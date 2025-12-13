Neun spannende Ausflugstipps für Euren dritten Adventssamstag

Weihnachten rückt immer näher. So dreht sich auch bei unseren Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung (fast) alles um das Thema Weihnachten.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch wenn die Temperaturen noch nicht darauf schließen lassen, aber Weihnachten rückt immer näher! So dreht sich auch bei unseren Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung (fast) alles um das Thema Weihnachten.

Robot Combat

Chemnitz - Im Fahrzeugmuseum (Zwickauer Straße 77) startet dieses Wochenende das erste sogenannte "Robot Combat" der Region. Bei dem Roboterkampf treten immer zwei selbst gebaute Roboter gegeneinander an. Von den Punkten her läuft es wie beim Boxen: Entweder gewinnt einer durch k. o. des Gegners oder nach Punkten. Los geht's um 10 Uhr. Kinder, Jugendliche und Schüler haben freien Eintritt. Erwachsene müssen 8 Euro zahlen.

Im Fahrzeugmuseum treten selbst gebaute Roboter gegeneinander an. © Sven Gleisberg

Hundeweihnachtsmarkt

Chemnitz - Natürlich wird in der Vorweihnachtsmarkt auch an unsere liebsten Vierbeiner gedacht. Deswegen findet auch in diesem Jahr am dritten Adventssamstag von 12 bis 18 Uhr im Schlosshof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) der Chemnitzer Hundeweihnachtsmarkt statt. Es gibt zahlreiche Stände rund um den Hund und auch die Zweibeiner kommen nicht zu kurz. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder ist er frei. Es gilt Leinenpflicht vor Ort und der Nachweis einer gültigen Tollwut-Impfung von den Hunden ist mitzubringen.

Ein Weihnachtsmarkt für Hunde und ihre Besitzer. © Maik Börner

Pullover-Party

Chemnitz - Lust auf Party? Im Kraftverkehr Chemnitz (Frauenhoferstraße 60) wird am Samstagabend bei der "Ugly Christmas Sweater Party" nicht nur gefeiert. Sondern - wie der Name es bereits verrät - wird auch der hässlichste Weihnachtspullover gekürt. Egal, ob Glitzer-Rentiere, blinkende Schneemänner oder kratzige Norweger-Muster - alles ist erlaubt. Los geht's um 22 Uhr. Der Eintritt kostet ab 20 Euro.

Wer hat den hässlichsten Weihnachtspullover? (Symbolbild) © 123rf/pvl0707

Kreativwerkstatt zum Männelmarkt

Augustusburg - Im Rahmen des Männelmarkt-Wochenendes in Augustusburg könnt Ihr Eurer Kreativität im Lehngericht (Markt 14) freien Lauf lassen. So entstehen unter anderem in der Digitalwerkstatt unter Anleitung von Paula außerdem individuelle Weihnachtsanhänger aus Holz, mit eigenen, individuell gestalteten Motiven - umgesetzt mithilfe des Lasercutters. Die Kreativwerkstatt hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

In Augustusburg kann am Samstag gebastelt werden. (Symbolbild) © 123rf/melis

Die Liedermühle

Chemnitz - Im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) erwartet Euch um 14 Uhr mit der "Liedermühle" ein märchenhaftes Kindermusical über Musik, Mut und die Kraft der Gemeinschaft. In der Liedermühle entsteht Musik auf eine ganz besondere Weise: magische Kiesel aus dem Liederbach, werden im Mahlwerk zu wunderbaren Tönen für neue Melodien verarbeitet. Doch eines Tages gerät die Harmonie der Mühle in Gefahr.



Der Eintritt kostet für Erwachsene 23 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 14 Euro.

"Die Liedermühle" ist ein märchenhaftes Kindermusical. © Patrick Schulze

Rauchender Vulkan

Rochlitz - Auch im Geoportal Porphyrhaus auf dem Rochlitzer Berg wird es am Samstag von 10 bis 15 Uhr kreativ, glitzernd und auch ein bisschen geheimnisvoll. Statt klassischer Schneekugeln werden dort eigene Mini-Vulkanlandschaften, inspiriert von Rochlitzer Berg, gestaltet. Nach dem Basteln lohnt sich ein Spaziergang durch den Bergwald. Der Unkostenbeitrag liegt bei 2 Euro.

Weihnachts-Bauernmarkt

Leisnig - Kulinarisches für das Weihnachtsessen und besondere handgefertigte Geschenke erwartet Euch auf dem weihnachtlichen Bauernmarkt im Kloster Buch bei Leisnig (Klosterbuch 1). Rund 90 Direktvermarkter und Händler bieten von 9 bis 15 Uhr dafür ihre frischen Erzeugnisse aus eigenem Anbau, eigener Aufzucht und Herstellung sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte an. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Hier kann geschaut, gebummelt und natürlich auch geshoppt werden: beim weihnachtlichen Bauernmarkt im Kloster Buch. (Symbolbild) © 123rf/lidiiaua

Gezählte Tage in Bild und Schokolade

Zwönitz - Derzeit könnt Ihr im Technischen Museum Papiermühle Niederzwönitz die Sonderausstellung "Adventskalender - gezählte Tage in Bild und Schokolade" besuchen. Gezeigt werden 24 historische Adventskalender und ihre Geschichten aus reichlich 100 Jahren Vorfreude in Papierform. Hinter den 24 Türchen jedes Kalenders öffnet sich eine märchenhafte Weihnachtswelt aus Papier und Pappe.

Das Museum hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

In der Papiermühle Niederzwönitz dreht sich alles um die Adventskalender. (Symbolbild) © 123rf/evgennia

25. Weihnachtsausstellung der LEGO®Steine