Sieben spannende Ausflugstipps für Euren zweiten Advent in Chemnitz und Umgebung

In Chemnitz und Umgebung gibt es auch am zweiten Advent wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Schnappt Euch Eure Liebsten und ab vor die Tür mit Euch! Wir haben sieben abwechslungsreiche Ideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.

Weihnachtszauber mit der Parkeisenbahn

Chemnitz - Auch in der Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) schaut an diesem Wochenende der Nikolaus vorbei, begrüßt die großen und kleinen Fahrgäste und verteilt an die Kinder Süßigkeiten. Anschließend geht's auf große Nikolausfahrt. Die Parkeisenbahn hat von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Der Nikolaus schaut auch in diesem Jahr bei der Parkeisenbahn vorbei. (Archivbild) © Maik Börner

Weltraum-Kino mit Popcorn

Chemnitz - Nicht weit entfernt von der Parkeisenbahn erwartet Euch im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) das Weltraum-Kino mit Popcorn. Um 14.30 Uhr werden Euch Filme aus der Reihe "Was ist was?" zu kosmischen Themen wie "Die Sterne", "Mond und Kosmos", "Planeten und Raumfahrt", "Das Wetter", aber auch "Natur" gezeigt. Die Filme sind für alle Altersgruppen geeignet. Die Teilnahme am Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kinozeit im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn". © Kristin Schmidt

Weihnachtsmarkt der Klaffenbacher Vereine

Chemnitz - Im Innenhof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) veranstalten die Klaffenbacher Vereine und Gewerbetreibenden von 11 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt. Dort erwartet Euch ein buntes Bühnenprogramm, der Weihnachtsmann, festlich geschmückte Buden und handwerkliches Allerlei sowie leckere Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Klaffenbacher Vereine und Gewerbetreibenden laden zu einem Weihnachtsmarkt ein. © PR

Ultimate World Karaoke

Ehrenfriedersdorf - Wie wäre es mit einem musikalischen Nachmittag in Ehrenfriedersdorf? In der Zinngrube (Am Sauberg 1) wird zum "Ultimate World Karaoke" eingeladen. Das Projekt wird stilecht erzgebirgisch im Schacht abgeschlossen und die Stimmen hallen noch einmal durch die Berge. Es können alle Sprachen und alle Musikrichtungen sowie extra erstellte Karaokeversionen von Chemnitzer Musik gesungen werden.

In Ehrenfriedersdorf kann am Sonntagnachmittag nach Lust und Laune gesungen werden. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

Märchen-Schlossweihnacht

Colditz - Das Schloss Colditz (Schlossgasse 1) wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zur Kulisse der 26. Märchen-Schlossweihnacht. In der Hofstube oder an den Holzhütten im Hof kann das eine oder andere Geschenk entdeckt werden. Für die Kinder schauen Frau Holle und der Weihnachtsmann vorbei. Es gibt Puppenspiel, DEFA-Kunstwerke und jede Menge Leckereien. Der Eintritt zur Schlossweihnacht ist frei.

Ein buntes Programm erwartet Groß und Klein auf Schloss Colditz. © Colditzer Stadt, Land, Schloss GmbH

Modellbahnbörse

Chemnitz - Ob leidenschaftlicher Sammler, Bastler und Neueinsteiger - die Modellbahnbörse im Stadthallen-Foyer Chemnitz (Theaterstraße 3) lässt am Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Herzen von Miniaturwelt-Fans höherschlagen. Es ist jede Menge Krimskrams rund um Modellbahnen, Autos, Überraschungseier oder Blechbahn vorhanden. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, für Kinder bis 14 Jahre einen Euro.

Miniaturwelt-Fans sollten am Sonntag unbedingt im Stadthallen-Foyer Chemnitz vorbeischauen. (Symbolbild) © imago/eibner

Altes Handwerk neu entdecken