Keine Zeit für Langeweile mit unseren Ausflugstipps zum Sonntag
Chemnitz - Endlich Sommerferien! Wer noch auf die Urlaubsreise warten muss, braucht vor lauter Langeweile kein Trübsal zu blasen. Wir haben abwechslungsreiche Ausflugsziele für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.
Noch zweimal Sommerkino in Zwickau
Zwickau - Auf dem Zwickauer Hauptmarkt könnt Ihr am Sonntag das letzte Mal für dieses Jahr großartige Filme unter freiem Himmel genießen.
Um 16 Uhr geht's los mit dem Familienfilm "Lilo & Stitch", bevor es am Abend um 19.30 Uhr mit "Killer's Bodyguard" (FSK: 16) spannend wird.
Macht es Euch in den Liegestühlen bequem und genießt ein kühles Getränk, während Ihr Euch die Filme auf der großen Leinwand anseht. Der Eintritt ist frei.
Ihr habt heute keine Zeit oder einfach noch nicht genug davon? Am Donnerstag startet das Sommerkino in Chemnitz.
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Technik entdecken – MINT erleben!
Chemnitz - Die Mitmach-Ausstellung "Maschinen Minis" lädt Kinder, Familien und alle, die Freude am Experimentieren haben, zu einer spielerischen Entdeckungsreise in die Welt der Technik ein. In einer offenen Werkstatt könnt Ihr bauen, tüfteln und ausprobieren.
Im Mittelpunkt steht das faszinierende Zusammenspiel von historischem Erbe und modernen Zugängen zur Technik.
Zudem findet um 13 Uhr die Kinderführung "Was bewegt Maschinen?" statt. Sichert Euch am besten online einen Platz dafür.
Tag der Imkerei
Chemnitz - Im Botanischen Garten Chemnitz (Leipziger Straße 147) findet am Sonntag der "Tag der Imkerei" statt. Von 10 bis 17 Uhr erfahrt Ihr dort viel Wissenswertes zu Honigbienen und zur Imkerei. Es gibt praktische Vorführungen und einen Verkauf.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.
Badfest
Chemnitz - Verschiedene Aktionen wie ein Aqua-Parcours, Schnuppertauchen, eine Wasserball-Arena, eine Slackline und eine Ritterburg-Hüpfburg erwarten Euch am Sonntag im Freibad Bernsdorf in Chemnitz (Bernsdorfer Straße 213).
Dort wird von 11 bis 17 Uhr das Badfest gefeiert.
Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.
Märchenwelt in Gefahr
Waldenburg - Im Freilichttheater Waldenburg (Am Park) könnt Ihr wieder eintauchen in die fantastische Welt der Märchen. Doch aufgepasst! Der Grundsatz "Sie lebten glücklich bis an ihr Ende" ist diesen Sommer in großer Gefahr. Denn die böse Königin hasst es, wenn Geschichten gut ausgehen und sie ist fest entschlossen, die Märchenwelt nach ihren Vorstellungen zu ändern.
Ob Ihr das gelingt? Oder schaffen es die versammelten Märchenhelden, die Katastrophe noch abzuwenden? Das erfahrt Ihr um 15 Uhr im Freilichttheater.
Der Eintritt kostet 6 Euro. Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt.
Best of Broadway
Bad Elster - Im glänzenden Showambiente erwarten Euch im König Albert Theater (Theaterplatz 1) Auszüge aus den Musicalklassikern "Cabaret", "West Side Story" sowie "Cats". Aber auch märchenhafte Musicalhits aus "Die Schöne und das Biest", "Der König der Löwen" oder dem "Starlight Express" sowie moderne Songs aus "Mozart", "Elisabeth" und "Schach" dürfen natürlich nicht fehlen.
Welche Musicals sonst stattfinden, werden an dieser Stelle nicht verraten. Das erfahrt Ihr um 19 Uhr bei "Best of Broadway".
Tickets gibt es ab 19 Euro.
Der Zauberer Calcitus zeigt Dir den Calcit
Freiberg - Im "terra mineralia" im Schloss Freudenstein (Schlossplatz 4) erwartet Euch in den Ferien auch ein besonderes Programm.
Das Mineral Calcit ist ein wahrer Formenzauberer. Kein Wunder, dass sich der Zauberer Calcitus so gerne verwandelt. Mach Euch gemeinsam auf die Suche nach einem der häufigsten Minerale dieser Erde und finde heraus, welche Eigenschaftes es hat oder wofür man es verwenden kann.
Das Programm ist im Eintrittspreis (10 Euro, ermäßigt: 5 Euro) enthalten und findet NICHT als Führung zu festen Zeiten statt. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich.
Blutreserven im Sommer auf kritischem Stand: Hier könnt Ihr spenden
[Anzeige] Chemnitz - Derzeit gehen die Blutreserven des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost immer weiter zurück. Umso wichtiger sind Blutspenden. Denn Blut wird täglich benötigt - nach Unfällen, bei Operationen, Geburten oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen.
Wenn Ihr Euch bei der Hitze zum Blutspenden entscheidet, beachtet folgende Tipps.
- Die tägliche Trinkmenge sollte auf rund 3 Liter erhöht werden. Geeignet sind gekühlte, elektrolythaltige Getränke wie zum Beispiel Apfelsaftschorle.
- Vor der Blutspende sollte ausgewogen und leicht gegessen werden.
- Längere Aufenthalte und körperliche Anstrengungen in der Sonne sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
- Auf Sport sollte am Tag der Blutspende verzichtet werden.
Eine Übersicht über die nächsten Blutspendetermine in Eurer Region findet Ihr beim Deutschen Roten Kreuz.
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Titelfoto: Bildmontage: 123rf/dotshock, 123rf/ finwal81, Ralph Kunz, Kristin Schmidt,