Sommer, Sonne und zehn spannende Ausflugsziele für den längsten Tag des Jahres

Chemnitz - Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 findet am Stadion an der Gellertstraße der "Chemnitz Fire Cup" statt. Der Höhepunkt dabei ist der spannende Jugendfeuerwehrwettkampf in der Disziplin Gruppenstafette.

Zwickau - Hättet Ihr das gedacht? Im vergangenen Jahr feierte Ronan Keating (48) bereits sein 30-jähriges Jubiläum als Sänger und Musiker mit einer Deutschlandtour. Jetzt geht er in die Verlängerung, steht am Samstag ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne Zwickau am Schwanenteich und singt seine Hits wie "When You Say Nothing at All".

Der Eintritt kostet ab 76 Euro.