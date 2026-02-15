Kinderfasching, Modellbahn und Eislaufen: Das gibt's heute zu erleben

Bloß keine Langeweile aufkommen lassen! Mit unseren sieben Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung bieten wir wieder eine bunte Auswahl für Groß und Klein.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bloß keine Langeweile aufkommen lassen! Mit unseren sieben Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung bieten wir wieder eine bunte Auswahl für Groß und Klein.

What a mesh!

Chemnitz - Im Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) wird die Laufmasche zur Kunst. Unter dem Titel "What a mesh!" präsentieren 21 Grundschul-Lehramtsstudenten der TU Chemnitz ihre Arbeiten aus dem Fach Kunst. Jeder Makel erzählt eine kleine Geschichte, eröffnet neue Assoziationen und regt dazu an, Dinge einmal aus anderen Perspektiven zu betrachten. Darum geht es auch in der Ausstellung. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro und für Kinder bis 18 Jahren ist er frei.

Bei der Ausstellung "What a mesh" dreht sich alles um Laufmaschen. © Industriemuseum Chemnitz

Eislaufen in der City

Chemnitz - Bei leichtem Schneefall eine Runde übers Eis? Das könnt Ihr ab 11 Uhr auf dem Neumarkt in der CSg-Winterlounge. Wem das nicht reicht, kann sich beim Eisstockschießen versuchen oder etwas leckeres Schnabulieren. Das Winterdorf hat bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Einzelne Attraktionen sind kostenpflichtig. So kostet der Eintritt zur Eislaufbahn ab 4 Euro.

Auf dem Neumarkt könnt Ihr Schlittschuhlaufen. © Kristin Schmidt

Elvis-Show

Chemnitz - Bei "ELVIS - Das Musical" erlebt Ihr das Idol einer ganzen Generation an verschiedenen Stationen seines Lebens noch einmal hautnah. Das zweieinhalbstündige Live-Spektakel bringt die Magie rund um die Rock’n’Roll-Ikone zurück auf die Bühne und präsentiert dabei Elvis Presleys (1935-1977) gesamtes musikalisches Repertoire live, von Gospel über Blues bis hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll, und lässt sein Leben eindrucksvoll Revue passieren. Lass Euch mitreißen: am Sonntag, um 19 Uhr, in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Der Eintritt kostet ab 66,50 Euro.

Ein Musical über den großen Sänger und Entertainer Elvis Presley. © PR

Trödeln 2.0

Chemnitz - Nach dem Nachtflohmarkt am Samstag habt Ihr am Sonntag noch zwei weitere Möglichkeiten zu trödeln. Im Stadthallenfoyer Chemnitz (Theaterstraße 3) läuft von 10 bis 14 Uhr die Modellbahnbörse für Modelleisenbahnen, Autos, Ü-Eier und einiges mehr (Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ein Euro). Markenartikel und Designer-Teile, Schuhe, Handtaschen, Schmuck, Vintage-Mode, Accessoires, Kosmetik und mehr für Frauen, sowie Kleidung, Spielzeug und Nützliches für Kinder werden von 11 bis 16 Uhr beim Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt in der Messe Chemnitz angeboten (Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, bis 14 Jahre frei).

In der Messe Chemnitz findet wieder der Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt statt. (Symbolbild) © 123rf/irynamylinska

Modellbahngucken

Lichtenstein - Der Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein (Grünthalweg 3) lädt dieses und nächstes Wochenende (jeweils 10 bis 17.30 Uhr) zu seiner Winterferienausstellung ein. Zu sehen sind Anlagen in den Spurweiten N, TT, HO, HO-e, HO-m, 0 II-m, Gartenbahn und auch eine Legobahn. Einige der Bahnen sowie eine Holzeisenbahn dürfen auch von Kindern bedient werden. Ein Gastaussteller zeigt funktionsfähige Modelle von Dampfmaschinen. In der Mitropa gibt's einen Imbiss. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder 3 Euro. Eintritt: 5 Euro, für Kinder 3 Euro.

Der Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein lädt zu seiner Winterferienausstellung ein. (Symbolbild) © IMAGO/Priller&Maug

Kinderfasching

Zwickau - Eine Gute-Laune-Konzert-Party zum Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen für Kinder steigt am Sonntag, ab 15 Uhr, im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau (Leipziger Straße 182). Zøë und Jasmin von der DONIKKL Crew laden zur unterirdischen Disco mit den Erdmännchen oder zur Schatzsuche mit Piraten ein. Im Ticketpreis von ab 8,50 Euro für Kinder und ab 10 Euro für Erwachsene ist ein Pfannkuchen enthalten.

Im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau findet eine große Kinderfasching-Party statt. (Symbolbild) © 123rf/diogoppr

Märchen im Schloss