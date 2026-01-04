Acht spannende Ausflugsideen für Euren Sonntag

Keine Zeit für Langeweile! Zwischen Sturm und Schnee gibt es in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Klemmbaustein-Trödelmarkt

Chemnitz - Das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz (Zwickauer Straße 77) lädt am Sonntag zum Klemmbaustein-Trödelmarkt ein. Von 10 bis 13 Uhr kann eine bunte Welt voller Steine, Sets und Figuren mit seltenen Sammlerstücken, Klassikern und Schnäppchen entdeckt werden. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder ist er frei.

Am Sonntag findet ein Klemmbaustein-Trödelmarkt im Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz statt. © Kristin Schmidt

Peterchens Mondfahrt

Chemnitz - Das Figurentheater Marie Bretschneider erzählt am Sonntag um 15 Uhr im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) "Peterchens Mondfahrt". Astrophysikerin Frau Peterchen gibt ihr Wissen über die Phänomene des Universums gerne an Kinder weiter. Aber nun fordert ein recht großes Insekt ihre Aufmerksamkeit. Es behauptet, ein auserwählter Maikäfer auf einer wichtigen Mission zu sein und brauche die Wissenschaftlerin und ihre Kenntnisse für einen Flug zum Mond. Und so begibt sich das ungleiche Duo auf eine Reise durch den Weltraum … Der Eintritt kostet ab 16,50 Euro, ermäßigt ab 12,50 Euro.

Das Figurentheater Marie Bretschneider erzählt die Geschichte "Peterchens Mondfahrt". © PR

Tom Gaebel and his Orchestra

Chemnitz - Mit exklusiven Sinatra-Shows geht für Tom Gaebel (50) und sein Orchester ein Traum in Erfüllung. Sie widmen sich darin ausschließlich der Musik von Frank Sinatra (1915-1998). Große Klassiker wie "New York, New York", "Strangers In The Night" oder "My Way" dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Am Sonntag habt Ihr um 15 Uhr und um 19 Uhr im Opernhaus Chemnitz (Theaterplatz 2) die Möglichkeit, die große Show zu sehen. Die Karten kosten ab 42 Euro.

Tom Gaebel (50) und sein Orchester präsentieren die größten Klassiker von Frank Sinatra (1915-1998). © Steffen Füssel

Niners begrüßen RASTA Vechta

Chemnitz - Am Sonntagnachmittag wird es in der Messe Chemnitz wieder sportlich. Die Niners Chemnitz begrüßen RASTA Vechta und haben nur ein Ziel: der sechste Sieg in Folge. Los geht's um 15 Uhr. Tickets gibt es ab 21 Euro.

Die Niners wollen sich am Sonntag ihren sechsten Sieg in Folge holen. © dpa/Hendrik Schmidt

Badetag eröffnet die Eventsaison

Schneeberg - Im Jugendstilbad Dr. Curt Geitner (Amtsgerichtsstraße 1) startet die Silberstrom Eventsaison mit einem Badetag. Von 13 bis 17 Uhr erwartet Euch ein abwechslungsreicher, bunter und fröhlicher Nachmittag mit viel Wasserspaß und Unterhaltung: Spiele und Animation im und außerhalb des Wassers, Schnuppertauchen und vieles mehr. Das Bad hat bereits ab 8 Uhr geöffnet.

Großer Badetag im Jugendstilbad Dr. Curt Geitner. (Symbolfoto) © 123RF/yobro10

Märchenhafter Winterzauber

Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) hat sich wieder in einen märchenhaften Winterzauber verwandelt. Von 13 bis 20 Uhr erwarten Euch riesige Lichtattraktionen und ein 1,5 Kilometer langer Spaziergang. Zudem finden unter anderem auch große Lasershows über dem See statt. Der Eintritt kostet 16,50 Euro. Kinder von 0 bis 3 Jahren haben freien Eintritt.

Eindrucksvolle Lichtattraktionen und eine Lasershow erwarten Euch im Sonnenlandpark. © Uwe Meinhold

Von Shanghai nach Tibet

Limbach-Oberfrohna - Reisefotograf Robert Neu sorgt am Sonntag ab 17 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) für Fernweh. Mit seiner Reiseshow "China - Von Shanghai nach Tibet" begebt Ihr Euch zusammen auf eine über 6500 Kilometer lange Reise mit dem Fahrrad, per Anhalter und Boot durch das Reich der Mitte von der Mündung des Jangtse bei Shanghai bis ins Hochland Tibets. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Reisefotograf Robert Neu nimmt Euch mit auf eine Reise von Shanghai nach Tibet. (Symbolfoto) © 123rf/louisfanc

Singen, musizieren und genießen