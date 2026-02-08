Mein erstes Mal beim Chemnitzer Opernball

Chemnitz - Am Samstag verwandelte sich das Opernhaus Chemnitz zum 22. Mal in einen Ballsaal. Während Gäste wie Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD ) oder Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU ) zu den regelmäßigen Gästen der Veranstaltung gehören, war es für Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (42) und Sopranistin Fernanda Allande (28) das erste Mal.

Die Debütanten der Tanzschule Köhler-Schimmel eröffneten den Ball. © Sven Gleisberg

"Das war der stilvollste Opernball, den ich in meiner Laufbahn erlebt habe", sagt Reiners, seit August 2025 Chefdirigent der Robert-Schumann-Philharmonie.

Perfektes Timing, fantastische Essen, tolle Musik bleiben ihm im Gedächtnis.

Die Mischung überzeugte auch die aus Mexiko stammende Sängerin Allande: "Opernbälle wie hier sind in Mexiko nicht verbreitet - auch wenn wir aus jeder Party einen Ball machen", erzählt sie augenzwinkernd.

Natürlich geben die Theater in Mexiko auch Festveranstaltungen.

"Allerdings machen sie nicht aus der Bühne eine Tanzfläche. Die Partys finden außerhalb des Hauses statt."