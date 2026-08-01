Acht Ideen gegen Langeweile: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben
Chemnitz - Mitten in der erneuten Hitze kühlt es am Samstag etwas ab. Dazu kann es mancherorts auch regnen. Doch das sollte Euch nicht davon abhalten, etwas zu unternehmen. Wir haben wieder acht Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.
Drink and Paint
Chemnitz - Wie wäre es mit einem Abend mit einem Getränk, einem Pinsel, entspannter Musik und kreativen Leuten? In der Spinnerei (Altchemnitzer Straße 27) habt Ihr um 19 Uhr bei "Drink and Paint" die Möglichkeit. Ob Cocktail, Wein, Kaffee oder Limo - Euer Lieblingsdrink wird zum Motiv des Abends.
Alle künstlerischen Materialien werden Euch gestellt. Gemalt wird mit Acrylfarben auf Leinwand. Vorkenntnisse werden nicht benötigt.
Kleiner Hinweis der Veranstalter: Da mit Acrylfarben gearbeitet wird, empfehlen sie, Kleidung zu tragen, die auch Farbspritzer vertragen können.
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Ice Cream x In Pop we trust
Chemnitz - Nach "Drink and Paint" wird in der Spinnerei getanzt. Natürlich seid Ihr auch willkommen, falls Ihr Euch vorher nicht kreativ austobt.
Das legendäre Partyformat "In Pop we trust" ist zu Gast und verwandelt mit Izzy, DJ Ron und KejKej beide Floors in den absoluten Ausnahmezustand. Dort könnt Ihr Euch sogar spontan ein kleines Tattoo stechen lassen.
Los geht's um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro.
Rundreise durch die Galaxis
Chemnitz - Nach einer großartigen Premiere heißt es am Wochenende erneut "1x RUM", Samstag und Sonntag jeweils 20 Uhr, auf der Küchwaldbühne Chemnitz.
Dabei geht es nicht um Alkohol, sondern die Figuren des Stückes wollen auf einer Rundreise durch die Galaxis in nur acht Tagen fünf erdähnliche Planeten erforschen. Und das ist mehr als nur ein Abenteuer, denn das Unterfangen entpuppt sich als Notwendigkeit, um die Erde zu retten und die Spezies Mensch vor ihrem Untergang zu bewahren.
Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.
Uferpark wird zur Open-Air-Bühne
Chemnitz - Die Chemnitzer Musikmeile ist das größte Nachwuchs-Open-Air der Stadt und seit 2015 ein fester Bestandteil der Chemnitzer Kulturlandschaft.
Nachwuchskünstler stehen am Samstag ab und am Sonntag ab 11 Uhr auf der Bühne. Insgesamt treten am gesamten Wochenende 131 Acts aus Chemnitz und der Region auf.
Wer den Newcomern lauschen will, ist im Uferpark an der Promenadenstraße herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
Kindermuseumsnacht im Schloss
Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) können sich Kinder auf kleine Abenteuer begeben. Von 17 bis 22 Uhr erwarten sie bei der Kindermuseumsnacht verschiedene Erkundungstouren, eine Bastelstation, ein "Vor-Mitternachts-Imbiss" sowie Stockbrot am Lagerfeuer.
Zum krönenden Abschluss ist eine Nachtwanderung mit selbst gebastelten Lampions geplant.
Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tickets könnt Ihr bereits online kaufen.
Rock am Teich
Schneeberg - Es wird laut am Strandbad Filzteich. "The New Roses" sorgen musikalisch für explosiven Sprengstoff, der sich an Vorbildern wie Guns N'Roses, AC/DC, Kid Rock, Metallica oder auch The Black Crowes orientiert.
Für zusätzliche Stimmung sorgt die Support-Band Fire Rose, eine Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band aus dem Baselbiet.
Diese geballte Power lässt garantiert keinen Fuß stillstehen! Los geht's am Samstag um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es für 30 Euro.
Parkfest und Musical
Niederwiesa - Im Barockgarten Lichtenwalde wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr Parkfest gefeiert. Für zwei Tage verwandelt sich der Schlosspark in einen Ort voller illustrer Gäste.
Sowohl hochfürstliche Durchlauchten als auch das gemeine Volk sind zum Lustwandeln eingeladen. Selbst Kurfürst August, der in diesem Jahr seinen 500. Geburtstag begeht, gibt sich die Ehre. Zudem erwarten Euch Gaukler, Tänzer und Musikgruppen, die Miskus-Mimen und ein historischer Markt.
Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Zudem könnt Ihr am Samstagabend an der Lichtenwalder Musiknacht teilnehmen und Euch auf eine Reise durch die eindrucksvolle Welt des Musicals begeben. Der Eintritt kostet 28 Euro.
Titanic-Musical
Bad Elster - Basierend auf historischen Figuren erzählt das Landestheater Bayern mit "Titanic - Das Musical" mit mitreißender Musik und eindrucksvoller Bühnenästhetik die Geschichte von Hoffnung, Liebe und menschlicher Tragik - fernab jeder Hollywood-Romantik.
Große Ensemble-Szenen, gefühlvolle Soli und ergreifende Bilder machen das Schicksal der Titanic spektakulär lebendig.
Das Stück könnt Ihr am Samstagabend im NaturTheater Bad Elster (Carl-August-Klingner-Straße 7) sehen. Der Eintritt kostet ab 31,90 Euro.
Jede Blutspende kann Leben retten
[Anzeige] Chemnitz - Eine Blutspende kann bis zu drei Patienten helfen. Hättet Ihr das gewusst?
Das liegt daran, dass die 500 Milliliter Blut einer Vollblutspende weiterverarbeitet und in die Bestandteile Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Thrombozyten (Blutplättchen) und Blutplasma (flüssiger Bestandteil des Blutes) aufgetrennt werden.
Dabei macht bei der Transfusion die Gabe von aus Vollblutspenden gewonnenen Erythrozytenkonzentraten den größten Anteil aus. Deren Hauptaufgabe ist der Transport von Sauerstoff und anderen Atemgasen
Ihr möchtet auch spenden? Eine Übersicht über die nächsten Blutspendetermine in Eurer Region findet Ihr beim Deutschen Roten Kreuz.
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Titelfoto: Bildmontage: Ludwig Olah/NaturTheater Bad Elster, PR / Robert Jentzsch, Schloss Rochsburg, 123rf/ pamela4578, , PR / Theaterpack Leipzig