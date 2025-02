Acht spannende Ausflugsideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Taucht ein in die bunte Underwater Bubble Show in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Inspiriert von der berühmten kanadischen Truppe "Cirque du Soleil" erwarten Euch verschiedene Bühneneffekte, bei denen die neuesten Lasertechnologien, Schneekanonen, Seifenblasentornados, theatralischer Nebel, gigantische Rauchringe, rauchgefüllte Seifenblasenmaschinen und mehr zum Einsatz kommen.

Chemnitz - Mit seinem aktuellen Programm "Männer sind nichts ohne die Frauen" gastiert Mario Barth (52) am heutigen Sonntagabend in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1).

Chemnitz - Das Chemnitzer Winterdorf sorgt auch an diesem Sonntag für goßes Eislaufvergnügen in der Innenstadt. Neben der 450 Quadratmeter großen Eisfläche erwarten Euch eine Rodelbahn sowie eine Biathlon-Station.

Zwickau - Auch in diesem Jahr gastiert "Holiday On Ice" in der Zwickauer Stadthalle (Bergmannsstraße 1). In diesem Jahr hat die erfolgreichste Eisshow der Welt ihre neue Produktion "Horizions" mit im Gepäck.

Für die beiden Veranstaltungen am heutigen Sonntag um 13 Uhr und 16.30 Uhr gibt es noch Resttickets ab 42,40 Euro.