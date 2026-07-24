Festival-Fieber in Chemnitz: Diese Events rocken den Sommer

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Musik, Festivalfeeling und gute Stimmung! Chemnitz steht im August viele Konzert-Highlights bevor - viele davon sogar kostenlos!

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz/Rossau - Chemnitz steht im August viele Konzert-Highlights bevor - viele davon sogar kostenlos! Von Nachwuchsbands bis zum großen Stadtfest: Viele Events bringen im kommenden Monat Musik, Festivalfeeling und gute Stimmung an verschiedene Orte in und um Chemnitz.

Der Uferpark wird nächste Woche zur "Musikmeile".
Der Uferpark wird nächste Woche zur "Musikmeile".  © PR/Liss Eulenherz

Los geht's schon nächste Woche: Vom 31. Juli bis 2. August wird der Uferpark an der Promenadenstraße zur "Musikmeile". Das Festival, das bereits seit 2015 vom Bandbüro veranstaltet wird, bietet auch in diesem Jahr lokalen Nachwuchskünstlern drei Tage lang eine Bühne. Der Eintritt ist frei.

Auf der Schlossteichinsel feiert das "Fuego a la Isla"-Festival am 21. und 22. August sein 20. Jubiläum.

"Gruppa Karl Marx Stadt, Orange und das Kama Orchestra werden den typischen Fuego-Sound aus aller Welt liefern, während zwischen Deko und Lichtinstallationen auch Platz für atemberaubende Performance im Schlossteichpavillon bleibt", kündigen die Veranstalter an.

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Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Pippi Langstumpf, Ritter und ein Sommerhof: Das könnt Ihr heute erleben

Tickets gibt es bereits im Vorverkauf (ab 35 Euro, erm. ab 25,50 Euro).

Am 29. August folgt das beliebte Stadtfestival "Kosmos". Das Programm umfasst Live-Musik auf mehreren Bühnen zwischen Hartmannplatz, Schmidtbank-Passage und Kaßbergauffahrt.

Mit dabei: OK KID, Alexander Marcus, Power Plush und ok.danke.tschüss. Darüber hinaus gibt es wie gewohnt Kunst- und Kulturprojekte sowie Diskussionen zu Demokratie und anderen gesellschaftlichen Themen - unter anderem mit Luisa Neubauer (30).

Power Plush ist auch in diesem Jahr Teil ders"Kosmos"-Programms.
Power Plush ist auch in diesem Jahr Teil ders"Kosmos"-Programms.  © Sven Gleisberg
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Den "Kosmos"-Auftakt machte 2025 die Chemnitzer Band Blond.
Den "Kosmos"-Auftakt machte 2025 die Chemnitzer Band Blond.  © Kristin Schmidt
Das "Kosmos"Festival lockt jedes Jahr viele Besucher nach Chemnitz.
Das "Kosmos"Festival lockt jedes Jahr viele Besucher nach Chemnitz.  © Kristin Schmidt

Weiteres Sommer-Highlight wartet auf Euch in Rossau

Die Macher des "Sika"-Festivals sind nach Rossau umgezogen. Dort steigt das "Kolibri"-Festival.
Die Macher des "Sika"-Festivals sind nach Rossau umgezogen. Dort steigt das "Kolibri"-Festival.  © Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL

Ebenfalls kostenlos ist das 7. "Pus(c)hen"-Festival am 8. und 9. August auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz mit Musik, Tanz und Theater.

Ein weiteres Sommer-Highlight wartet nur eine halbe Stunde von Chemnitz entfernt in Rossau: Beim ersten "Kolibri"-Festival am Pineapplewakepark treffen Wakeboard-Action und Festivalatmosphäre auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

"Es geht nicht nur um Musik, sondern um einen kompletten Sommertag - vom Wakeboard am Nachmittag bis zur Festival-Eskalation am Abend", sagt Produzent Pascal Sobeck (25).

Titelfoto: Bildmontage: PR/Liss Eulenherz,, Sven Gleisberg, Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL, Kristin Schmidt (2)

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