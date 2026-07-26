Sieben spannende Ausflugstipps für Groß und Klein: Hier könnt Ihr etwas erleben
Chemnitz - Die Hälfte der Sommerferien liegt schon wieder hinter uns. Doch das ist kein Grund für lange Gesichter. Denn wer will jetzt schon an die Schule denken? Stattdessen genießt weiterhin die freie Zeit - am besten mit einem unserer Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung.
Weindorf mit Kinderkirmes
Chemnitz - Neben dem täglichen Weindorf-Treiben in der Chemnitzer Innenstadt findet auch in diesem Jahr sonntags die Kinderkirmes am Markt, Ecke Innere Klosterstraße, statt.
Von 11 bis 17 Uhr können die Kids dort spielen, basteln und entdecken. Sie können unter anderem Gipsfiguren bemalen, den Künstlern beim Formen lustiger Luftballonfiguren zuschauen und vieles mehr. Natürlich dürfen auch die Hüpfburg und die Wirbelbox nicht fehlen.
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Gestern. Heute. Morgen.
Chemnitz - Im Industriemuseum erwartet Euch auch an diesem Sonntag eine Kinderführung. Um 13 Uhr können sich die kleinen Entdecker auf eine Zeitreise durch die Welt der Industrie begeben.
Dort entdecken sie, wie Dampfmaschinen die handwerkliche Produktion veränderten, wie Maschinen Einzug hielten und vieles mehr. Auch "Gestern, heute, morgen" ist eine interaktive Führung zum Staunen, Mitmachen und Verstehen.
Der Museumseintritt ist für Kinder bis 18 Jahren frei. Für die Führung meldet Euch am besten im Vorfeld online an.
Hypnotisch treibender Techno trifft auf expressive Blasmusik
Chemnitz - Im Hof vom Wasserschloss Klaffenbach geht's am Sonntagabend heiß her: Hier vibriert der Bass, das Konfetti flimmert und die roten Uniformen glitzern im Strobo. Durch die explosive Kombination aus hypnotisch treibendem Techno und expressiver Blasmusik erzeugt die Techno Marching Band MEUTE seit 2015 großen Wirbel quer über den Planeten - und am Sonntag auch in Chemnitz.
Die elf Hamburger laden zur gemeinsamen Liebeserklärung an die letzten zehn Jahre Ausnahmezustand ein.
Los geht's um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 60,45 Euro.
Familientag im Tierpark
Freiberg - Im Tierpark Freiberg (Chemnitzer Straße 8T) ist am Sonntag Familientag angesagt. Zwischen 14 und 18 Uhr sorgen Mitmachangebote wie Basteln, verschiedene Spiele und Kinderschminken, ein Kinderrummel im Rosengarten mit Karussell, Kindereisenbahn und Hüpfburg für Spaß und Freude.
Von 13.30 bis 17.30 Uhr bietet die Silberstadtbahn aller halben Stunden ab/an Goethestraße Touren mit tierischen Geschichten an. Der Eintritt ist frei.
Ausflug ins Strandbad
Schneeberg - Die sommerlichen Temperaturen schreien ja geradezu nach einer nassen Abkühlung. Die bekommt Ihr auf jeden Fall im Strandbad Filzteich (Am Filzteich 3). Dort könnt Ihr Euch auf die große Badewiese oder in einen der Strandkörbe legen, vom Sprungturm springen oder einfach Eure Bahnen schwimmen.
Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Stand-Up-Paddle oder einen Wassertreter ausleihen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder (von 4 bis 16 Jahren) 2 Euro.
Geöffnet hat das Strandbad von 9 bis 20 Uhr.
Eichhörnchen-Führung
Nossen - "Findig, flauschig, flink. Eichhörnchen in Altzella" heißt eine Familienführung, die am Sonntag um 11 Uhr im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10) beginnt.
Dabei können die flauschigen Sympathieträger in ihrem natürlichen Lebensraum näher kennengelernt werden. Eine Eichhörnchen-Spezialistin erzählt die eine oder andere abenteuerliche Geschichte und viel Spannendes und Wissenswertes.
Am besten meldet Ihr Euch bereits vorher online an. Die Teilnahmegebühr kostet 5 Euro, für Kinder bis 16 Jahren ein Euro. Die Führung wird für Kids ab fünf Jahren empfohlen.
Ausflug zum Wurzelrudi
Eibenstock - Eine Runde mit der Bobbahn oder mit der Reifenrutsche fahren oder sich im Irrgarten verlaufen? Das und noch vieles mehr ist natürlich auch in den Sommerferien in Wurzelrudis Erlebniswelt (Lohgasse) möglich.
Dabei zahlst Du nur, was Du wirklich nutzt. Das Gelände ist frei zugänglich.
Geöffnet hat die Erlebniswelt von 9.30 bis 18 Uhr. Die Adleralm und das Dorfbistro schließen bereits um 17 Uhr, die Sesselbahn und der Murmelwald um 17.15 Uhr.
Kolibri Festival: Sommer-Vibes mit LOONA, R.I.O. und Anstandslos & Durchgeknallt
[Anzeige] Rossau - Der Pineapple Wakepark Rossau verwandelt sich am 22. August in eine außergewöhnliche Open-Air-Location. Das KOLIBRI FESTIVAL verspricht eine atemberaubende Sommeratmosphäre und setzt dabei auf ein hochkarätiges Line-Ip.
Freut Euch auf 14 Acts auf zwei Bühnen. Freut Euch unter anderem auf LOONA mit ihren Hits aus den 90ern und 2000ern, auf elektronische Eskalation mit Anstandslos & Durchgeknallt sowie auf internationale Club-Hits mit R.I.O.
Ein weiterer besonderer Bestandteil des Events ist der "eins Newcomer Contest" in Kooperation mit eins Energie. Nachwuchskünstler aus der Region können sich präsentieren und einen festen Slot auf der Festivalbühne gewinnen.
Sichert Euch noch die letzten Tickets für 47,90 Euro.
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Titelfoto: Bildmontage: PR, Kristin Schmidt, 123rf/ nadezhda1906, IMAGO/Zoonar