14.05.2026 06:42 Acht Ausflugsziele für den Himmelfahrts-Donnerstag

Wir haben für jeden Tag wieder abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung. Wir starten heute mit den Events am Feiertag.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Ein langes Wochenende liegt vor vielen von uns. Auch die Sonne zeigt sich wieder. Wir haben für jeden Tag wieder abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung. Wir starten heute mit den Events am Feiertag.

Die Vaterrolle im Tierreich

Chemnitz - Im Rahmen des Vatertags hat sich der Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) eine kleine Sonderausstellung einfallen lassen, die die faszinierende Vaterrolle im Tierreich in den Fokus nimmt. Auf verschiedenen Infotafeln könnt Ihr spannende und überraschende Fakten entdecken. Erfahrt mehr über außergewöhnliche Verhaltensweisen, fürsorgliche Tierpapas und die vielfältigen Strategien der Natur. Die Sonderausstellung bietet einen informativen Rundgang für die ganze Familie. Wer es aber am Donnerstag nicht schafft, hat noch bis zum 17. Mai die Möglichkeit. Der Tierpark hat von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9,50 Euro für Erwachsene und ermäßigt 5 Euro.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Die Erdmännchen halten schon Ausschau nach den Besuchern. © Maik Börner

Himmelfahrt an der Pelzmühle

Chemnitz - An der Pelzmühle wird der Männertag auch in diesem Jahr wieder groß gefeiert. Ab 10 Uhr gibt es kühle Drinks, herzhafte Leckerbissen und Live-Musik von den Erzgesellen: Alte, neue und eigene Lieder aus dem Wild West Erzgebirge – dargeboten von vier musikalischen Urgesteinen mit guten Manieren. Der Eintritt ist frei.

Auch an der Pelzmühle wird der Vatertag gefeiert. © Uwe Meinhold

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Blinddate mit der Stadt, in der du lebst? Bei dieser Überraschungs-Tour erfahrt Ihr erst beim Start der Stadtführung, in welches Themengebiet Ihr während der anderthalbstündigen Tour entführt werdet. Dabei könntet Ihr in die Industriekultur oder Architektur, in kuriose oder geballte Fakten eintauchen. Auf jeden Fall werdet Ihr sehen: Es sind noch längst nicht alle Geschichten um Chemnitz erzählt. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Tourist-Information (Markt 1). Tickets gibt es online für 15 Euro.

Wo diese Stadtführung hingeht, das wird noch nicht verraten. © Uwe Meinhold

Versöhnlichkeitsstörung

Chemnitz - Martin Berke lädt Euch ein zu seinem Programm "Versöhnlichkeitsstörung" im Chemnitzer Kabarett (An der Markthalle 1-3) und beschreibt es selbst wie folgt: "Hätte ich was Ordentliches gelernt, müsste ich jetzt nicht diesen Text schreiben, in dem ich Ihnen lang und breit erkläre, wie lustig das Programm ist und dass Sie unbedingt kommen müssen, sonst kann ich meinen SUV nicht finanzieren und den Klempner und das Koks.

Tatsächlich gehts aber um die Politik zwischen Arsch und Friedrich und die Abschaffung des Sozialstaats.Wer das alles noch normal findet, spielt auch Topfschlagen im Minenfeld. Und dass meine Frau den Hund mehr liebt als mich - das gehört auch dazu." Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es für 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

In Martin Berkes Stück "Versöhnlichkeitsstörung" gibt es garantiert wieder viel zu lachen. © Chemnitzer Kabarett

Bühne frei: Die ALIVE Show

Chemnitz - Die ALIVE Show im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) ist eine etwas andere Après-Ski-Party. Statt Ballermann-Musik gibt es sorgsam ausgewählte Songs aus Soul, Pop, Indie und Chanson. Alida Bohnen und Vera-Cosima Gutmann sorgen mit Klavier und Stimmen für feinste Unterhaltung. Natürlich bleiben sie dem Après-Ski treu – es darf getrunken, mitgesungen und getanzt werden. Los geht's um 21.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die etwas andere Après-Ski-Party findet im Spinnbau statt. © PR

Eisenbahntage

Schwarzenberg - Über das Himmelfahrtswochenende lädt das Eisenbahnmuseum Schwarzenberg (Schneeberger Straße 60) wieder zu den Eisenbahntagen ein. Euch erwartet ein großes Erlebnis. Neben den Fahrzeugen, die ständig im Museum zu betrachten sind, werden auch wieder Gastfahrzeuge präsentiert. Zudem gibt es eine Modellbahnbörse. Führerstandsmitfahrten und Sonderzüge bringen einen lebenden Einblick in die Technik und sorgen für eine kleine Zeitreise in die Geschichte der Eisenbahn. Traditionell werden am Sonntag einige Uniformen aus der Sammlung des VSE vorgestellt. Für das leibliche Wohl ist an allen Veranstaltungstagen gesorgt. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Schwarzenberger Eisenbahnmuseum öffnete dieses Wochenende wieder seine Tore. © Uwe Meinhold

Musical-Klamauk

Zwickau - Es ranken sich viele Sagen um König Artus. War er ein keltisch-britischer Heerführer, der um 540 nach Christus eine Schlacht gegen die Sachsen gewann? Oder ein Herrscher des Mittelalters? Die britische Komikergruppe Monty Python entschied sich für einen Mittelweg. Artus ist in ihrem Musical zwar ein König des Mittelalters, aber einer, der seine Anhängerschaft erst mal suchen und sich ihre Gefolgschaft verdienen muss. Und dabei geht es ganz schön turbulent zu: im Musical "Monty Python's Spamalot" am Donnerstag und Freitag, 19.30 Uhr, im Gewandhaus Zwickau (Hauptmarkt). Der Eintritt kostet ab 24 Euro.

Im Gewandhaus Zwickau wird das berühmte Musical "Monty Python's Spamalot" aufgeführt. © Susann Bargas Gomez/Monty Python's Spamalot

Familientag am König-Albert-Turm