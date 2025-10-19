Acht herbstliche Ausflugstipps, bevor die Schule wieder beginnt

Da sind die Herbstferien schon wieder vorbei. Doch wenn der Ranzen gepackt ist, ist heute noch genug Zeit für einen Familienausflug in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Drachenfest

Chemnitz - Der Himmel über dem Stausee Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) wird am Sonntag beim Drachenfest bunt. Von 10 bis 18 Uhr können kleine und große Besucher ihre bunten Drachen steigen lassen und den Herbst genießen. Parken und Eintritt sind an diesem Tag kostenfrei.

Am Stausee Rabenstein wird wieder das beliebte Drachenfest gefeiert. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Ferienabschluss am Schauplatz Eisenbahn

Chemnitz - Die Ferien gehen zu Ende, aber am Sonntag öffnet der Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) noch einmal den Bastelbahnhof. Für jede Altersgruppe werden nachhaltige Bastelsachen angeboten, natürlich rund um das Thema Eisenbahn: Schlüsselleisten, Untersetzer, spezielle Lokanhänger, Perlenarmbänder, Lichtergläser und vieles mehr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder sind frei.

Beim Schauplatz Eisenbahn kann noch am Sonntag gebastelt werden. © Schauplatz Eisenbahn

Alles mit Apfel-Fest

Chemnitz - Im TIETZ (Moritzstraße 20) wird mit dem "AmA - Alles mit Apfel-Fest" der Auftakt des Pflanzfestivals "Ernte" gefeiert. Ab 13 Uhr erwartet Euch unter anderem die längste Apfelkuchenparade der Stadt, die Apfelrezepte-Ausstellung "an apple a day", Mitmachaktionen für Kinder, eine Apfel-Rallye und vieles mehr.

Beim "AmA - Alles mit Apfel-Fest" dreht sich alles um das beliebte Obst. © PR

Tschüss Tatra

Chemnitz - Die Tatra-Bahnen T3D-M verlassen die CVAG. Deswegen finden am Sonntag Sonderfahrten mit den letzten beiden Tatra-Bahnen statt. Sie fahren von 11 bis 17 Uhr auf der Strecke Hauptbahnhof-Altchemnitz. Steigt ein und genießt noch einmal das Tatra-Flair. Eine Fahrt (hin und zurück) kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren 3 Euro.

Die Tatra-Bahnen fahren künftig nicht mehr durch Chemnitz. (Archivbild) © Peter Zschage

Burg-Erlebnis

Kriebstein - Der Gugelgilde e.V. aus Dresden lässt sich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr auf der Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7) nieder. Die Mitglieder verkörpern verschiedenste Burgbewohner und versetzen die Besucher zurück ins Mittelalter. Man kann geschäftige Mägde beobachten, eine Audienz beim Burgherren erhalten oder bei den Tanzmeistern Tänze ausprobieren. Der Eintritt kostet 9 Euro, für Kinder von sechs bis 16 Jahren 5 Euro, bis fünf Jahre ist er frei.

Zurück ins Mittelalter geht es auf Burg Kriebstein. © IMAGO/Krauthöfer

Schabernack mit Pittiplatsch

Zwickau - Schon seit über 60 Jahren sorgt Pittiplatsch der Liebe für Spaß und Freude bei Groß und Klein. Jetzt kommt der freche Kobold wieder auf die Bühne: am Sonntag um 10.30 Uhr im Alten Gasometer Zwickau (Kleine Biergasse 3). "Pittiplatsch im Zauberwald" ist eine spannende Reise mit lustigen Überraschungen, Liedern und Tänzen. Und viel Schabernack ist natürlich auch dabei. Karten kosten ab 14 Euro, ermäßigt ab 11 Euro.

Pittiplatsch ist am Sonntag wieder zu Gast in Zwickau. © Imago/Andreas Weihs

Spiele-Event

Limbach-Oberfrohna - In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) geht von 14 bis 21 Uhr die "SpieLO" in ihre 8. Runde. Es gibt rund 200 Spiele von A wie "Akropolis" bis Z wie "Zauberberg", auf Wunsch erklärt von Profis. Auch eine Tausch-Ecke für die gängigen Sammelkarten wird eingerichtet. 15 Uhr startet das offizielle Carcasonne-Qualifikationsturnier für das Finale der Deutschen Meisterschaft. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Spielebegeisterte kommen am Sonntag in Limbach-Oberfrohna auf ihre Kosten. (Symbolbild) © 123RF/fotyma

Ladyfashion- /Hosenscheißer-Flohmarkt