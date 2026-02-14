Acht Ausflugsziele nicht nur für Verliebte am Valentinstag
Chemnitz - Für die einen ist es der "Tag der Liebenden" für andere reiner Kommerz. In unseren Ausflugstipps für den heutigen Samstag dreht sich in Chemnitz und Umgebung nicht alles um die Liebe.
Spiele für zwei
Chemnitz - Im Deutschen SPIELEmuseum (Neefestraße 78a) dreht sich am Samstag alles um "Spiele für zwei". Ob im Duell oder als kooperatives Raten - das Museum bietet zahlreiche Spiele zum Ausprobieren für die kleine Runde. Zudem hält es auch typische Winterspiele bereit.
Das SPIELEmuseum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Balance und Spirit
Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) findet dieses Wochenende die "Balance & Spirit", die Messe für bewusstes Leben, statt. Dort präsentieren Heilpraktiker, Kursleiter und Händler ihre Angebote und Produkte.
Die Messe zielt dabei vor allem auf die Themen Gesundheitsförderung, Ernährung, Naturheilverfahren, Alternativmedizin und Spiritualität ab.
Geöffnet hat die Messe von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag bis 17 Uhr). Der Eintritt kostet 10 Euro an der Tageskasse, ermäßigt 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.
Nachtflohmarkt
Chemnitz - Das Wochenende wird zum Highlight aller Trödelfans. Bereits am Samstag könnt Ihr Euch beim Nachtflohmarkt in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) austoben. Von 15 bis 22 Uhr präsentieren über 150 Händler ihren Trödel.
Am Sonntag könnt Ihr Euch dann über den Ladyfashion- /Hosenscheißer Flohmarkt freuen.
Wir werden nachkommen
Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) erwartet Euch am Samstagabend, um 20 Uhr, mit "Wir werden nachkommen" ein mitreißendes Theaterprojekt zur Geschichte der Kindertransporte 1938/1939.
Die Inszenierung nähert sich der NS-Zeit und dem System der Kindertransporte aus historisch-biografischer Perspektive und erzählt mit dokumentarischen und fiktionalen Ansätzen aus der Sicht von drei Kindern und ihren Familien.
Tickets gibt es für 12 Euro.
… und die Wege sind noch weit
Aue - In den vergangenen zwei Jahren war die STERN-COMBO-MEISSEN auf großer Jubiläumstour mit weit über 60 Konzerten unter dem Motto "60 Jahre ... der weite Weg".
Jetzt geht ihre Konzertreise unter dem Motto "... und die Wege sind noch weit" weiter. Dabei präsentiert sich die dienstälteste Artrock-Legende taufrisch und voller neuer musikalischer Ideen. Neben den unvergessenen Klassikern wie "Der Kampf um den Südpol" oder "Die Sage" kann sich das Publikum auch auf neue Songs freuen.
Tickets für den Konzertabend im Kulturhaus Aue (Goethestraße 2) gibt es ab 34 Euro.
Speed-Dating
Chemnitz - Im Chemnitzer Café "Karl mag's süß" sind alle willkommen, die noch auf der Suche nach der großen Liebe sind. Um 19 Uhr startet dort Speed-Dating in entspannter Atmosphäre.
Wer noch daran teilnehmen möchte, sollte sich im Vorfeld beim Café melden. Die Plätze sind begrenzt.
Auf einen Kuss im Schloss Leubnitz
Leubnitz - Der Förderverein Schloss Leubnitz feiert den Tag der Liebenden. So erhalten alle Paare, die sich an der Kasse mit einem kleinen Kuss die Liebe gestehen, im Schloss Leubnitz am Samstag von 13 bis 16 Uhr freien Eintritt.
Anschließend könnt Ihr Euch das Schloss und die dazugehörigen Ausstellungen ansehen.
Winterferien-Programm
Ehrenfriedersdorf - Die Zinngrube Ehrenfriedersdorf (Am Sauberg 1) bietet in den Ferien auch am Sonntag Bergwerksführungen. Für die Führungen um 10 Uhr liegt das Mindestalter bei 10 Jahren. Für die 13 und 15 Uhr Führung jeweils 6 Jahre.
Da auch hier die Plätze begrenzt sind, solltet Ihr Euch im Vorfeld telefonisch unter 037341-2557 anmelden.
TAG24 wünscht Euch einen Samstag voller Liebe!
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/dariasokol, Nasser Hashemi, 123rf/ vladimir1966