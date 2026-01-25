Pittiplatsch, Musikgeschichte und Dampfmaschine: Das könnt Ihr heute alles erleben

Bevor am Montag der Alltag wieder regiert, nutzt den Sonntag und macht einen Ausflug. Wir haben sieben Tipps für Euch in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst.

Chemnitz - Bevor am Montag der Alltag wieder regiert, nutzt den Sonntag und macht gemeinsam einen Ausflug. Keine Idee, wohin? Wir haben sieben Tipps für Euch in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst.

Hautnah mit André Herzberg

Chemnitz - Kai Suttner startet 2026 sein Talkshow-Programm "hautnah" mit großer Musikgeschichte. Am Sonntagabend begrüßt er um 19.30 Uhr Pankow-Sänger André Herzberg (71). Herzberg zählt zu den erfolgreichsten Musikern der DDR. 1988 wurden sie mit dem Lied "Langeweile", das mit seinem markanten Klavierriff und dem unmissverständlich systemkritischen Text zu einer der Hymnen der Wendezeit wurde, auch im Westen bekannt. Legendär der Tortenwurf ins Gesicht des ehemaligen Chefs beim DDR Plattenlabel Amiga als Dank für dessen Gängelung in der Vergangenheit. Im vergangenen Jahr ging Pankow auf große Abschiedstour. Nun erzählt André Herzberg in der intimen Atmosphäre des Wasserschlosses Klaffenbach die Geschichte seines Lebens. Tickets gibt's für 32,40 Euro.

Pankow-Sänger André Herzberg (71) ist zu Gast im Wasserschloss Klaffenbach. © André Herzberg

Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon

Chemnitz - Die Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel stimmen am Sonntag um 15 Uhr im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) ein neues Blatt vom "Traumzauberbaum" an. Das hat ein blaues Ypsilon und aus ihm heraus springt Ypsi. Das singt und tanzt und ist plötzlich verschwunden, als es zurück ins Lexikon soll. Also müssen die Waldgeister und alle Kinder zusammen losziehen, um es zu suchen … Restkarten gibt es ab 29 Euro.

Die Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel und das blaue Ypsilon. © PR

Faszination Maschine unter Dampf

Chemnitz - An diesem Sonntag finden im Industriemuseum Chemnitz um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr die Vorführungen der Dampfmaschine von 1896 statt. Die Einzylinder-Gegendruck-Dampfmaschine von 1896 gehört zu den Highlights des Industriemuseums Chemnitz und ist mehrmals im Jahr in Funktion erlebbar.

Der Eintritt dazu ist kostenlos.

Die liegende Einzylinder-Gegendruck-Dampfmaschine. © Archiv Industriemuseum Chemnitz

Musical meets Kids

Frankenberg - Von der "Eiskönigin" und ihrem Olaf über "Arielle" und ihre Freunde bis hin zum "König der Löwen" und "Die Schöne und das Biest" sind am Sonntag ab 16 Uhr im Kulturforum Stadtpark Frankenberg (Hammertal 3) Musicalmelodien für Kinder zu hören, die wohl jeder kennt. In bunten Kostümen geht es auf eine Reise durch die Welt der Kinder-Musicals. Die Karten für "Musical meets Kids" kosten ab 34 Euro, für Kinder ab 32 Euro.

Großer Musical-Spaß erwartet Euch in Frankenberg. © PR

Dino-Abenteuer

Schneeberg - Celeste ist von Dinosauriern fasziniert. Sie bereitet für die Schule einen Vortrag darüber vor, wie sie einst ausgestorben sind. Aber dann stellt ihr Moon, eine sehr weise und magische Figur, die Frage: "Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es noch Dinosaurier unter uns gibt?" Und so beginnt für Kinder ab fünf Jahren und Celeste ein spannendes Abenteuer am Sonntag, 10 Uhr, in der Sternwarte Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a). Der Eintritt kostet 7.50 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Gibt es doch noch Dinosaurier? © Sternwarte Schneeberg

Pittiplatsch im Zauberwald

Marienberg - Pittiplatsch ist am Sonntag zu Gast in der Stadthalle Marienberg (Walter-Mehnert-Straße 3) und bringt seine Geschichte aus dem Zauberwald mit. Seine Freunde Schnatterinchen, Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr und geht 60 Minuten. Empfohlen wird das Stück ab drei Jahren. Tickets gibt es für 14,40 Euro, ermäßigt für 12,20 Euro.



Pittiplatsch und seine Freunde kommen nach Marienberg. © picture alliance/dpa/rbb

