Sieben spannende Ausflugstipps für Euren zweiten Advent in Chemnitz und Umgebung
Chemnitz - Schnappt Euch Eure Liebsten und ab vor die Tür mit Euch! Wir haben sieben abwechslungsreiche Ideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.
Weihnachtszauber mit der Parkeisenbahn
Chemnitz - Auch in der Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) schaut an diesem Wochenende der Nikolaus vorbei, begrüßt die großen und kleinen Fahrgäste und verteilt an die Kinder Süßigkeiten. Anschließend geht's auf große Nikolausfahrt.
Die Parkeisenbahn hat von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Weltraum-Kino mit Popcorn
Chemnitz - Nicht weit entfernt von der Parkeisenbahn erwartet Euch im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) das Weltraum-Kino mit Popcorn.
Um 14.30 Uhr werden Euch Filme aus der Reihe "Was ist was?" zu kosmischen Themen wie "Die Sterne", "Mond und Kosmos", "Planeten und Raumfahrt", "Das Wetter", aber auch "Natur" gezeigt.
Die Filme sind für alle Altersgruppen geeignet. Die Teilnahme am Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Weihnachtsmarkt der Klaffenbacher Vereine
Chemnitz - Im Innenhof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) veranstalten die Klaffenbacher Vereine und Gewerbetreibenden von 11 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt.
Dort erwartet Euch ein buntes Bühnenprogramm, der Weihnachtsmann, festlich geschmückte Buden und handwerkliches Allerlei sowie leckere Köstlichkeiten.
Der Eintritt ist frei.
Ultimate World Karaoke
Ehrenfriedersdorf - Wie wäre es mit einem musikalischen Nachmittag in Ehrenfriedersdorf? In der Zinngrube (Am Sauberg 1) wird zum "Ultimate World Karaoke" eingeladen. Das Projekt wird stilecht erzgebirgisch im Schacht abgeschlossen und die Stimmen hallen noch einmal durch die Berge.
Es können alle Sprachen und alle Musikrichtungen sowie extra erstellte Karaokeversionen von Chemnitzer Musik gesungen werden.
Märchen-Schlossweihnacht
Colditz - Das Schloss Colditz (Schlossgasse 1) wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zur Kulisse der 26. Märchen-Schlossweihnacht. In der Hofstube oder an den Holzhütten im Hof kann das eine oder andere Geschenk entdeckt werden.
Für die Kinder schauen Frau Holle und der Weihnachtsmann vorbei. Es gibt Puppenspiel, DEFA-Kunstwerke und jede Menge Leckereien.
Der Eintritt zur Schlossweihnacht ist frei.
Modellbahnbörse
Chemnitz - Ob leidenschaftlicher Sammler, Bastler und Neueinsteiger - die Modellbahnbörse im Stadthallen-Foyer Chemnitz (Theaterstraße 3) lässt am Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Herzen von Miniaturwelt-Fans höherschlagen.
Es ist jede Menge Krimskrams rund um Modellbahnen, Autos, Überraschungseier oder Blechbahn vorhanden.
Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, für Kinder bis 14 Jahre einen Euro.
Altes Handwerk neu entdecken
Chemnitz - Der Garagen-Campus (Zwickauer Straße 164) verwandelt sich in eine vorweihnachtliche Kulisse und wird zum Schauplatz für historische Handwerkskunst. Hier können Kinder, Jugendliche und Erwachsene traditionelle Handwerksberufe kennenlernen und selbst aktiv werden.
Probiert Euch aus im Zinngießen, Kerzenmachen, Satteln und vielem mehr. Der Campus hat von 10 bis 14 Uhr geöffnet.
TAG24 wünscht Euch einen aufregenden Sonntag!
