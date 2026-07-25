Weinfeste, Badewannenrennen und vieles mehr: Mit diesen Ausflugszielen bleibt keine Zeit für Langeweile
Chemnitz - Sommerferien und die Sonne lacht! Passend dazu haben wir für Groß und Klein acht abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst. TAG24 wünscht Euch einen sensationellen Samstag!
Man muss auch mal "Wein" sagen
Chemnitz - Kaum ist der Brauereimarkt vorbei, warten direkt 60 Weingüter in der Chemnitzer City auf Euch! Von 11 bis 0.30 Uhr (am Sonntag bis 23.30 Uhr) könnt Ihr die verschiedensten Weine probieren und schöne Sommerabende (und natürlich -nachmittage) mit Euren Liebsten verbringen.
Dabei gibt es auch alkoholfreie Weine, Weincocktails und andere Getränke sowie leckere Köstlichkeiten, die den Hunger stillen.
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Tierische Körperwelten
Chemnitz - Mehr als 100 Exponate der unterschiedlichsten Tierarten könnt Ihr derzeit bei den "Körperwelten der Tiere" in der Markthalle bestaunen.
Vom Elefanten bis hin zum Weißen Hai sind zahlreiche Tiere ausgestellt, deren Anatomie Ihr bis ins Detail begutachten könnt.
Die Markthalle hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten ab 14 Euro, für Kinder bis 18 Jahre ab 9 Euro.
Badewannenrennen
Annaberg-Buchholz - Im Rahmen des Waldschlösschen Parkfestes an diesem Wochenende findet am Samstag auch das Badewannenrennen statt. Mehrere Teams entwickelten im Vorfeld Ideen für kleine schwimmfähige Konstruktionen und schicken diese um 14 Uhr ins Rennen.
Natürlich gibt es auch drumherum ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Unterhaltung, Sport und Mitmachaktionen.
Der Eintritt ist frei.
Spinback
Chemnitz - Das "Spnback" ist das jährliche Highlight in der Spinnerei Chemnitz (Altchemnitzer Straße 27) und findet dieses Jahr bereits zum 14. Mal statt.
Freut Euch auf ein Line-up, das von Hip-Hop und Pop über Techno und Drum and Bass alles abdeckt.
Los geht's um 22 Uhr. Tickets gibt es online für 12 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro.
Stausee-Erlebnistag
Callenberg - Ein bunter Mix aus Mitmachaktionen, Präsentationen und kleinen Wettbewerben erwartet Euch am Samstag ab 13 Uhr rund um den Stausee Oberwald. Von Kinderquad-Parcours, einer Modellbootausstellung, Schauschnitzen bis hin zu Fußball-Dart wird Euch garantiert nicht langweilig.
Von 13 bis 14 Uhr ist zudem das Rodeln auf der Sommerrodelbahn kostenfrei. Das Badgelände ist 9 bis 20 Uhr geöffnet, die Sommerrodelbahn 11 bis 19 Uhr.
Der Eintritt zum Stausee kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.
Bergkino am Fichtelberg
Oberwiesenthal - Die Sonne lacht und bietet optimales Wetter für das diesjährige Bergkino am Fichtelberg. Beim Outdoorkino an der Freilichtbühne (Karlsbader Straße 3) erwartet Euch ein buntes Programm mit Kinderschminken und Spielspaß sowie den beiden Filmen "Geschichten vom Franz" (15 Uhr) und "Der Pinguin meines Lebens" (18 Uhr).
Für Speis und Trank ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.
Wein, Wein und noch mehr Wein
Schwarzenberg - Wem der Weg nach Chemnitz zum Weindorf zu weit ist, hat auch auf dem Weinfest in Schwarzenberg auf dem Marktplatz und im Künstlergässchen die Möglichkeit, leckere Weine zu probieren und dabei unterhaltsamer Live-Musik zu lauschen.
Natürlich gibt es auch für die Nicht-Wein-Trinker eine reichliche Auswahl an Getränken und der Hunger kommt ebenfalls nicht zu kurz.
Das Schwarzenberger Weinfest geht von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr.
Roland-Kaiser-Hits
Zwickau - "Santa Maria - Das Musical: Insel wie aus Träumen geboren" ist ein charmant-witziges Musical mit den Hits von Roland Kaiser (74): Fünf Freunde, die mal gemeinsam ihr Abi gemacht haben, fliegen nach 20 Jahren noch einmal in Erinnerung an alte Zeiten auf die Insel Santa Maria. Dort hat jeder seine eigenen Probleme, aber die Liebe kommt auch nicht zu kurz …
Zu erleben ist das Musical um 18 Uhr auf der Freilichtbühne Zwickau (Parkstraße). Tickets kosten ab 40,65 Euro.
Kolibri Festival: Sommer-Vibes mit LOONA, R.I.O. und Anstandslos & Durchgeknallt
[Anzeige] Rossau - Der Pineapple Wakepark Rossau verwandelt sich am 22. August in eine außergewöhnliche Open-Air-Location. Das KOLIBRI FESTIVAL verspricht eine atemberaubende Sommeratmosphäre und setzt dabei auf ein hochkarätiges Line-Ip.
Freut Euch auf 14 Acts auf zwei Bühnen. Freut Euch unter anderem auf LOONA mit ihren Hits aus den 90ern und 2000ern, auf elektronische Eskalation mit Anstandslos & Durchgeknallt sowie auf internationale Club-Hits mit R.I.O.
Ein weiterer besonderer Bestandteil des Events ist der "eins Newcomer Contest" in Kooperation mit eins Energie. Nachwuchskünstler aus der Region können sich präsentieren und einen festen Slot auf der Festivalbühne gewinnen.
Sichert Euch noch die letzten Tickets für 47,90 Euro.
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