Keine Zeit für Langeweile mit diesen acht Ausflugsideen für Euren Samstag

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Diesen Samstag ist in und um Chemnitz wieder jede Menge los. Von einer Baumesse in Chemnitz bis zur "Nacht der Eulen" in Plauen ist für jeden etwas dabei.

Bauen. Leben. Zukunft.

Chemnitz - An diesem Wochenende präsentieren sich in der Chemnitzer Messe wieder rund 300 Aussteller auf der 20. Baumesse Chemnitz. Hier könnt Ihr Euch informieren über alles rund um die Themen Bauen, Sanieren und Renovieren. Auf Euch warten Aussteller aus den Bereichen Bau, Baustoffe und -elemente, Handwerk, Gebäudetechnik sowie Immobilien und Finanzierung. Die Messe hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet im Vorverkauf 7 Euro, an der Tageskasse 9 Euro (ermäßigt: 7 Euro). Kinder bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt.

Die Baumesse Chemnitz gilt als größte Branchenleistungsschau in Mittel- und Südwestsachsen. © Kristin Schmidt

Jugendtag

Chemnitz - Die Jugendweihe ist für viele Teenager ein besonderer Tag und so soll er auch ausgerichtet werden. Beim "Jugendtag" im Wasserschloss Klaffenbach könnt Ihr Euch am Samstag informieren und inspirieren lassen - rund um die Themen Frisur, Make-up, Fotograf, Location und viele mehr. Parallel stehen auch viele Ansprechpartner zur Verfügung, mit denen Ihr über Eure Zukunft reden könnt. Los geht's um 11 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro. Jugendweihlinge und Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Im Wasserschloss Klaffenbach dreht sich am Samstag alles um die Jugendlichen. © PR

Eine fantastische Lovestory

Chemnitz - Nach "Serina - die Eisgala mit Robin Szolkowy" im letzten Jahr kehrt die Geschichte am Samstag für zwei Vorstellungen um 15 und 18 Uhr im Jutta Müller Eissportzentrum Chemnitz (Wittgensdorfer Straße 2a) zurück aufs Eis. "Serina Part II - Eine fantastische Lovestory" ist ein Mix aus hochklassigem Eiskunstlauf, spektakulären Choreografien, kraftvoller Livemusik und einer berührenden Handlung. Die Karten kosten ab 20 Euro.

Im Jutta Müller Eissportzentrum Chemnitz erwartet Euch die Fortsetzung von "Serina - die Eisgala mit Robin Szolkowy". © Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Sauna-Abend im Stadtbad

Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtbad (Mühlenstraße 27) könnt Ihr beim Sauna-Abend von 17.30 Uhr bis 22 Uhr zur Ruhe kommen und entspannen. Auf Euch warten Spezialaufgüsse mit kleinen Überraschungen und textilfreies Schwimmen in der 25-Meter-Halle. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt.

Sauna-Fans sind am Samstagabend in Chemnitzer Stadtbad herzlich willkommen. (Symbolbild) © 123rf/a anatolik1986

Modellbahnbörse

Zwickau - Wer gerne sammelt, ist am Samstag im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" (Leipziger Straße 182) genau richtig. Von 10 bis 14 Uhr gibt es auf der Modellbahnbörse Modelleisenbahnen und Zubehör aller Hersteller zum Kaufen, Tauschen und Verkaufen. Auch die Überraschungseierfiguren dürfen natürlich nicht fehlen. Der Eintritt kostet ab 5 Euro.

Die perfekte Börse für alle Modellbahn-Fans. (Symbolbild) © Maik Börner

Nacht der Eulen

Plauen - In der Falknerei Herrmann (Reißiger Gewerbering 25) findet am Samstag wieder die "Nacht der Eulen" statt. Dort erwartet Euch eine faszinierende Eulenflugschau sowie eine Feuershow. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: von Kaffee, Tee und Glühwein bis zu Steaks, Roster und Crêpes. Die Falknerei hat von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14 Euro für Erwachsene, Rentner, Menschen mit Behinderung und Jugendliche ab 14 Jahren. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

In der Falknerei Herrmann dreht sich am Samstag alles um die Eulen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Eisbahn im Schloss

Freiberg - Auch in diesem Jahr hat die Eisbahn im Schloss Freudenstein geöffnet. Dort könnt Ihr vor der wunderbaren Kulisse Eure Runden drehen. Neben der Schlittschuhbahn erwartet Euch auch eine gemütliche Winterbar sowie ein geselliger Außenbereich. Geöffnet hat die Eisbahn von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Der Schlittschuhverleih kostet 4,50 Euro pro Paar.

Vor dieser traumhaften Kulisse könnt Ihr in Freiberg Schlittschuhlaufen. © PR/GSM Freiberg

