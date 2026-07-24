Cocktail und alkoholfrei im Trend: Chemnitzer Weinfest ist eröffnet

Chemnitz – Zum Wohl! Das 37. Weinfest in der Chemnitzer Innenstadt ist seit dem heutigen Freitag (offizieller Auftakt: 18 Uhr) eröffnet. Mehr als 60 Weingüter bieten in diesem Jahr über drei Wochen lang ihre Tröpfchen an – von Riesling bis Chardonnay. Doch zwischen den Klassikern sorgen in diesem Jahr auch einige neue Trends für Gesprächsstoff.

Am Stand des Winzerhofs Biegler schenkt Mitarbeiterin Carsta Kunze (54) das spanische Trendgetränk Tinto de verano aus. © Kristin Schmidt

Ein spanisches Trendgetränk gibt es am Stand des Winzerhofs Biegler: Tinto de verano. "Wir waren im Spanienurlaub und die Jugend dort trinkt Tinto de verano", sagt Carsta Kunze (54), die im Stand aushilft. Für den Cocktail wird Rotwein mit Zitronenlimonade gemischt. "Das ist etwas Erfrischendes."

Winzer Michael Biegler (47) hofft, dadurch junge Leute in der Übergangsphase vom Mischgetränk zum Weingenuss ansprechen zu können. "Durch das große Angebot auf dem Weindorf braucht man auch etwas Neues, um herauszustechen."

Nicht neu, aber dauerhaft im Trend ist alkoholfreier Wein. Hier steige die Nachfrage seit den letzten drei Jahren stetig, so die "Weinfreunde" Andreas Müller (55) und Francesco Karnapp (40).

"Das ist ein typisch deutsches Phänomen, in anderen Ländern legen die Menschen da keinen Wert drauf."

Neu am Stand ist ein spanischer Rosé - als Wein und als Sekt. "Die meisten alkoholfreien Getränke haben 0,5 Prozent. Der hat wirklich 0,0 Prozent, für die Leute, die da konsequent drauf achten."