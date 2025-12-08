Musik auf dem Weihnachtsmarkt: Doch die Rechnung kommt erst nächstes Jahr

Trotz eines Kompromisses mit der GEMA wird die musikalische Unterhaltung der Chemnitzer Weihnachtsmarktbesucher wieder mehrere Zehntausend Euro kosten.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - "Vorfreude, schönste Freude" - hallt aus den Lautsprechern, wenn pünktlich zum Beginn des Chemnitzer Weihnachtsmarktes auch das tägliche Musikprogramm mit diesem Auftakt-Lied startet. Die Vorfreude auf die Rechnung für die Adventsbeschallung dürfte sich im Rathaus allerdings in Grenzen halten ...

Aus den Lautsprechern schallt jeden Tag eine zufällige Auswahl aus 900 verschiedenen Titeln. © Uwe Meinhold Trotz eines Kompromisses mit der GEMA wird die musikalische Unterhaltung der Weihnachtsmarktbesucher wieder mehrere Zehntausend Euro kosten, die an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte zu zahlen sind. Voriges Jahr musste Chemnitz 57.790 Euro Musikgebühren berappen, für deren Berechnung die beschallte Fläche in der Innenstadt zugrunde gelegt wurde - 2311 Euro pro Weihnachtsmarkttag. Nach der Drohung einiger Kommunen, den explodierenden Abgaben mit "stillen" Weihnachtsmärkten zu begegnen, sagte die GEMA dieses Jahr einen Gebührennachlass von 35 Prozent zu. Gemessen an 2024 wären das für Chemnitz rund 37.500 Euro.

Zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarktbesuch gehört auch die passende Musik. © Uwe Meinhold

Rund 900 Lieder auf der Weihnachtsmarkt-Playlist

Das Blasorchester der Stadt Flöha sorgte gestern auf der Bühne für musikalische Abwechslung. © Uwe Meinhold Eine genaue Summe kennt die Stadt bisher nicht: "Die Gebührenerhebung seitens der GEMA erfolgt voraussichtlich im Januar", heißt es aus dem Rathaus. Auf Sparflamme läuft die Weihnachtsmusik trotz der immensen Kosten nicht. "Eine Gebührenpflicht für den jeweiligen Kalendertag entsteht bereits beim öffentlichen Abspielen eines GEMA-pflichtigen Musiktitels", so eine Stadtsprecherin. Insgesamt umfasst die Playlist des Weihnachtsmarktes aktuell rund 900 Titel, die nach Zufallsprinzip abgespielt werden. Eine Ausnahme gibt es wie beim Auftakt- auch für das Abschlusslied: "'s is Feieromd" beschließt den Markt an jedem Abend. Das Lied wäre sogar GEMA-frei, denn sein Urheber Anton Günther (1876-1937) ist schon länger als 70 Jahre tot.

Wie gefällt Euch die Beschallung?

Moritz Schönherr (23) findet die Mischung aus modernen und traditionellen Liedern gut. © Uwe Meinhold Eierpunsch-Verkäufer Moritz Schönherr (23): "Mir gefällt die Musikauswahl auf dem Weihnachtsmarkt. Die Mischung aus modernen und traditionellen Liedern ist genau richtig und gehört einfach dazu. Vor allem abends, wenn auf der Bühne live gespielt wird, bringt das eine schöne Stimmung." Markt-Besucher Ines (64) und Andreas Pätzold (65): "Die GEMA-Abgaben finden wir überzogen. Es wäre eine gute Alternative, wenn auf dem Weihnachtsmarkt nur traditionelle Weihnachtslieder gespielt werden, für die keine Gebühren fällig sind. Da gibt es genügend, die in unsere Region passen. Wham hört man schon genug im Radio."

Markt-Besucher Andreas (65) und Ines Pätzold (64) finden die GEMA-Abgaben überzogen. © Uwe Meinhold

Elisabeth Sommer (31) findet die Live-Auftritte beinahe zu laut. © Uwe Meinhold