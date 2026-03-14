Acht Ausflugsideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung

Schnappt Euch Eure Liebsten und ab vor die Tür! Wir haben wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Keine Zeit für Langeweile! Schnappt Euch Eure Liebsten und ab vor die Tür! Wir haben wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung.

Öffentlicher Frühjahrsputz

Chemnitz - Die Parkeisenbahn Chemnitz im Küchwald bittet um Hilfe beim Frühjahrsputz. Von 9 bis 14 Uhr sollen die Parkeisenbahn und ihr Umfeld am Samstag für die neue Saison hergerichtet werden, die am 19. März beginnt. Alle freiwilligen Helfer bekommen einen Mittagsimbiss und eine Freikarte für eine Fahrt mit der Parkeisenbahn.

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In der Parkeisenbahn Chemnitz wird am Samstag geputzt. © Kristin Schmidt

Chemnitzer Frühling

Chemnitz - In der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) zieht wieder der Frühling ein. Wie Ihr das neue Jahr in Eurem Garten einläuten lassen könnt und wie Ihr Euch für die Gartensaison wappnen könnt, erfahrt Ihr auf dem Chemnitzer Frühling. Neben Saat- und Pflanzgut bieten Euch die Aussteller Neuheiten bei Gartenmöbel und -zubehör sowie Freizeit- und Hobbyaccessoires an. Die Messe hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Der Frühling ist in der Messe Chemnitz für dieses Wochenende eingezogen. © Uwe Meinhold

Hey, hey, hey, Taxi!

Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) erwarten Euch mit "Hey, hey, hey, Taxi!" die unzähligen kleinen und großen Abenteuer von Saša Stanišić aus ihrem Kinderbuch. Ihre wilden Taxi-Abenteuer-Geschichten können alles sein und laden uns ein, sie mit nach Hause zu nehmen, knallbunt weiterzuspinnen und selbst mit ihnen davonzufliegen. Das Stück geht um 16 Uhr los. Restkarten gibt es für 12 Euro.

"Hey, hey, hey, Taxi!" im Spinnbau Chemnitz. © Nasser Hashemi

Die Welt der Kinderrechte

Chemnitz - Um "Die Welt der Kinderrechte" dreht sich am Samstag ab 10 Uhr die Kinderuni im Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude an der Reichenhainer Straße 90 in Chemnitz (Hörsaal N115). Gemeinsam wird entdeckt, welche Rechte Kinder eigentlich haben und was Spielplätze, Krankenhäuser und Schulen damit zu tun haben. Das Zuhören ist kostenfrei.

An der Uni Chemnitz dreht sich am Samstagvormittag alles um die Kinder. © Uwe Meinhold

Tag der offenen Töpferei

Chemnitz - Am Wochenende (jeweils 10 bis 18 Uhr) ist der 21. Tag der offenen Töpferei. Auch die regionalen Keramiker laden in ihre Ateliers ein und zeigen, wie bunt und vielfältig ihr Handwerk ist. So können sich Kinder und Erwachsene in der Töpferei Müller in Kohren-Sahlis (Steingasse 3, Frohburg) selbst an der Töpferscheibe ausprobieren und Peter Tauscher backt in Waldenburg (Töpferstraße 5) Brot im Töpferofen. Das gesamte Programm findet Ihr unter: tag-der-offenen-toepferei.de.

Am Wochenende dreht sich alles rund um die Töpferei. (Symbolbild) © 123rf/ photability

Teenie-Party

Zwickau - Im Nachtwerk Zwickau (Olzmannstraße 51) können am Samstagnachmittag alle Teenager von 11 bis 16 Jahren tanzen gehen. Coole Musik, tolle Stimmung und jede Menge Spaß garantiert. Einlass ist ab 15.30 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskasse 7 Euro.

Teenie-Party in Zwickau! (Symbolbild) © 123RF/oleksandrmarta

Annaberg tanzt

Annaberg-Buchholz - In der Annaberger Festhalle wird am Samstag ab 21 Uhr getanzt! Vier Stunden lang sorgt die erfahrene Showband RIGHT NOW für beste Stimmung und ein vollgepacktes Programm aus bekannten Rock und Pop Hits. Freut Euch auf eine pulsierende Nacht voller Unterhaltung und guter Laune. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro.

In Annaberg wird am Samstagabend getanzt. (Symbolbild) © 123rf/yourapechkin

Vom Fischer und seiner Frau