Chemnitzer Verein sammelt Geld für neuen Stadtpark-Lauf

Chemnitz - Die Begeisterung für den KuHa-Marathon soll mit dem neuen Sportformat "raCe" im Chemnitzer Stadtpark am Laufen gehalten werden. Für die erste Auflage am 27. September mit Kinder-Laufstrecken, 10-Kilometer- und Halbmarathon-Distanz haben die Vorbereitungen begonnen.

Der KuHa-Marathon löste voriges Jahr eine neue Laufbegeisterung in Chemnitz aus. © Ralph Kunz

Die nötigen Mittel für die Organisation soll ein Crowdfunding bringen. Gleichzeitig können sich Spender die ersten Startplätze sichern.

"Wir brauchen die Sicherheit einer Anschubfinanzierung. Sollte das scheitern, gibt es das Geld zurück", sagt Organisator Steffen Kehrer (40) vom Verein Lauf-KulTour.

Gelingt es, das erste "raCe" auf die Beine zu stellen, soll es in Zukunft wachsen, Rahmenprogramm und Distanzen ausgeweitet werden.

"Für uns ist ein Marathon weiterhin das große Ziel", sagt Stefanie Zelt (36), die für die Streckenplanung verantwortlich ist.