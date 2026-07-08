Anime- und Manga-Convention "ShiroCo" in Chemnitz

Chemnitz - Am Samstag und Sonntag findet in der Stadthalle Chemnitz zum vierten Mal die Anime- und Manga-Convention "ShiroCo" statt. Auf mehr als 1200 Quadratmetern erwarten die Besucher Workshops, Bühnenpanels, Künstler- und Händlerstände, Shows sowie Autogrammstunden.

Projektleiter Marcel Eschborn (37) zeigt die neuen goldenen Autogrammkarten. Wer sie bekommt, sichert sich ein lebenslanges Ticket für die "ShiroCo". © Sven Gleisberg

"130 Aussteller werden kommen: 75 Künstler, 20 Händler sowie 22 VTuber und Cosplayer", sagt Projektleiter Marcel Eschborn (37). Zu den Gästen gehören unter anderem Poet.Xia, offizieller Cosplayer für die Videospiele "Genshin Impact" und "Love and Deepspace", sowie erstmals Schauspieler und Sänger Alexander Goebel, (72) die deutsche Synchronstimme von Jack Skellington aus "Nightmare Before Christmas".

Zum dritten Mal dabei ist Cosplayerin Bibi Nyan (34) aus Leipzig. Seit 2014 verkleidet sie sich als ihre Lieblingsfiguren aus Manga und Anime. "Ich habe mich schon als Kind gerne verkleidet. Später war ich auf der Manga Comic Con der Leipziger Buchmesse, habe dort tolle Cosplayer gesehen und wollte das auch einmal machen", erzählt sie. Diesmal gibt sie einen Posing-Workshop.

Das Convention-Maskottchen Maid Shiro wird erneut von Melissa Beer (22), alias Litschy, verkörpert. Außerdem leitet sie das Maid-Café. Für sie steht vor allem das Miteinander im Mittelpunkt: "Es ist eine offene Community. Egal welches Geschlecht, egal was du cosplayst - da gibt es Unterstützung von allen Seiten."