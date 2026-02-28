Genusstage, Kreativmarkt und vieles mehr: Das könnt Ihr heute erleben
Chemnitz - Die Sonne lockt nach draußen – genauso auch unsere spannenden und abwechslungsreichen Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung!
Klaffenbacher Genusstage
Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach kommen am Wochenende alle Schleckermäuler auf ihre Kosten. Von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag bis 17 Uhr) könnt Ihr dort auf drei Etagen probieren, einkaufen und selbst tätig werden.
Marmeladen, Chutneys, handgemachte Macarons und Eis, feine Öle, deftige Wurst und Käse – hier wird jeder fündig. Dazu gibt's Verkostungen und Vorträge über Schokolade, Wein und Whisky.
Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Online könnt Ihr Euch Tagestickets kaufen und für Workshops und Tastings anmelden.
Markt für kreative Köpfe
Chemnitz - Wer auf der Suche nach besonderen Dingen ist oder neue kreative Inspiration braucht, kann am Samstag (11 bis 18 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) auf dem Kreativmarkt Chemnitz in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) stöbern.
Kleinerzeuger, junge Label, Materialanbieter und Selfmade-Designer aus der Region und ganz Deutschland bieten dort ihre Waren an. Es gibt außerdem Schauvorführungen, Mitmachaktionen und Mini-Workshops. Eintritt: ab 8 Euro.
Underwater Bubble Show
Chemnitz - In Bubblelandia wohnen Seepferdchen, Drachenfische, Seesterne, Meerjungfrauen, Clownsfische und andere Wesen. Sie nehmen Mr. B nach einem langen Tag mit in ihre Unterwasserwelt. Wer mag, folgt ihnen und erlebt einige Überraschungen bei der "Underwater Bubble Show".
Los geht's um 15 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Die Karten kosten ab 41,25 Euro.
Made in Germany
Aue - Mit "Made in Germany" bringt Heino (87) am Samstag, 18 Uhr, seine größten Hits mit ins Kulturhaus Aue (Goethestraße 2).
In gewohnter Art möchte er mit seiner Mischung aus Schlager- und Volksliedern sowie einigen musikalischen Überraschungen begeistern. Auch die deutsche Nationalhymne wird zu hören sein.
Die Karten kosten ab 62,90 Euro.
Vorsaison Sonnenlandpark
Lichtenau - Ab dem heutigen Samstag lädt der Sonnenlandpark Lichtenau (Zum Sonnenlandpark 1) an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr zur Vorsaison ein.
Dann sind schon viele Attraktionen im Außengelände wie Wellenflieger, Panoramaschaukel, Komet, die Allwetter-Reifenrutschbahn, die neue Erlebnispyramide und der Rutschenturm mit einigen Rutschen nutzbar – auch der Indoorspielplatz IN-Sola. Und ein Spaziergang durch den Wildpark ist ebenfalls möglich.
Der Eintritt kostet 14,50 Euro.
Playmobil-Bergbauwelt
Schneeberg - Nur noch dieses Wochenende könnt Ihr jeweils von 10 bis 17 Uhr im Museum für bergmännische Volkskunst in Schneeberg (Obere Zobelgasse 1) bei der Ausstellung "Glück Auf! Mit Playmobil - Bergbauwelt neu erzählt" anschauen.
Diorama-Artist Oliver Schaffer zeigt damit die Geschichte des Bergbaus der Region anhand liebevoll gestalteter Playmobil-Dioramen und detailreicher Szenen.
Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.
Tschitti Tschitti Bäng Bäng
Annaberg-Buchholz - Basierend auf dem gleichnamigen MGM-Film wird im Eduard-von-Winterstein-Theater (Buchholzer Straße 67) wieder das Familienmusical "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" aufgeführt.
Es ist die mitreißende Geschichte um den Erfinder Caractacus Potts, der eine klapprige Karre in ein spektakuläres Wunderauto verwandelt und damit die Aufmerksamkeit des bösartigen Baron Bomburst von Vulgarien auf sich zieht.
Die ganze Geschichte könnt Ihr am Samstagabend um 18 Uhr erleben. Tickets gibt es ab 16 Euro.
The Addams Family
Plauen - Im Vogtlandtheater (Theaterplatz) könnt Ihr einen Blick ins Leben der bekannten Addams Family erhaschen.
Vater Gomez versucht mit einem schnell gebuchten Liebesurlaub in einem wahrhaft gruseligen Hotel, das Feuer in seiner Ehe mit Morticia am Lodern zu halten. Als Tochter Wednesday, die selbst ernannte "Fürstin der Finsternis", ihrem Vater verkündet, sie habe sich in Lucas Beineke verliebt, einen ganz "normalen" jungen Mann, beginnen die Probleme für Gomez.
Das Stück beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro.
Back in Time
Stollberg - Im Alten Schlachthof Stollberg (Schlachthofstraße 7) wird am Samstagabend gefeiert. Die Kassetten sind bespielt und aus den Boxen dröhnt der unvergessliche Sound der Vengaboys, DJ Bobo, den Spice Girls, Madonna und vielen mehr.
Einlass ist ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet ab 11 Euro.
TAG24 wünscht Euch einen frühlingshaften Samstag!
Titelfoto: Bildmontage: ETO/Dirk Rückschloss, Theater Plauen-Zwickau, KRistin Schmidt (2), 123rf/dariako, PR