10.05.2026 06:47 Fashion, Biker und Tragödien: Das könnt Ihr heute alles in und um Chemnitz erleben

Die Sonne zeigt sich wieder und es gibt auch am heutigen Sonntag wieder viel in Chemnitz und Umgebung zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne zeigt sich wieder und es gibt auch am heutigen Sonntag wieder viel in Chemnitz und Umgebung zu erleben. Lasst also die Ausreden stecken und ab nach draußen mit Euch.

Fashionbazaar meets Kulturbahnhof

Chemnitz - Nachdem er beim letzten Mal so gut angenommen wurde, findet am Sonntag wieder ein Flohmarkt im Kulturbahnhof Chemnitz (Reichenhainer Straße 1) statt. Von 13 bis 17 Uhr erwartet Euch gute Musik, leckeres Essen und Getränke sowie über 90 Meter Vintagekleidung und Accessoires zum Stöbern.

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Im Kulturbahnhof könnt Ihr Euch auf die Suche nach schicken Vintage-Klamotten machen. (Symbolbild) © 123RF/forewer

Erzgebirgsrundfahrt

Chemnitz - Um 10 Uhr gibt's den Startschuss für das anspruchsvolle Rennen der "Müller - Die lila Logistik Rad-Bundesliga". Die Erzgebirgsrundfahrt ist der Radsport-Klassiker der Region und startet am Einsiedler Brauhaus (Einsiedler Hauptstraße 144). Rund 160 anspruchsvolle Kilometer durch das Erzgebirge und den Landkreis Mittelsachsen zur Ziellinie zurück nach Einsiedel liegen vor den Radsportlern. Die Strecke ist ausreichend durch die Polizei abgesichert. Zum Anfeuern und Staunen ist dennoch Platz. Die gesamte Strecke findet Ihr unter: erzgebirgsrundfahrt.de/

Die Erzgebirgsrundfahrt ist das anspruchsvollste Rennen der Region. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Roller Skate Disco

Chemnitz - Packt Eure Rollschuhe, Inlineskates, Longboards, Skateboards oder City-Roller ein und macht Euch auf den Weg zum Kraftverkehr (Frauenhoferstraße 60). Ab 14 Uhr könnt Ihr bei der Roller Skate Disco auf rund 3000 Quadratmetern zur Musik vom DJ Team Heckhorn cruisen. Für Abwechslung abseits der Rollen stehen eine Tischtennisplatte und ein Kicker zur Verfügung. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro und für Kinder bis 14 Jahre 5 Euro.

Mit den Rollschuhen könnt Ihr im Kraftverkehr Eure Runden drehen. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Der fliegende Holländer

Chemnitz - Die romantische Oper "Der fliegende Holländer" wird derzeit wieder im Opernhaus (Theaterplatz 2) aufgeführt. Sie erzählt eine düstere Geschichte einer opferbereiten Frau und eines Mannes auf der Suche nach Erlösung - gepaart mit gnadenlos schöner Musik und grandiosen Stimmen. Das Stück beginnt um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 27 Euro.

Die romantische Oper "Der fliegende Holländer" könnt Ihr im Opernhaus sehen. © Nasser Hashemi

Wenn nicht wann, dann jetzt!

Chemnitz - Der deutsche Kabarettist Rolf Miller (59) wird mit seinem Programm "Wenn nicht wann, dann jetzt!" eines mit Sicherheit erneut schaffen: elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen. Denn das ist seine Figur: stur wie ein Sack Zement - was nur dank seines Humors erlaubt sein kann. Wie immer gibt der Comedian stoisch genau den Fels in der Brandung, der mit Zuversicht wegschaut, vollmundig zu wichtigen Themen alles und dabei garantiert nichts sagt; und natürlich alles bemerkt, nur nicht das eigene Scheitern. Los geht's um 18 Uhr im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3). Tickets gibt es für 40,40 Euro.

Der deutsche Kabarettist Rolf Miller (59) ist am Sonntag in Chemnitz zu Gast. © PR/Sandra Schuck

Superkraft Mutterschaft

Rochlitz - Warum spricht man immer über Herrschaften, wo es doch ohne die Mutter kein Herr geschafft hätte, weltliche Macht zu erreichen? Zum Muttertag stellt die Führung "Mutterschaft als Superkraft" um 11 und 14 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) die starken Mütter und Frauen in den Mittelpunkt, die vor, hinter, neben und durch ihre Söhne und Töchter gewirkt haben. Von der Kaiserin bis zur Kurfürstin wird das Rollenbild der Frau in der Geschichte hinterfragt. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen 6,50 Euro. Die Tickets erhaltet Ihr bereits online.

Auf Schloss Rochlitz stehen die Frauen im Mittelpunkt. © Maik Börner

Streetfood Festival

Limbach-Oberfrohna - Das Streetfood Festival im Stadtpark Limbach-Oberfrohna geht bereits am Sonntag wieder zu Ende. Doch von 11 bis 20 Uhr könnt Ihr nochmal die verschiedenen Köstlichkeiten aus aller Welt probieren. Neben dem Essen wird natürlich auch ein buntes Rahmenprogramm mit Überraschungen für die kleinen Gäste angeboten. Der Eintritt ist frei.

Viele Leckereien gibt es noch am Sonntag in Limbach-Oberfrohna. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Romeo und Julia

Freiberg - Auf der Bühne des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg wird am Sonntagnachmittag die Tragödie "Romeo und Julia" von William Shakespeare aufgeführt. Die wohl berühmteste Liebesgeschichte der Welt – neu erzählt. Leidenschaftlich, poetisch und zeitlos zeigt Romeo und Julia, wie Liebe Grenzen sprengen kann, und ebenso, wie tief Hass spalten kann. Zwei junge Menschen kämpfen für ihre Gefühle gegen eine Welt, die sie nicht versteht. Doch können sie ihrem Schicksal entrinnen? Das Stück beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet ab 11 Euro, ermäßigt ab 9 Euro.

Eine neue Inszenierung der weltbekannten Tragödie "Romeo und Julia" könnt Ihr auf der Bühne Freiberg sehen. © Mittelsächsisches Theater

Kulturtage Mittelsachsen