Zehntausende in Chemnitz unterwegs: So schön waren Museumsnacht und Bahnfest

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Chemnitz hatte am Wochenende Kultur satt: Zahlreiche Chemnitzer strömten zur Museumsnacht und zum Bahnfest

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz hatte am Wochenende Kultur satt - die Stadt war unterwegs. Zur Museumsnacht strömten nach Rathaus-Zahlen fast 24.000 Besucher in 37 Museen, Einrichtungen und Galerien.

Im Industriemuseum konnten die Besucher zur Museumsnacht allerhand Fahrzeuge und Maschinen bestaunen.
Im Industriemuseum konnten die Besucher zur Museumsnacht allerhand Fahrzeuge und Maschinen bestaunen.  © Jan Härtel

Unter dem Motto "Tacheles!" gab es mehr als 270 Programmpunkte. Im Naturkundemuseum lockten Haie und Insekten, in der Stadtbibliothek ging es hinab ins Kellermagazin, im Stasi-Unterlagen-Archiv waren Rundgänge und Filmvorführung ausgebucht.

Neu dabei war das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex, wo viele Besucher Informationen suchten und der Opfer rechter und rassistischer Gewalt gedachten.

Hinter den Kulissen sorgten mehr als 1000 engagierte Menschen dafür, dass die Besucher bis tief in die Nacht hinein überrascht, informiert und unterhalten wurden.

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Museumsnacht-Fans können sich freuen: Der Termin für die nächste Nacht steht bereits: Sie findet am 22. Mai 2027 statt.

Sophia Walter (29) und Sohn Jon (2) trafen beim abgefahrenen Familienfest der Öffis am Bahnhof Küchwaldwiese auf Maskottchen "Klaus, die Parkbahnmaus".
Sophia Walter (29) und Sohn Jon (2) trafen beim abgefahrenen Familienfest der Öffis am Bahnhof Küchwaldwiese auf Maskottchen "Klaus, die Parkbahnmaus".  © Uwe Meinhold
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Auch im Küchwald war Hochbetrieb: Bei der Parkeisenbahn hieß es "Bus Bahn Bämm". Neben den Fahrten warteten zum großen Familienfest Gartenbahn, Modulanlage, Draisinen und Fotobox.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold,

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