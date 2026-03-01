Acht Ausflugsideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Die Sonne versteckt sich am heutigen Sonntag wieder ein wenig. Doch wir haben acht Gründe in Chemnitz und Umgebung, dennoch das Haus zu verlassen.

Von Sarah Fuchs

Offener Sportsonntag

Chemnitz - Wie wäre es mit etwas Sport zum Sonntag? Zum "Offenen Sportsonntag" könnt Ihr Euch bei verschiedenen Aktivitäten austoben und möglicherweise das Interesse am Sport im Verein finden. Am heutigen Sonntag haben die Turnhallen der Unteren Luisenschule (10 bis 12 Uhr, Fritz-Matschke-Straße 21) sowie der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule (9.30 bis 11.30 Uhr, Straße Usti nad Labem 279) geöffnet. Turnschuhe nicht vergessen!

Sportlich wird es am Sonntag auch in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs

An der Arche um Acht

Chemnitz - "An der Arche um Acht" wollen sich die Tiere in Sicherheit bringen, ein Paar jeder Art darf mit. Die Pinguine allerdings sind zu dritt - und schmuggeln einfach einen mehr mit rein. Aber im Schiffsbauch ist es eng und langweilig. Ob es ihnen gelingt, ihren Schwindel aufrechtzuerhalten und warum ein Stück Käsekuchen gefährlich werden kann, ist am Sonntag um 16 Uhr im Figurentheater im Spinnbau Chemnitz (Altchemnitzer Straße 27) zu erleben. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Eine wilde Reise liegt vor den drei Pinguinen. © Kati Hilmer - DIE THEATER CHEMNITZ

Best of Broadway

Bad Elster - Die Musical Company Leipzig präsentiert am Sonntag um 19 Uhr im König Albert Theater Bad Elster (Theaterplatz 1) ihre große Musicalrevue "Best of Broadway". Dabei dürft Ihr Euch auf Auszüge aus Musicalklassikern wie "Cabaret", "West Side Story" oder "Cats", märchenhafte Musicalhits aus "Die Schöne und das Biest" oder "König der Löwen" sowie moderne Musicalsongs aus "Mozart" oder "Elisabeth" freuen. Die Karten kosten ab 19 Euro.

Planeten mit Felix & Luna

Schneeberg - Endlich ist es soweit: Der superschnelle Raumkreuzer von der Sternwarte Schneeberg (Heinrich-Heine Straße 13a) hebt vom Weltraumbahnhof ab und startet zu einer großen Planetentour! Zusammen mit Felix und Luna begebet Ihr Euch auf ein spannendes immersives Weltraumabenteuer. Empfohlen wird die Reise für Kinder ab 6 Jahren – zum Staunen, Entdecken und Mitforschen. Los geht's um 10 Uhr.

Meisterhafte Filmmusik

Chemnitz - Die berühmten Melodien des zweifachen Oscar-Gewinners Hans Zimmer (68) reichen von der heldenhaften Power eines "Gladiator" bis hin zu den tief berührenden Harmonien des "König der Löwen", vom melancholischen "Rain Man" bis zum nervenaufreibenden "Inception". "The Best of Hans Zimmer in Concert" ist eine Hommage an den meisterhaften Filmkomponisten, dessen Werk für Emotion und Gänsehaut steht. Überzeugt Euch selbst um 19 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 74,25 Euro.

Eine Hommage an den Filmkomponisten Hans Zimmer (68) erlebt Ihr am Sonntagabend in der Stadthalle Chemnitz. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Eislaufspaß

Oelsnitz/Vogtland - In Oelsnitz im Freibad Elstergarten (Fabrikstraße) heißt es weiterhin "Kufen, Winterfreude und unvergessliche Momente auf dem Eis". Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Familien – hier findet jeder seinen passenden Spaßfaktor auf der größten Eisbahn der Region. Geöffnet hat die Eisbahn von 14 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder (6 bis 15 Jahre) 5 Euro. Zudem kostet der Verleih der Schlittschuhe 3 Euro.

In Oelsnitz könnt Ihr noch draußen Schlittschuhlaufen. (Symbolbild) © 123RF/elenaesich

10. Wolfstag

Hirschfeld - Im Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) wird am Sonntag der 10. Wolfstag gefeiert. Ab 10 Uhr erwartet Euch ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken in das Leben der Wölfe sowie Informationen zum Umgang mit wildlebenden Tierenin Sachsen. Für Kinder wird ein besonderes Mitmachangebot vorbereitet: Sie können Pfotenabdrücke von Wolf, Wildkatze und Luchs aus Gips gießen. Der Tierpark hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene und für Kinder (3 bis 17 Jahre) 4 Euro.

Im Tierpark Hirschfeld dreht sich am Sonntag alles um die Wölfe. (Symbolbild) © 123RF/waitandshoot

Heimspiel der Chemnitzer Crashers