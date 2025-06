Acht sommerliche Ausflugstipps für Euren Sonntag

Chemnitz - Alle Zeichen stehen auch am Sonntag auf Sommer. Kein Grund, zu Hause zu bleiben. Wir bieten acht Tipps für einen Ausflug in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - In der Stadthalle erwarten Euch beim " makers united - Das Mitmachtfestival " jede Menge Aktionen rund um die Bereiche Technik, Handwerk, Kunst und Wissenschaft.

Ehrenfriedersdorf - Auf der Naturbühne Greifensteine erwartet Euch am Sonntagnachmittag um 15 Uhr das Familientheater "Drachen haben nichts zu lachen" nach dem gleichnamigen Kinderbruch von Franz Sales Sklenitzka.

Chemnitz - Das Straßenbahnmuseum (Zwickauer Straße 164) lädt an diesem Wochenende wieder zum Kappler Straßenbahnfest ein. Dabei beginnt der Spaß bereits bei der Anfahrt. So werdet Ihr mit historischen Straßenbahnen vom Hauptbahnhof zum Museum gebracht.

Außerdem gibt es eine Tischtennisplatte. Bringt also Eure Tischtennisschläger mit und habt viel Spaß!

Chemnitz - Auch am heutigen Sonntag lädt der Chemnitz Open Space (Brückenstraße 10) von 15 bis 18 Uhr zum Kaffeeklatsch ein. Hier kommt Ihr beim gemeinsamen Kaffeetrinken und Kuchen essen ins Gespräch und lernt neue Leute kennen.

Frohburg - Im Irrgarten der Sinne (Linda 33) ist wieder FKK-Tag. An diesem Tag werden nur Nackedeis ins Labyrinth gelassen. Wer das nicht mag, besucht das beliebte Ausflugsziel am besten an einem anderen Tag.

Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.