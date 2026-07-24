Körperwelten der Tiere in Chemnitz: So nah kommt Ihr einem Elefanten sonst nicht

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Nach dem großen Erfolg der menschlichen "Körperwelten" in Chemnitz können seit Freitag die "Körperwelten der Tiere" in der Markthalle bestaunt werden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Nach dem großen Erfolg der menschlichen "Körperwelten" in Chemnitz können seit Freitag die "Körperwelten der Tiere" in der Markthalle bestaunt werden. Mehr als 100 Exponate zeigen die Anatomie der unterschiedlichsten Tierarten.

Oliver Diaz (41), Marketingchef der Körperwelten, zeigt das Ausstellungshighlight: Elefantenkuh "Samba".
Oliver Diaz (41), Marketingchef der Körperwelten, zeigt das Ausstellungshighlight: Elefantenkuh "Samba".  © Kristin Schmidt

"Wir hatten eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass wir auch die Tiere nach Chemnitz bringen", sagt Oliver Diaz (41), Marketingchef der Körperwelten. Nach dem großen Erfolg der Ausstellung habe man jedoch angefragt, ob auch die Tier-Ausstellung in der Markthalle gezeigt werden könne.

Die Voraussetzungen dafür sind ideal: Die riesige Halle bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern vor allem die nötige Deckenhöhe, um zahlreiche Giganten aus der Tierwelt unterzubringen.

Das größte Exponat ist die Elefantenkuh "Samba". Allein ihre Plastination dauerte zweieinhalb Jahre. Auch der Transport ist eine Herausforderung: Zwar wird das Präparat in Einzelteile zerlegt und auf mehrere Kisten verteilt.

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"Es sind aber so viele Kisten, dass das trotzdem ein 40-Tonner ist", erklärt Diaz.

Besucher können in der Markthalle einen mächtigen Braunbären bestaunen - ganz ohne Fell und Haut.
Besucher können in der Markthalle einen mächtigen Braunbären bestaunen - ganz ohne Fell und Haut.  © Kristin Schmidt
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Silke Weiser, amtierende Leiterin des Tierparks Chemnitz, findet das Präparat der Ziege besonders spannend.
Silke Weiser, amtierende Leiterin des Tierparks Chemnitz, findet das Präparat der Ziege besonders spannend.  © Kristin Schmidt
Die fünf Meter hohe Giraffe lässt einen selbst winzig klein fühlen.
Die fünf Meter hohe Giraffe lässt einen selbst winzig klein fühlen.  © Kristin Schmidt

Zu den weiteren Höhepunkten zählen eine fünf Meter hohe Giraffe, ein mächtiger Braunbär und ein Weißer Hai.

Keines der Tiere sei eigens für die Ausstellung getötet worden, betonen die Veranstalter.

Die "Körperwelten der Tiere" waren bereits in 34 Städten zu sehen, in Deutschland bislang jedoch nur zweimal: 2019 in Ulm und 2023 in Saarbrücken.

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In Chemnitz kooperiert die Wanderausstellung mit dem städtischen Tierpark: "Wer den Tierpark besucht, erhält 15 Prozent Rabatt auf sein Körperwelten-Ticket, genauso andersherum", erklärt Silke Weiser, amtierende Leiterin des Tierparks.

Auch die Unterwasserwelt hat in der Ausstellung einen Platz.
Auch die Unterwasserwelt hat in der Ausstellung einen Platz.  © Kristin Schmidt

Bis zum 31. Januar 2027 bleibt die Tier-Ausstellung in der Markthalle. Danach geht es laut Diaz weiter nach Asien.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt's ab 14 Euro, für Kinder bis 18 Jahre ab 9 Euro.

Titelfoto: Kristin Schmidt (3)

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