Körperwelten der Tiere in Chemnitz: So nah kommt Ihr einem Elefanten sonst nicht

Chemnitz - Nach dem großen Erfolg der menschlichen "Körperwelten" in Chemnitz können seit Freitag die "Körperwelten der Tiere" in der Markthalle bestaunt werden. Mehr als 100 Exponate zeigen die Anatomie der unterschiedlichsten Tierarten.

Oliver Diaz (41), Marketingchef der Körperwelten, zeigt das Ausstellungshighlight: Elefantenkuh "Samba". © Kristin Schmidt

"Wir hatten eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass wir auch die Tiere nach Chemnitz bringen", sagt Oliver Diaz (41), Marketingchef der Körperwelten. Nach dem großen Erfolg der Ausstellung habe man jedoch angefragt, ob auch die Tier-Ausstellung in der Markthalle gezeigt werden könne.

Die Voraussetzungen dafür sind ideal: Die riesige Halle bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern vor allem die nötige Deckenhöhe, um zahlreiche Giganten aus der Tierwelt unterzubringen.

Das größte Exponat ist die Elefantenkuh "Samba". Allein ihre Plastination dauerte zweieinhalb Jahre. Auch der Transport ist eine Herausforderung: Zwar wird das Präparat in Einzelteile zerlegt und auf mehrere Kisten verteilt.

"Es sind aber so viele Kisten, dass das trotzdem ein 40-Tonner ist", erklärt Diaz.