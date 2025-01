Acht Ausflugstipps für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

Habt Ihr schon Euren nächsten Urlaub geplant oder Lust auf einen musikalischen Abend? In Chemnitz und Umgebung gibt es für jeden von Euch die richtigen Events.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Habt Ihr schon Euren nächsten Urlaub geplant? Oder habt Ihr Lust auf einen musikalischen Abend? Auf jeden Fall gibt es für jeden von Euch die richtigen Events in Chemnitz und Umgebung.

Reisen & Caravaning

Chemnitz - An diesem Wochenende findet in der Chemnitzer Messe wieder die beliebte Reise-Messe "Reisen & Caravaning" statt. Informiert Euch bei Reisebüros, Reisedienstleistern und Reiseveranstaltern über Eure nächsten Reisen. Die Messe hat von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag: 10 bis 17 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Die beliebte Reisemesse findet dieses Wochenende wieder in Chemnitz statt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

The Music of Harry Potter

Chemnitz - Seit fast 30 Jahren ziehen die "Harry Potter"-Bücher und Filme weltweit und über Generationen hinweg Menschen in ihren Bann. Dazu trägt besonders die ikonische Filmmusik bei. Diese steht um 16 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) im Mittelpunkt. Bei "The Music of Harry Potter - Das magische Musik-Erlebnis Live in Concert" geht es auf musikalische Reise durch alle acht Filme. Die Karten kosten ab 46,65 Euro.

Der beliebteste Zauberer bei Groß und Klein: Harry Potter. © 2011 Warner Bros Entertainment Inc.

Nachts im smac

Chemnitz - Das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1) lädt wieder zu einer Erkundungstour im Dunkeln mit der Taschenlampe ein. Dazu sind Kinder (sechs bis elf Jahre) um 18.15 Uhr eingeladen. Gemeinsam könnt Ihr das Leben der ersten Menschen in Sachsen beleuchten und ertasten. Die Teilnahme kostet 5 Euro, eine Anmeldung, am besten per E-Mail an buchung@smac-shop.de, ist nötig. Gezahlt werden muss bis 17.45 Uhr an der Museumskasse.

Im smac gibt's auch bei Taschenlampenschein viel zu entdecken. © Petra Hornig

Wintertreffen

Augustusburg - Zum 52. Wintertreffen der Motorradfahrer treffen sich Biker und Motorrad-Enthusiasten von 8 bis 16 Uhr im Hof vom Schloss Augustusburg, um den tiefen Temperaturen zu trotzen und in einzigartiger Atmosphäre den Winterkult rund um das Zweirad zu feiern. Für beste Stimmung sorgen in diesem Jahr DGenerationX aus dem Erzgebirge mit einer Mischung aus Alternative, Rock und nordischen Einflüssen auf der Bühne im Schlosshof. Der Eintritt kostet 10 Euro, bis 12 Jahre ist er frei. Der Teilemarkt im Steinbruch ist kostenlos und bietet alles rund um das motorisierte Zweirad.

Motorrad-Freunde treffen sich auf Schloss Augustusburg. (Archivbild) © Uwe Meinhold

ABBA-Tribute

Zwickau - Mit Superhits wie "Waterloo", "Money, Money, Money", "Thank you for the Music", "Mamma Mia", "SOS", "Super Trouper" oder "Dancing Queen" lässt "ABBA Diamonds" um 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau (Leipziger Straße 182) die ABBA-Glitzerwelt auf der Bühne wieder lebendig werden. Das Publikum darf sich auf jede Menge Ohrwürmer und detailgetreue Choreografien freuen. Der Eintritt kostet ab 39,95 Euro.

Mit den größten Hits der Schweden kommt "ABBA Diamonds" nach Zwickau. © PR

Puzzleteile im Erzgebirge

Schwarzenberg - Nachdem die Eröffnung des Jubiläumsjahres am vergangenen Wochenende wegen Eisregens kurzfristig abgesagt wurde, wird die Veranstaltung am heutigen Samstag nachgeholt. Um 16 Uhr wird das Festjahr "875 Jahre Schwarzenberg" mit einem großen Puzzle auf dem Schwarzenberger Markt eröffnet. Sportler des Läuferbundes Schwarzenberg bringen 14 Puzzleteile auf den Marktplatz und machen so auf die 14 Stadt- und Ortsteile aufmerksam, aus denen die Stadt besteht.

Die Perle des Erzgebirges feiert sein 875-jähriges Jubiläum. © Bildagentur Huber

Cyclocross - Deutsche Meisterschaft

Chemnitz - An diesem Wochenende finden im Chemnitzer Sportpark die diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Radcross statt. Von 9 bis 16 Uhr treten am heutigen Samstag alle Master-Klassen, die Jugend sowie die Elite 23 gegeneinander an. Am Sonntag starten dann der Nachwuchs, die Frauen Elite und die Männer Elite. Vor Ort gibt es auch ein Festzelt, eine Expo Area sowie Livemusik. Der Eintritt ist frei.

Tausch-, Floh- und Verschenkemarkt