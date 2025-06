Unwetter stoppt Kosmos-Festival in Chemnitz - Abbruch!

Chemnitz - Das Kosmos-Festival in Chemnitz am Wochenende war ein voller Erfolg! Bei Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad konnte das dreitägige Event einen Besucherrekord verzeichnen. Am Sonntagnachmittag machte der Wetterumschwung den Veranstaltern jedoch einen Strich durch die Rechnung.