04.07.2026 06:37 Keine Zeit für Langeweile mit diesen Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung

Dieses Wochenende kann uns auch mal der Regen erwischen. Doch das ist kein Grund, den Samstag zu Hause zu verbringen. Wir haben neun Ausflugsziele für Euch.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Noch vor einer Woche erschlug uns alle die Hitze. Dieses Wochenende kann uns auch mal ein Regenschauer erwischen. Doch das ist kein Grund, den Samstag zu Hause zu verbringen. Wir haben neun Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Parksommer ist zurück

Chemnitz - Seit Donnerstag findet im Stadthallenpark wieder der Parksommer statt. Bis zum 2. August gibt es eintrittsfrei ein buntes Festivalprogramm. Am heutigen Samstag erwartet Euch der Christopher Street Day, der um 12 Uhr am Brühl beginnt und nach der Demonstration im Stadthallenpark endet, wo ein großes Straßenfest gefeiert wird. Um 18 Uhr gibt's zudem eine Session "Body and Balance" und um 20 Uhr tritt Mimi auf.

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Auch in diesem Sommer findet in Chemnitz der Parksommer statt. © Kristin Schmidt

Flughafengeschichte

Chemnitz - Der Chemnitzer Geschichtsverein zeigt im Rahmen eines Sommerfestes noch einmal seine Ausstellung zu "100 Jahre Flughafen Chemnitz" im Flughafengebäude in der Stollberger Straße 100 in Chemnitz. Von den ersten mutigen Ballonaufstiegen und Startversuchen bis hin zur Bedeutung des Flughafens für die Region und der Nutzung als Übungsstätte für Nachwuchsflieger geht es auf informative Zeitreise. Das Sommerfest geht von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Steampunk-Festival

Chemnitz - Vor der beeindruckenden Kulisse historischer Lokomotiven erwacht die Ära des viktorianischen Zukunftstraums am Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) zum Leben. Beim Festival erwarten Euch außergewöhnliche Kreationen aus Messing, Zahnrädern und Leder – von fantasievollen Accessoires bis hin zu kunstvollen Maschinenmodellen. Der Schauplatz hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene, 8 Euro ermäßigt. Für Kinder bis einschließlich 18 Jahren ist der Eintritt frei.

Vergangenes Jahr fand das Steampunk Festival im Industiremuseum statt. © Uwe Meinhold

Kämpferherz

Chemnitz - Ben Zuckers (42) "Kämpferherz"-Tour führt den Musiker am Samstag, 19.30 Uhr, in den Schlosshof Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Neben neuen Songs dürft Ihr Euch auch auf seine bekannten Radio- und Bühnenhits wie "Na und?!", "Was für eine geile Zeit", "Wer sagt das?!" oder "Guten Morgen Welt" freuen - live dargeboten mit Band und einer energiegeladenen Show. Tickets gibt es ab 70,40 Euro.

Ben Zucker (42) macht mit seiner "Kämpferherz"-Tour auch einen Halt in Chemnitz. © dpa/Jens Kalaene

Sommerkino in Zwickau

Zwickau - Auf dem Zwickauer Hauptmarkt könnt Ihr noch am Samstag und Sonntag großartige Filme unter freiem Himmel genießen. Am Samstag erwartet Euch um 16 Uhr "Der wilde Roboter" (FSK: 6) und um 19.30 Uhr der Filmklassiker "Dirty Dancing" (FSK: 6). Am Sonntag geht es um 16 Uhr mit "Lilo & Stitch" weiter, bevor es am Abend um 19.30 Uhr mit "Killer's Bodyguard" (FSK: 16) spannend wird. Macht es Euch in den Liegestühlen bequem und genießt ein kühles Getränk, während Ihr Euch die Filme auf der großen Leinwand anseht. Das Beste daran: Der Eintritt ist komplett kostenlos!

Ein besonderes OpenAir-Kino-Erlebnis erwartet Euch in Zwickau. © Ralph Kunz

Megaparty im Schwimmbad

Ehrenfriedersdorf - Im Freibad Ehrenfriedersdorf (Annaberger Straße 26a) erwartet Euch am Samstagabend eine große Poolparty. Es gibt Musik für jeden Geschmack, Sommerdrinks und Nachtbaden bis 23 Uhr. Doch damit noch nicht genug. Am Samstag steigt dann ein bunter Familientag mit zahlreichen Spielen und Aktionen. Auch die Polizei die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort, um sie kennenzulernen.

Strebertag

Lichtenstein - Wenn die Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) in die Ferien startet, dann ist am Samstag von 11 bis 16 Uhr Strebertag. Doch was bedeutet das? Schüler bis 15 Jahre, die mindestens drei Einsen auf dem aktuellen Jahresabschlusszeugnis haben und das an der Kasse vorweisen können (Foto oder Kopie genügt), haben an diesem Tag freien Eintritt. Alle anderen Zahlen für die Weltreise 16 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Wer mindestens drei Eisen auf dem Zeugnis hat, erhält freien Eintritt in die Miniwelt Lichtenstein. © Kristin Schmidt

The Nineties & 2000s

Chemnitz - In der Spinnerei (Altchemnitzer Straße 5a) erwartet Euch auf zwei Floors eine große "The Nineties & 2000s"-Party! Zusammen könnt Ihr bei cooler Musik und leckeren Drinks den Sommer feiern. Los geht's um 22 Uhr. Tickets gibt es online für 13 und an der Abendkasse für 15 Euro.

Tanzt bis in die Nacht bei der "The Nineties & 2000s"-Party in der Spinnerei. © 123RF/primipil

Wismut-Geschichte

Hartenstein - Die Ausstellung "No Secret" bietet besondere Einblicke in die Geschichte des Uranerzbergbaus, seine auch in die Zukunft weisenden Folgen wie etwa andauernde Aufgaben der Sanierung und richtet den Blick zugleich nach vorn: auf den Schacht 371 als entstehenden Präsentationsort des Wismut-Erbes im UNESCO-Welterbe Erzgebirge/Krušnohoří. Zwischen Generatoren, Fördertechnik und originaler Industriearchitektur gewährt sie Einblick in ein einst geheimes Kapitel der Weltgeschichte: die Wismut-Geschichte. An diesem Wochenende kann die Ausstellung wieder von 11 bis 16 Uhr in Hartenstein (Talstraße 7) besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Dieses Wochenende könnt Ihr die Ausstellung "No Secret" in Hartenstein besucht werden. © picture alliance/dpa

Blutreserven im Sommer auf kritischem Stand: Hier könnt Ihr spenden

Allein in Sachsen werden an jedem Werktag rund 650 Blutspenden benötigt. © DRK