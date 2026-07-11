11.07.2026 07:12 Acht sommerliche Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung

Die Sonne lacht und lockt Groß und Klein nach draußen. Wir haben passend dazu acht Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne lacht und lockt Groß und Klein nach draußen. Doch Ihr habt noch keine Idee, was Ihr machen wollt? Wir haben acht Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Sommerkino in Chemnitz

Chemnitz - Im Chemnitzer Miramar steigt auch in diesem Jahr das beliebte Sommerkino und das Wetter könnte kaum besser sein. Also schnappt Euch Eure Liebsten und genießt großartige Kinoatmosphäre unter freiem Himmel. Um 16 Uhr wird "Ein Minecraft Film" (FSK:12) gezeigt und am Abend darf der Kultfilm "Dirty Dancing" (FSK 12) nicht fehlen. Los geht's um 19.30 Uhr. Einlass ist jeweils 60 Minuten vor Filmstart. Der Eintritt ist auch in diesem Jahr frei.

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Große Kinoatmosphäre bietet Euch das Miramar. © Ralph Kunz

Hunde-Sommer

Chemnitz - Auf der Festwiese am Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) dreht sich am heutigen Samstag alles um die Hunde. Es kann Zubehör von der stylischen Leine über ein kuscheliges Bett bis hin zu leckeren Kauartikeln geshoppt werden, der Teamgeist wird getestet oder es gibt ein Fotoshooting. Die Festwiese ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für Fellnasen und ihre Menschen kostenfrei. Wichtig: Für Hunde den Heimtierimpfpass mit gültiger Tollwutimpfung mitbringen!

Auf der Festwiese am Wasserschloss dreht sich alles um die beliebten Vierbeiner. (Symbolbild) © 123rf/cuorerouc

Anime- und Manga-Convention

Chemnitz - Die "ShiroCo" ist eine Anime- und Manga-Convention und findet an diesem Wochenende (Samstag: 10 bis 19 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr) im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3) statt. Es gibt einen Cosplay-Wettbewerb, Workshops, Live-Acts, eine Händlermeile, Treffen mit Künstlern, eine Gaming-Area und leckere Speisen aus verschiedenen Ländern. So kann man nach Herzenslust in die Welten seiner Lieblings-Animes und -Mangas eintauchen. Der Eintritt kostet ab 27 Euro, ermäßigt ab 16 Euro. Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.

Hier wird es bunt: Am Wochenende steigt die "ShiroCo" in Chemnitz. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Kids-Flohmarkt

Chemnitz/Jahnsdorf - Auf dem Flugplatz Jahnsdorf (WIlhermsdorfer Straße 43) dreht sich am Samstag um Kinder- und Babyartikel bis etwa 14 Jahre. Kleidung, Spielzeug und vieles mehr, wird von 11 bis 17 Uhr beim Kids-Flohmarkt angeboten. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Flugplatz Jahnsdorf findet ein Kids-Flohmarkt statt. (Symbolbild) © 123rf/julianvalentin

Tischfußball-Spiele-Woche

Chemnitz - Noch am Samstag und Sonntag steht jeweils von 13 bis 18 Uhr der Tischkicker im Deutschen SPIELEmuseum e.V. (Neefestraße 78a) im Mittelpunkt. Im Rahmen der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft der Männer könnt Ihr den Kickertisch glühen lassen.

Im SPIELEmuseum kann gekickert werden. (Symbolbild) © 123rf/ olegmalyshev

Hits, Hits, Hits

Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) könnt Ihr Euch auf die besten Sommerhits aller Zeiten freuen. Von 90s bis heute, von Guilty Pleasure bis Club-Banger – ein Hit jagt den anderen. Die Ladies erhalten bis 23 Uhr freien Eintritt. Einlass ist ab 22 Uhr. Außerdem gibt es bis Mitternacht jeden Drink doppelt. Tickets gibt es online für 8 Euro. Die Abendkasse ist geöffnet.

Tanzen zu den größten Sommerhits könnt Ihr in Zwickau. (Symbolbild) © 123rfmillann

Von "Mambo No. 5" bis "Country Roads"

Bad Elster - Im NaturTheater Bad Elster (Carl-August-Klingner-Straße 7) wird ab 20 Uhr der Sommer gefeiert. Zwei der größten Party-Acts Europas bringen Welthits und gute Laune mit: Die Hermes House Band spielt live ihre größten Cover-Hits wie "Country Roads", "Live Is life" oder "Rythm Of The Night". Dazu performt Stargast und Entertainer Lou Bega (51) seine Mega-Hits wie "Sweet Like Cola", "I Got A Girl" und natürlich darf auch sein Welthit "Mambo No. 5" nicht fehlen. Der Eintritt kostet ab 41,80 Euro.

Lou Bega (51) und die Hermes House Band heizen in Bad Elster ein. © Robin Böttcher

Festwochenende auf dem Pöhlberg