01.08.2026 07:01 Acht Ideen gegen Langeweile: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben

Acht Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung warten auf Euch für den Samstag. Dann also nichts wie raus mit Euch.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Mitten in der erneuten Hitze kühlt es am Samstag etwas ab. Dazu kann es mancherorts auch regnen. Doch das sollte Euch nicht davon abhalten, etwas zu unternehmen. Wir haben wieder acht Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Drink and Paint

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Abend mit einem Getränk, einem Pinsel, entspannter Musik und kreativen Leuten? In der Spinnerei (Altchemnitzer Straße 27) habt Ihr um 19 Uhr bei "Drink and Paint" die Möglichkeit. Ob Cocktail, Wein, Kaffee oder Limo - Euer Lieblingsdrink wird zum Motiv des Abends. Alle künstlerischen Materialien werden Euch gestellt. Gemalt wird mit Acrylfarben auf Leinwand. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Kleiner Hinweis der Veranstalter: Da mit Acrylfarben gearbeitet wird, empfehlen sie, Kleidung zu tragen, die auch Farbspritzer vertragen können.

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In der Spinnerei könnt Ihr Euren Lieblingsdrink auf eine Leinwand bringen. © 123rf/ shela051201

Ice Cream x In Pop we trust

Chemnitz - Nach "Drink and Paint" wird in der Spinnerei getanzt. Natürlich seid Ihr auch willkommen, falls Ihr Euch vorher nicht kreativ austobt. Das legendäre Partyformat "In Pop we trust" ist zu Gast und verwandelt mit Izzy, DJ Ron und KejKej beide Floors in den absoluten Ausnahmezustand. Dort könnt Ihr Euch sogar spontan ein kleines Tattoo stechen lassen. Los geht's um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro.

Freut Euch auf eine legendäre Party in der Spinnerei. © 123rf/ pamela4578

Rundreise durch die Galaxis

Chemnitz - Nach einer großartigen Premiere heißt es am Wochenende erneut "1x RUM", Samstag und Sonntag jeweils 20 Uhr, auf der Küchwaldbühne Chemnitz. Dabei geht es nicht um Alkohol, sondern die Figuren des Stückes wollen auf einer Rundreise durch die Galaxis in nur acht Tagen fünf erdähnliche Planeten erforschen. Und das ist mehr als nur ein Abenteuer, denn das Unterfangen entpuppt sich als Notwendigkeit, um die Erde zu retten und die Spezies Mensch vor ihrem Untergang zu bewahren. Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.

"1x RUM" auf der Küchwaldbühne solltet Ihr nicht verpassen. © PR / Theaterpack Leipzig

Uferpark wird zur Open-Air-Bühne

Chemnitz - Die Chemnitzer Musikmeile ist das größte Nachwuchs-Open-Air der Stadt und seit 2015 ein fester Bestandteil der Chemnitzer Kulturlandschaft. Nachwuchskünstler stehen am Samstag ab und am Sonntag ab 11 Uhr auf der Bühne. Insgesamt treten am gesamten Wochenende 131 Acts aus Chemnitz und der Region auf. Wer den Newcomern lauschen will, ist im Uferpark an der Promenadenstraße herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Kindermuseumsnacht im Schloss

Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) können sich Kinder auf kleine Abenteuer begeben. Von 17 bis 22 Uhr erwarten sie bei der Kindermuseumsnacht verschiedene Erkundungstouren, eine Bastelstation, ein "Vor-Mitternachts-Imbiss" sowie Stockbrot am Lagerfeuer. Zum krönenden Abschluss ist eine Nachtwanderung mit selbst gebastelten Lampions geplant. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tickets könnt Ihr bereits online kaufen.

Auf Schloss Rochsburg findet die erste Kindermuseumsnacht statt. © Schloss Rochsburg

Rock am Teich

Schneeberg - Es wird laut am Strandbad Filzteich. "The New Roses" sorgen musikalisch für explosiven Sprengstoff, der sich an Vorbildern wie Guns N'Roses, AC/DC, Kid Rock, Metallica oder auch The Black Crowes orientiert. Für zusätzliche Stimmung sorgt die Support-Band Fire Rose, eine Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band aus dem Baselbiet. Diese geballte Power lässt garantiert keinen Fuß stillstehen! Los geht's am Samstag um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es für 30 Euro.

Am Filzteich könnt Ihr zusammen mit "The New Roses" rocken. © PR

Parkfest und Musical

Niederwiesa - Im Barockgarten Lichtenwalde wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr Parkfest gefeiert. Für zwei Tage verwandelt sich der Schlosspark in einen Ort voller illustrer Gäste. Sowohl hochfürstliche Durchlauchten als auch das gemeine Volk sind zum Lustwandeln eingeladen. Selbst Kurfürst August, der in diesem Jahr seinen 500. Geburtstag begeht, gibt sich die Ehre. Zudem erwarten Euch Gaukler, Tänzer und Musikgruppen, die Miskus-Mimen und ein historischer Markt. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Zudem könnt Ihr am Samstagabend an der Lichtenwalder Musiknacht teilnehmen und Euch auf eine Reise durch die eindrucksvolle Welt des Musicals begeben. Der Eintritt kostet 28 Euro.

Auch das "gemeine Volk" ist beim Parkfest im Barockgarten Lichtenwalde willkommen. (Archivfoto) © PR / Robert Jentzsch

Titanic-Musical

Bad Elster - Basierend auf historischen Figuren erzählt das Landestheater Bayern mit "Titanic - Das Musical" mit mitreißender Musik und eindrucksvoller Bühnenästhetik die Geschichte von Hoffnung, Liebe und menschlicher Tragik - fernab jeder Hollywood-Romantik. Große Ensemble-Szenen, gefühlvolle Soli und ergreifende Bilder machen das Schicksal der Titanic spektakulär lebendig. Das Stück könnt Ihr am Samstagabend im NaturTheater Bad Elster (Carl-August-Klingner-Straße 7) sehen. Der Eintritt kostet ab 31,90 Euro.

In Bad Elster wird "Titanic - Das Musical" aufgeführt. © Ludwig Olah/NaturTheater Bad Elster

Jede Blutspende kann Leben retten

Mit einer Blutspende kann bis zu drei Patienten geholfen werden. © Willing-Holtz/DRK