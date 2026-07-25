25.07.2026 06:39 Weinfeste, Badewannenrennen und vieles mehr: Mit diesen Ausflugszielen bleibt keine Zeit für Langeweile

Sommerferien und die Sonne lacht! Passend dazu haben wir für Groß und Klein acht abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Sommerferien und die Sonne lacht! Passend dazu haben wir für Groß und Klein acht abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst. TAG24 wünscht Euch einen sensationellen Samstag!

Man muss auch mal "Wein" sagen

Chemnitz - Kaum ist der Brauereimarkt vorbei, warten direkt 60 Weingüter in der Chemnitzer City auf Euch! Von 11 bis 0.30 Uhr (am Sonntag bis 23.30 Uhr) könnt Ihr die verschiedensten Weine probieren und schöne Sommerabende (und natürlich -nachmittage) mit Euren Liebsten verbringen. Dabei gibt es auch alkoholfreie Weine, Weincocktails und andere Getränke sowie leckere Köstlichkeiten, die den Hunger stillen.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Auch das spanische Trendgetränk Tinto de verano gibt es im Chemnitzer Weindorf. © Kristin Schmidt

Tierische Körperwelten

Chemnitz - Mehr als 100 Exponate der unterschiedlichsten Tierarten könnt Ihr derzeit bei den "Körperwelten der Tiere" in der Markthalle bestaunen. Vom Elefanten bis hin zum Weißen Hai sind zahlreiche Tiere ausgestellt, deren Anatomie Ihr bis ins Detail begutachten könnt. Die Markthalle hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten ab 14 Euro, für Kinder bis 18 Jahre ab 9 Euro.

Über 100 tierische Exponate gibt es bei den "Körperwelten der Tiere" zu bestaunen. © Kristin Schmidt

Badewannenrennen

Annaberg-Buchholz - Im Rahmen des Waldschlösschen Parkfestes an diesem Wochenende findet am Samstag auch das Badewannenrennen statt. Mehrere Teams entwickelten im Vorfeld Ideen für kleine schwimmfähige Konstruktionen und schicken diese um 14 Uhr ins Rennen. Natürlich gibt es auch drumherum ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Unterhaltung, Sport und Mitmachaktionen. Der Eintritt ist frei.

Wer macht am Samstag im Waldschlösschen Park das Rennen? (Symbolbild) © 123RF/mikkiorso

Spinback

Chemnitz - Das "Spnback" ist das jährliche Highlight in der Spinnerei Chemnitz (Altchemnitzer Straße 27) und findet dieses Jahr bereits zum 14. Mal statt. Freut Euch auf ein Line-up, das von Hip-Hop und Pop über Techno und Drum and Bass alles abdeckt. Los geht's um 22 Uhr. Tickets gibt es online für 12 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro.

In der Spinnerei kann am Samstagabend getanzt und gefeiert werden. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Stausee-Erlebnistag

Callenberg - Ein bunter Mix aus Mitmachaktionen, Präsentationen und kleinen Wettbewerben erwartet Euch am Samstag ab 13 Uhr rund um den Stausee Oberwald. Von Kinderquad-Parcours, einer Modellbootausstellung, Schauschnitzen bis hin zu Fußball-Dart wird Euch garantiert nicht langweilig. Von 13 bis 14 Uhr ist zudem das Rodeln auf der Sommerrodelbahn kostenfrei. Das Badgelände ist 9 bis 20 Uhr geöffnet, die Sommerrodelbahn 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt zum Stausee kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Am Stausee erwartet Euch unter anderem auch ein Kinderquad-Parcours. (Symbolbild) © 123rf/redline96

Bergkino am Fichtelberg

Oberwiesenthal - Die Sonne lacht und bietet optimales Wetter für das diesjährige Bergkino am Fichtelberg. Beim Outdoorkino an der Freilichtbühne (Karlsbader Straße 3) erwartet Euch ein buntes Programm mit Kinderschminken und Spielspaß sowie den beiden Filmen "Geschichten vom Franz" (15 Uhr) und "Der Pinguin meines Lebens" (18 Uhr). Für Speis und Trank ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Das Bergkino am Fichtelberg lädt ein zu einem schönen Familiennachmittag. © PR

Wein, Wein und noch mehr Wein

Schwarzenberg - Wem der Weg nach Chemnitz zum Weindorf zu weit ist, hat auch auf dem Weinfest in Schwarzenberg auf dem Marktplatz und im Künstlergässchen die Möglichkeit, leckere Weine zu probieren und dabei unterhaltsamer Live-Musik zu lauschen. Natürlich gibt es auch für die Nicht-Wein-Trinker eine reichliche Auswahl an Getränken und der Hunger kommt ebenfalls nicht zu kurz. Das Schwarzenberger Weinfest geht von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr.

Auch in Schwarzenberg findet dieses Jahr wieder ein Weinfest statt. © PR

Roland-Kaiser-Hits

Zwickau - "Santa Maria - Das Musical: Insel wie aus Träumen geboren" ist ein charmant-witziges Musical mit den Hits von Roland Kaiser (74): Fünf Freunde, die mal gemeinsam ihr Abi gemacht haben, fliegen nach 20 Jahren noch einmal in Erinnerung an alte Zeiten auf die Insel Santa Maria. Dort hat jeder seine eigenen Probleme, aber die Liebe kommt auch nicht zu kurz … Zu erleben ist das Musical um 18 Uhr auf der Freilichtbühne Zwickau (Parkstraße). Tickets kosten ab 40,65 Euro.

Freut Euch auf die größten Hits von Roland Kaiser (74) beim "Santa Maria"-Musical. © PR

Kolibri Festival: Sommer-Vibes mit LOONA, R.I.O. und Anstandslos & Durchgeknallt

Die Macher des "Sika"-Festivals sind nach Rossau umgezogen. Dort steigt das KOLIBRI-FESTIVAL. © Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL