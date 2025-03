Acht Ausflugsziele für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

Ob shoppen für den guten Zweck oder eine Erkundungstour durch die Zwickauer Museen mit der ganzen Familie - es gibt wieder viel in und um Chemnitz zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Ob shoppen für den guten Zweck in Chemnitz oder eine Erkundungstour durch die Zwickauer Museen mit der ganzen Familie - es gibt wieder viel in Chemnitz und Umgebung zu erleben.

Shopping-Day

Chemnitz - Am Samstag steht die Chemnitzer Innenstadt wieder im Zeichen des Shopping Days und damit auch im Zeichen des Projekts "Pink Ribbon", mit dem eine deutschlandweite Initiative auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen möchte. Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder 24 Innenstadt-Händler und sechs Gastronomen. Neben besonderen Angeboten bieten sie auch spezielle Einkaufstüten, die für den guten Zweck erworben werden können. Zusätzlich stehen auch Spendenboxen bereit. Doch auch die Frühlings- und Sommertrends kommen nicht zu kurz: Auf Euch warten Pop-Up-Modeschauen, Farb- und Stilberatungen sowie diverse Rabattaktionen.

Shoppen für den guten Zweck könnt Ihr wieder in der Chemnitzer Innenstadt. © Kristin Schmidt

Frühlingslaufen

Chemnitz - Das Eissportzentrum Chemnitz öffnet von 16 bis 18 Uhr für Euch die Türen und Ihr könnt Euch wieder aufs Eis begeben. In den zwei Stunden zahlt ein Erwachsener 7,50 Euro Eintritt, Kinder von 4 bis 6 Jahren 4,50 Euro und ab 7 Jahren 5,50 Euro. Der Verleih der Schlittschuhe kostet 6 Euro (Größe 25-36) beziehungsweise 7 Euro (Größe 37 bis 51).

Ab auf Eis am Samstagnachmittag. © Kristin Schmidt

Eröffnung des Garagen-Campus

Chemnitz - Am Freitag wurde endlich der Garagen-Campus Chemnitz (Zwickauer Straße 164) auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofs und Straßenbahndepots der Chemnitzer Verkehrs-AG im Stadtteil Chemnitz-Kappel feierlich eröffnet. Er gehört zu den vier Interventionsflächen von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025. Nach der Eröffnungsfeier am Freitag könnt Ihr Euch am Samstag auf große Entdeckungstour begeben. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Mitmachangebote, Spiele, Musik und kulinarische Highlights. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag wurde der Garagen-Campus festlich eingeweiht. © Kristin Schmidt

Tag des offenen Gesundheitsamtes

Chemnitz - Das Amt für Gesundheit und Prävention der Stadt Chemnitz (Am Rathaus 8) bietet von 10 bis 14 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Dabei lernt Ihr die vielfältigen Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst kennen. Begebt Euch auf eine Entdeckungstour. Dabei werden Aktionen, Vorträge und Beratungen angeboten. Für Kinder gibt es auch eine Teddyklinik. Der Eintritt ist frei.

Das Chemnitzer Gesundheitsamt öffnet seine Türen. © Uwe Meinhold

Tribute to Michael Jackson

Aue - Mit "One Night of MJ" erwartet Euch im Kulturhaus Aue (Goethestraße 2) eine rund zweistündige Hommage an die außergewöhnliche Karriere des King of Pop, Michael Jackson. Freut Euch auf die großen Hits wie "Billie Jean", "Beat it", "Bad" oder "Thriller". Mit dabei ist Lead-Gitarristin Jennifer Batten und Wendel Gama als Michael. Taucht ein in die einzigartigen Arrangements, die von der Live-Band originalgetreu zum Leben erweckt werden. Tickets gibt es ab 45,90 Euro. Los geht's um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher.

Eine große Hommage an den King of Pop: Michael Jackson. © PR

Zurück in die Vergangenheit

Zwickau - In Zwickau findet am Samstag die Kindermuseumsnacht statt. Von 16 bis 21 Uhr gibt es unter dem Motto "Zurück in die Vergangenheit" Mitmachlesungen und spezielle Führungen, kleine Konzerte und Rätsel oder Klang- und Entdeckerreisen. Das ganze Programm findet Ihr unter zwickau.de/museumsnacht. Kinder bis 16 Jahren haben freien Eintritt, für alle anderen kostet er 7 Euro.

In Zwickau gibt es für Kinder am Samstag wieder viel zu entdecken. (Archivbild) © Foto-Atelier Lorenz

"The 80s in Space"

Rodewisch - In der Sternwarte Rodewisch (Rützengrüner Straße 41a) beginnt um 20 Uhr eine Musik-Show, die ganz im Zeichen der 1980er-Jahre steht. Das war eine Zeit, als Musik noch von der Kassette kam, man Aerobic und Rollschuhe liebte und eine Dauerwelle trug. Es werden Songs vorgestellt, die das weitgefasste Thema "Space" beinhalten. Diese werden an der Kuppel animiert. Es gibt kosmische Nebel, Planeten, Raketenstarts und den Besuch von Außerirdischen. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

In der Sternwarte Rodewisch dreht sich am Samstag alles um die 80er Jahre. (Symbolbild) © 123rf/dmfomich161

Disco 90 vs. 2000