Genusstage, Kreativmarkt und vieles mehr: Das könnt Ihr heute erleben

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne lockt nach draußen – genauso auch unsere spannenden und abwechslungsreichen Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung!

Klaffenbacher Genusstage

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach kommen am Wochenende alle Schleckermäuler auf ihre Kosten. Von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag bis 17 Uhr) könnt Ihr dort auf drei Etagen probieren, einkaufen und selbst tätig werden. Marmeladen, Chutneys, handgemachte Macarons und Eis, feine Öle, deftige Wurst und Käse – hier wird jeder fündig. Dazu gibt's Verkostungen und Vorträge über Schokolade, Wein und Whisky. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Online könnt Ihr Euch Tagestickets kaufen und für Workshops und Tastings anmelden.

Viele Leckereien erwarten Euch bei den Klaffenbacher Genusstagen. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Markt für kreative Köpfe

Chemnitz - Wer auf der Suche nach besonderen Dingen ist oder neue kreative Inspiration braucht, kann am Samstag (11 bis 18 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) auf dem Kreativmarkt Chemnitz in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) stöbern. Kleinerzeuger, junge Label, Materialanbieter und Selfmade-Designer aus der Region und ganz Deutschland bieten dort ihre Waren an. Es gibt außerdem Schauvorführungen, Mitmachaktionen und Mini-Workshops. Eintritt: ab 8 Euro.

In der Messe Chemnitz wird es am Wochenende kreativ. (Symbolfoto) © 123rf/dariako

Underwater Bubble Show

Chemnitz - In Bubblelandia wohnen Seepferdchen, Drachenfische, Seesterne, Meerjungfrauen, Clownsfische und andere Wesen. Sie nehmen Mr. B nach einem langen Tag mit in ihre Unterwasserwelt. Wer mag, folgt ihnen und erlebt einige Überraschungen bei der "Underwater Bubble Show". Los geht's um 15 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Die Karten kosten ab 41,25 Euro.

Taucht ein in Bubblelandia! © PR

Made in Germany

Aue - Mit "Made in Germany" bringt Heino (87) am Samstag, 18 Uhr, seine größten Hits mit ins Kulturhaus Aue (Goethestraße 2). In gewohnter Art möchte er mit seiner Mischung aus Schlager- und Volksliedern sowie einigen musikalischen Überraschungen begeistern. Auch die deutsche Nationalhymne wird zu hören sein. Die Karten kosten ab 62,90 Euro.

Heino tritt am Samstagabend in Aue auf. © PR / Benedict Bartsch

Vorsaison Sonnenlandpark

Lichtenau - Ab dem heutigen Samstag lädt der Sonnenlandpark Lichtenau (Zum Sonnenlandpark 1) an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr zur Vorsaison ein. Dann sind schon viele Attraktionen im Außengelände wie Wellenflieger, Panoramaschaukel, Komet, die Allwetter-Reifenrutschbahn, die neue Erlebnispyramide und der Rutschenturm mit einigen Rutschen nutzbar – auch der Indoorspielplatz IN-Sola. Und ein Spaziergang durch den Wildpark ist ebenfalls möglich. Der Eintritt kostet 14,50 Euro.

Auch der Wildpark ist im Sonnenlandpark geöffnet. © Kristin Schmidt

Playmobil-Bergbauwelt

Schneeberg - Nur noch dieses Wochenende könnt Ihr jeweils von 10 bis 17 Uhr im Museum für bergmännische Volkskunst in Schneeberg (Obere Zobelgasse 1) bei der Ausstellung "Glück Auf! Mit Playmobil - Bergbauwelt neu erzählt" anschauen. Diorama-Artist Oliver Schaffer zeigt damit die Geschichte des Bergbaus der Region anhand liebevoll gestalteter Playmobil-Dioramen und detailreicher Szenen. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Nur noch dieses Wochenende läuft die Sonderausstellung im Museum für bergmännische Volkskunst in Schneeberg. © Stadt Schneeberg

Tschitti Tschitti Bäng Bäng

Annaberg-Buchholz - Basierend auf dem gleichnamigen MGM-Film wird im Eduard-von-Winterstein-Theater (Buchholzer Straße 67) wieder das Familienmusical "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" aufgeführt. Es ist die mitreißende Geschichte um den Erfinder Caractacus Potts, der eine klapprige Karre in ein spektakuläres Wunderauto verwandelt und damit die Aufmerksamkeit des bösartigen Baron Bomburst von Vulgarien auf sich zieht. Die ganze Geschichte könnt Ihr am Samstagabend um 18 Uhr erleben. Tickets gibt es ab 16 Euro.

Das beliebte Familienmusical "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" ist zurück in Annaberg-Buchholz. © ETO/Dirk Rückschloss

The Addams Family

Plauen - Im Vogtlandtheater (Theaterplatz) könnt Ihr einen Blick ins Leben der bekannten Addams Family erhaschen. Vater Gomez versucht mit einem schnell gebuchten Liebesurlaub in einem wahrhaft gruseligen Hotel, das Feuer in seiner Ehe mit Morticia am Lodern zu halten. Als Tochter Wednesday, die selbst ernannte "Fürstin der Finsternis", ihrem Vater verkündet, sie habe sich in Lucas Beineke verliebt, einen ganz "normalen" jungen Mann, beginnen die Probleme für Gomez. Das Stück beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro.

Die Addams Family zu Gast in Plauen. © Theater Plauen-Zwickau

Back in Time