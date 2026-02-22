Keine Zeit für Langeweile mit diesen acht Ausflugstipps

Sind die Ranzen schon gepackt? Dann habt Ihr ja noch genügend Zeit für eines unserer spannenden Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Winterfreude in der City

Chemnitz - Am heutigen Sonntag habt Ihr zum letzten Mal die Chance, auf dem Neumarkt in der CSg-Winterlounge eine Runde übers Eis zu drehen. Zudem haben natürlich ab 11 Uhr auch das Eisstockschießen und die Mini-Dampflok geöffnet. Das Winterdorf hat bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Einzelne Attraktionen sind kostenpflichtig. Sonst kostet der Eintritt zur Eislaufbahn ab 4 Euro.

Noch einmal könnt Ihr vor dem Rathaus Eure Runden drehen. © Kristin Schmidt

Pittiplatsch im Zauberwald

Chemnitz - Seit über 60 Jahren sorgt Pittiplatsch für Spaß und Freude bei Groß und Klein. Jetzt kommt der freche Kobold mit einem neuen Programm auf die Bühne und natürlich auch nach Chemnitz. Erlebt eine einmalige Darbietung voller Magie, Spaß und Spannung mit den bekannten DDR-Fernsehpuppen im Kraftwerk (Kaßbergstraße 36)! Die Vorstellung um 16 Uhr geht 60 Minuten. Kinder ab 2 Jahren zahlen 12,20 Euro, Erwachsene 14,40 Euro. Empfohlen wird das Stück für Kinder ab 3.

Pittiplatsch hat eine neue Geschichte mit im Gepäck. © PR

Eisfasching

Chemnitz - Im Jutta Müller Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2A) wird es am Sonntagnachmittag kunterbunt und narrisch auf dem Eis. Packt also noch einmal Euer Kostüm aus und feiert zusammen bei toller Faschingsstimmung, Musik und guter Laune. Jeder kostümierte Gast bekommt zudem einen kostenlosen Pfannkuchen (Berliner oder Kreppel). Das Faschingsfest geht von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt und für Kinder ab 7 Jahren 6 Euro, für Kids von 4 bis 6 Jahren 5 Euro. Die ausgeliehenen Schlittschuhe (Größe: 25 bis 51) kosten 7 Euro, Gleitschuhe (24 bis 29) 3,50 Euro.

Puschel und der Winterschlaf

Limbach-Oberfrohna - Winterschlaf, das ist nur etwas für Igel, Haselmaus und Maulwurf. Puschel hat da keine Lust drauf. Er will schließlich draußen toben und freut sich auf Rutschpartie und Schneeballschlacht. Aber dann kommt ein musikalischer Flockenwirbel auf und es wird doch ziemlich gemütlich in seiner Kiste ... "Puschel und der Winterschlaf" wird am Sonntag, um 11 Uhr, in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) gesungen und erzählt. Eintrittskarten gibt es ab 15 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ab 11 Euro.

Puschel findet den Winterschlaf doof. © PR

Absurdes Musical

Plauen - Wer kennt sie noch? Monty Python war eine britische Komikergruppe, die sich in den 1970er- und 80er-Jahren durch ihre anarchischen Filmparodien auszeichnete. 1975 veröffentlichte sie den Film "Die Ritter der Kokosnuss" über die Sage um König Artus. 30 Jahre später schrieb Ex-Mitglied Eric Idle (82) darauf basierend das Musical "Spamalot", das am Sonntag um 18 Uhr mal wieder im Vogtlandtheater Plauen (Theaterplatz) für Spaß sorgt. Der Eintritt kostet ab 24 Euro.

Lasst Euch mitreißen vom Musical "Spamalot" im Vogtlandtheater Plauen. © Vogtlandtheater Plauen / Susann Bargas Gomez

Es brabbelt in der Kiste

Bad Elster - Das Kabarett "Fettnäpfchen" aus Gera präsentiert am Sonntag im König Albert Theater Bad Elster (Theaterplatz 1) sein Beziehungskabarett "Es brabbelt in der Kiste - Keine Ruhe im Karton": Sigrid und Ralf ziehen um und dabei bleiben Streitereien nicht aus. Wer wissen möchte, ob ihre Ehe diese Herausforderung übersteht, zahlt ab 19,80 Euro für die Karten. Los geht's um 19 Uhr.

Können sie ihre Ehe noch retten? Das erfahrt Ihr in "Es brabbelt in der Kiste". © Kabarett Fettnäpfchen

Das Hasenschwänzchen

Chemnitz - "Das Hasenschwänzchen" ist nur eine von unzähligen tradierten afrikanischen Erzählungen. In wilder Hatz rettet das zarte Häschen vor scharfen Hunden sein Leben. Doch die Verfolger beißen – Schnapp-ab! – sein Schwänzchen weg. Ausgerechnet eine, die zum Fürchten aussieht, ist es, die ihm Trost und Hilfe bietet: eine feuerbehörnte Teufelin! Doch ehe am Ende alles gut ausgeht, muss das Häschen sein ganzes Hasenherz in alle Pfoten nehmen und Mut und List beweisen! Erzählt wird die Geschichte im smac (Stefan Heym Platz 1) von Jan Deicke. Los geht's um 14 Uhr. Geeignet ist die Geschichte ab 4 Jahren. Der Eintritt kostet 1 Euro pro Person plus den Eintritt in die Sonderausstellung. Für Kinder unter 17 Jahren ist der Eintritt frei.

Jan Deicke nimmt Euch mit in die afrikanische Erzählung vom "Hasenschwänzchen". © Katja Wagner/Smac

Kinderführungen