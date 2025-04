Acht Ausflugstipps für den ersten Samstag im April

Chemnitz - Nach der wohlverdienten Winterpause startet das Straßenbahnmuseum am Samstag in die neue Saison. Passend dazu werden Busrundfahrten mit dem historischen Ikarus 280.02 Nr. 335 angeboten. Die Fahrt kostet zusätzlich zum Eintrittspreis für Erwachsene 4 Euro und Kinder sowie Jugendliche 3 Euro.

Chemnitz - Mit "ABBA Tribute in Symphony" zieht um 20 Uhr viel Glitzer und Glamour der 1970er und 1980er Jahre in den Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60). Natürlich dürfen dabei auch die Hits wie "Waterloo", "Mamma Mia" oder "The Winner Takes It All" nicht fehlen.

Die Show ist eine Zusammenarbeit zwischen der Vogtland Philharmonie, "Swede Sensation - The ABBA Tribute Show" und der Showproduktion "Starlight Production".

Die Tickets kosten ab 48 Euro.