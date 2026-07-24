Festival-Fieber in Chemnitz: Diese Events rocken den Sommer
Chemnitz/Rossau - Chemnitz steht im August viele Konzert-Highlights bevor - viele davon sogar kostenlos! Von Nachwuchsbands bis zum großen Stadtfest: Viele Events bringen im kommenden Monat Musik, Festivalfeeling und gute Stimmung an verschiedene Orte in und um Chemnitz.
Los geht's schon nächste Woche: Vom 31. Juli bis 2. August wird der Uferpark an der Promenadenstraße zur "Musikmeile". Das Festival, das bereits seit 2015 vom Bandbüro veranstaltet wird, bietet auch in diesem Jahr lokalen Nachwuchskünstlern drei Tage lang eine Bühne. Der Eintritt ist frei.
Auf der Schlossteichinsel feiert das "Fuego a la Isla"-Festival am 21. und 22. August sein 20. Jubiläum.
"Gruppa Karl Marx Stadt, Orange und das Kama Orchestra werden den typischen Fuego-Sound aus aller Welt liefern, während zwischen Deko und Lichtinstallationen auch Platz für atemberaubende Performance im Schlossteichpavillon bleibt", kündigen die Veranstalter an.
Tickets gibt es bereits im Vorverkauf (ab 35 Euro, erm. ab 25,50 Euro).
Am 29. August folgt das beliebte Stadtfestival "Kosmos". Das Programm umfasst Live-Musik auf mehreren Bühnen zwischen Hartmannplatz, Schmidtbank-Passage und Kaßbergauffahrt.
Mit dabei: OK KID, Alexander Marcus, Power Plush und ok.danke.tschüss. Darüber hinaus gibt es wie gewohnt Kunst- und Kulturprojekte sowie Diskussionen zu Demokratie und anderen gesellschaftlichen Themen - unter anderem mit Luisa Neubauer (30).
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Weiteres Sommer-Highlight wartet auf Euch in Rossau
Ebenfalls kostenlos ist das 7. "Pus(c)hen"-Festival am 8. und 9. August auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz mit Musik, Tanz und Theater.
Ein weiteres Sommer-Highlight wartet nur eine halbe Stunde von Chemnitz entfernt in Rossau: Beim ersten "Kolibri"-Festival am Pineapplewakepark treffen Wakeboard-Action und Festivalatmosphäre auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm.
"Es geht nicht nur um Musik, sondern um einen kompletten Sommertag - vom Wakeboard am Nachmittag bis zur Festival-Eskalation am Abend", sagt Produzent Pascal Sobeck (25).
Titelfoto: Bildmontage: PR/Liss Eulenherz,, Sven Gleisberg, Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL, Kristin Schmidt (2)