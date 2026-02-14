Acht Ausflugsziele nicht nur für Verliebte am Valentinstag

Für die einen ist es der "Tag der Liebenden" für andere reiner Kommerz. In unseren Ausflugstipps dreht sich in Chemnitz und Umgebung nicht alles um die Liebe.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Für die einen ist es der "Tag der Liebenden" für andere reiner Kommerz. In unseren Ausflugstipps für den heutigen Samstag dreht sich in Chemnitz und Umgebung nicht alles um die Liebe.

Spiele für zwei

Chemnitz - Im Deutschen SPIELEmuseum (Neefestraße 78a) dreht sich am Samstag alles um "Spiele für zwei". Ob im Duell oder als kooperatives Raten - das Museum bietet zahlreiche Spiele zum Ausprobieren für die kleine Runde. Zudem hält es auch typische Winterspiele bereit. Das SPIELEmuseum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Im SPIELEmuseum kann am Samstag zu zweit im Team oder gegeneinander gespielt werden. (Symbolbild) © 123rf/ kolesnikovsergii

Balance und Spirit

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) findet dieses Wochenende die "Balance & Spirit", die Messe für bewusstes Leben, statt. Dort präsentieren Heilpraktiker, Kursleiter und Händler ihre Angebote und Produkte. Die Messe zielt dabei vor allem auf die Themen Gesundheitsförderung, Ernährung, Naturheilverfahren, Alternativmedizin und Spiritualität ab. Geöffnet hat die Messe von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag bis 17 Uhr). Der Eintritt kostet 10 Euro an der Tageskasse, ermäßigt 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Auf der Messe "Balance & Spirit" dreht sich alles um die Themen Gesundheitsförderung, Ernährung, Naturheilverfahren, Alternativmedizin und Spiritualität. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Nachtflohmarkt

Chemnitz - Das Wochenende wird zum Highlight aller Trödelfans. Bereits am Samstag könnt Ihr Euch beim Nachtflohmarkt in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) austoben. Von 15 bis 22 Uhr präsentieren über 150 Händler ihren Trödel. Am Sonntag könnt Ihr Euch dann über den Ladyfashion- /Hosenscheißer Flohmarkt freuen.

In der Messe Chemnitz kann am Wochenende wieder getrödelt werden. (Symbolbild) © 123rf/dariasokol

Wir werden nachkommen

Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) erwartet Euch am Samstagabend, um 20 Uhr, mit "Wir werden nachkommen" ein mitreißendes Theaterprojekt zur Geschichte der Kindertransporte 1938/1939. Die Inszenierung nähert sich der NS-Zeit und dem System der Kindertransporte aus historisch-biografischer Perspektive und erzählt mit dokumentarischen und fiktionalen Ansätzen aus der Sicht von drei Kindern und ihren Familien. Tickets gibt es für 12 Euro.

Mit "Wir werden nachkommen" erwartet Euch ein mitreißendes Theaterprojekt zur Geschichte der Kindertransporte 1938/1939. © Nasser Hashemi

… und die Wege sind noch weit

Aue - In den vergangenen zwei Jahren war die STERN-COMBO-MEISSEN auf großer Jubiläumstour mit weit über 60 Konzerten unter dem Motto "60 Jahre ... der weite Weg". Jetzt geht ihre Konzertreise unter dem Motto "... und die Wege sind noch weit" weiter. Dabei präsentiert sich die dienstälteste Artrock-Legende taufrisch und voller neuer musikalischer Ideen. Neben den unvergessenen Klassikern wie "Der Kampf um den Südpol" oder "Die Sage" kann sich das Publikum auch auf neue Songs freuen. Tickets für den Konzertabend im Kulturhaus Aue (Goethestraße 2) gibt es ab 34 Euro.

Die Stern-Kombo-Meissen kommt am Samstag nach Aue. © PR

Speed-Dating

Chemnitz - Im Chemnitzer Café "Karl mag's süß" sind alle willkommen, die noch auf der Suche nach der großen Liebe sind. Um 19 Uhr startet dort Speed-Dating in entspannter Atmosphäre. Wer noch daran teilnehmen möchte, sollte sich im Vorfeld beim Café melden. Die Plätze sind begrenzt.

Auf einen Kuss im Schloss Leubnitz

Leubnitz - Der Förderverein Schloss Leubnitz feiert den Tag der Liebenden. So erhalten alle Paare, die sich an der Kasse mit einem kleinen Kuss die Liebe gestehen, im Schloss Leubnitz am Samstag von 13 bis 16 Uhr freien Eintritt. Anschließend könnt Ihr Euch das Schloss und die dazugehörigen Ausstellungen ansehen.

Mit einem Kuss erhaltet Ihr im Schloss Leubnitz freien Eintritt. (Symbolbild) © 123rf/ vladimir1966

Winterferien-Programm