26.07.2026 06:43 Sieben spannende Ausflugstipps für Groß und Klein: Hier könnt Ihr etwas erleben

Die Hälfte der Sommerferien liegt nun hinter uns. Doch anstatt an die Schule zu denken, genießt die freie Zeit. TAG24 hat wieder sieben Ausflugsziele für Euch.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Hälfte der Sommerferien liegt schon wieder hinter uns. Doch das ist kein Grund für lange Gesichter. Denn wer will jetzt schon an die Schule denken? Stattdessen genießt weiterhin die freie Zeit - am besten mit einem unserer Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung.

Weindorf mit Kinderkirmes

Chemnitz - Neben dem täglichen Weindorf-Treiben in der Chemnitzer Innenstadt findet auch in diesem Jahr sonntags die Kinderkirmes am Markt, Ecke Innere Klosterstraße, statt. Von 11 bis 17 Uhr können die Kids dort spielen, basteln und entdecken. Sie können unter anderem Gipsfiguren bemalen, den Künstlern beim Formen lustiger Luftballonfiguren zuschauen und vieles mehr. Natürlich dürfen auch die Hüpfburg und die Wirbelbox nicht fehlen.

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Leckere Weine für die Großen und Spielspaß für die Kleinen gibt es am Sonntag im Chemnitzer Weindorf. © Kristin Schmidt

Gestern. Heute. Morgen.

Chemnitz - Im Industriemuseum erwartet Euch auch an diesem Sonntag eine Kinderführung. Um 13 Uhr können sich die kleinen Entdecker auf eine Zeitreise durch die Welt der Industrie begeben. Dort entdecken sie, wie Dampfmaschinen die handwerkliche Produktion veränderten, wie Maschinen Einzug hielten und vieles mehr. Auch "Gestern, heute, morgen" ist eine interaktive Führung zum Staunen, Mitmachen und Verstehen. Der Museumseintritt ist für Kinder bis 18 Jahren frei. Für die Führung meldet Euch am besten im Vorfeld online an.

Das Industriemuseum bietet wieder eine spannende Führung für Kinder. © Industriemuseum/Wolfgang Schmidt

Hypnotisch treibender Techno trifft auf expressive Blasmusik

Chemnitz - Im Hof vom Wasserschloss Klaffenbach geht's am Sonntagabend heiß her: Hier vibriert der Bass, das Konfetti flimmert und die roten Uniformen glitzern im Strobo. Durch die explosive Kombination aus hypnotisch treibendem Techno und expressiver Blasmusik erzeugt die Techno Marching Band MEUTE seit 2015 großen Wirbel quer über den Planeten - und am Sonntag auch in Chemnitz. Die elf Hamburger laden zur gemeinsamen Liebeserklärung an die letzten zehn Jahre Ausnahmezustand ein. Los geht's um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 60,45 Euro.

MEUTE verbindet Techno mit Blasmusik - mit Erfolg. © PR

Familientag im Tierpark

Freiberg - Im Tierpark Freiberg (Chemnitzer Straße 8T) ist am Sonntag Familientag angesagt. Zwischen 14 und 18 Uhr sorgen Mitmachangebote wie Basteln, verschiedene Spiele und Kinderschminken, ein Kinderrummel im Rosengarten mit Karussell, Kindereisenbahn und Hüpfburg für Spaß und Freude. Von 13.30 bis 17.30 Uhr bietet die Silberstadtbahn aller halben Stunden ab/an Goethestraße Touren mit tierischen Geschichten an. Der Eintritt ist frei.

Viele Tiere erwarten Euch im Tierpark Freiberg. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Ausflug ins Strandbad

Schneeberg - Die sommerlichen Temperaturen schreien ja geradezu nach einer nassen Abkühlung. Die bekommt Ihr auf jeden Fall im Strandbad Filzteich (Am Filzteich 3). Dort könnt Ihr Euch auf die große Badewiese oder in einen der Strandkörbe legen, vom Sprungturm springen oder einfach Eure Bahnen schwimmen. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Stand-Up-Paddle oder einen Wassertreter ausleihen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder (von 4 bis 16 Jahren) 2 Euro. Geöffnet hat das Strandbad von 9 bis 20 Uhr.

Großer Badespaß garantiert: im Strandbad Filzteich. (Symbolbild) © 123RF/ nadezhda1906

Eichhörnchen-Führung

Nossen - "Findig, flauschig, flink. Eichhörnchen in Altzella" heißt eine Familienführung, die am Sonntag um 11 Uhr im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10) beginnt. Dabei können die flauschigen Sympathieträger in ihrem natürlichen Lebensraum näher kennengelernt werden. Eine Eichhörnchen-Spezialistin erzählt die eine oder andere abenteuerliche Geschichte und viel Spannendes und Wissenswertes. Am besten meldet Ihr Euch bereits vorher online an. Die Teilnahmegebühr kostet 5 Euro, für Kinder bis 16 Jahren ein Euro. Die Führung wird für Kids ab fünf Jahren empfohlen.

Im Klosterpark Altzella stehen am Sonntag die Eichhörnchen im Mittelpunkt. (Symbolbild) © IMAGO/Zoonar

Ausflug zum Wurzelrudi

Eibenstock - Eine Runde mit der Bobbahn oder mit der Reifenrutsche fahren oder sich im Irrgarten verlaufen? Das und noch vieles mehr ist natürlich auch in den Sommerferien in Wurzelrudis Erlebniswelt (Lohgasse) möglich. Dabei zahlst Du nur, was Du wirklich nutzt. Das Gelände ist frei zugänglich. Geöffnet hat die Erlebniswelt von 9.30 bis 18 Uhr. Die Adleralm und das Dorfbistro schließen bereits um 17 Uhr, die Sesselbahn und der Murmelwald um 17.15 Uhr.

Wer sich für eine Fahrt mit der Sesselbahn entscheidet, kann diesen Ausblick genießen. © PR

Kolibri Festival: Sommer-Vibes mit LOONA, R.I.O. und Anstandslos & Durchgeknallt

Die Macher des "Sika"-Festivals sind nach Rossau umgezogen. Dort steigt das KOLIBRI-FESTIVAL. © Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL © Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL