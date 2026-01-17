Acht spannende Ausflugsziele für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

Keine Zeit für Langeweile! Die Temperaturen steigen wieder und in Chemnitz und Umgebung gibt es auch diesen Samstag wieder viel zu entdecken und erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Keine Zeit für Langeweile! Die Temperaturen steigen wieder und in Chemnitz und Umgebung gibt es auch diesen Samstag wieder viel zu entdecken und erleben.

AUFGELEGT!

Chemnitz - Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde die Eröffnung der Kulturhauptstadt Chemnitz gefeiert. Ein Jahr später soll im Brauclub Chemnitz (Neumarkt 2) mit der DJ Legende Quicksilver dieses Gefühl wieder erweckt werden. Mit Klassikern wie "Bellissima" und "I Have a Dream" bringt DJ Quicksilver den echten 90er-Drive in die Chemnitzer City zurück. Es wird eine Nacht voller Nostalgie, Energie und Tanzwut. Einlass ist ab 22 Uhr. Tickets gibt's für 13,50 Euro

DJ Quicksilver bringt echtes 90er-Feeling in die Chemnitzer City. © DJ Quicksilver

Kostümverkauf

Chemnitz - In einer bunten Vielfalt aus dem Theaterfundus könnt Ihr zwischen 11 und 14 Uhr im Hauptfoyer des Spinnbaus Chemnitz (Altchemnitzer Straße 27) stöbern. Zu haben sind Kostüme und Kostümteile aus den verschiedensten Inszenierungen quer durch alle Sparten und Epochen wie Mittelalter, Barock oder Klassik, viele Kleider, Umhänge, Mäntel, Hosen, Jacken, Westen und mehr. Der Eintritt ist frei.

Ein Sammelsurium an Kostümen garantiert großen Spaß beim Durchforsten. (Archivbild) © Sven Gleisberg

A Tribute to the Beatles

Chemnitz - Vier erstklassige Musiker aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland verkörpern John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr und bringen somit die Musik der Beatles noch einmal nach Chemnitz. Dabei sind sie so authentisch und erobern somit die Fans in einem emotional packenden, mitreißenden Fest der Freude. Mit Songs wie "Let it be", "Help", "Penny Lane" oder "Hey Jude" drehen sie mühelos die Zeit zurück. Wechselnde Kostüme aus der Beatles-Ära, weltberühmte Songs auf originalgetreuen Instrumenten, täuschend echte Stimmen - all das bietet "YESTERDAY" dem Publikum am Samstagabend um 19.30 Uhr in einem über zweistündigen Konzerterlebnis im Carlowitz Congresscenter.

In Chemnitz erwartet Euch "YESTERDAY - The Beatles Musical". © PR / Jan Kocovski

Psychologie Live

Chemnitz - Wir müssen im Job, im Bett und auf der Yogamatte funktionieren, gut aussehen und selbstbewusst lächeln. Jedes Kind ist hochbegabt, keiner will Falten, Therapie brauchen nur Versager. Der Anspruch unserer Zeit lautet Perfektion. Wir spüren, dass uns das nicht guttut und hecheln trotzdem im Hamsterrad. Wie es besser gehen kann, das erklärt Psychologe Dr. Leon Windscheid (37) am Samstagabend, 20 Uhr, in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Die Tickets für sein Programm "Alles Perfekt - Psychologie Live" kosten ab 39,99 Euro.

Jobs und Ausbildung in deiner Stadt

Limbach-Oberfrohna - In der Stadthalle Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) könnt Ihr Euch von 9 bis 15 Uhr bei der Ausbildungsmesse über vielfältige Ausbildungsberufe informieren. Lernt spannende Unternehmen kennen, knüpft Kontakte und erhaltet wertvolle Einblicke in die Berufswelt.

Viele Infos rund um das Thema Ausbildung gibt es in Limbach-Oberfrohna. (Symbolbild) © 123rf/sittipolphoto

Die Welt von Frau Holle

Oelsnitz - Im Illusorium im Schloss Voigtsberg (Schlossstraße 32) findet derzeit die Winterausstellung "Die Welt von Frau Holle" statt. Kinder und Familien erleben dort das bekannte Märchen hautnah. An verschiedenen Stationen - vom Spinnrad am Brunnen bis zum goldenen Tor können alle den Weg von Goldmarie und Pechmarie nachvollziehen und selbst versuchen, Schnee aus dem Kissen zu schütteln. Das Schloss hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, ermäßigt 4 Euro.

Im Schloss Voigtsberg wird es märchenhaft. © PR/Schloss Voigtsberg

Was ist überhaupt Deutsch?

Zwickau - Was passiert, wenn eine optimistische Physiklehrerin und ein depressiver Musiker sich in einer buddhistischen Sekte in der Sowjetunion kennenlernen und am 1. April heiraten? Der Aprilscherz hielt 40 Jahre, schenkte Kabarettistin Liza Kos (44) und ihren Geschwistern das Leben und endete mit einer Scheidung am Valentinstag. Als Teenager zog sie mit ihren Eltern nach Deutschland und versuchte, sich zu integrieren. Aber es war gar nicht so einfach, herauszufinden, was eigentlich Deutsch ist. Ihr Programm "Intrigation - Russischer Döner mit Kartoffelsalat" bringt sie am Sonnabend um 20 Uhr mit in den Alten Gasometer Zwickau (Kleine Biergasse 3). Der Eintritt kostet ab 29 Euro.

Kabarettistin Liza Kos (44) ist am Samstag zu Gast in Zwickau. © PR / Michael Kitenge

Après-Ski-Party

Zwickau - Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau wird am Samstag zur großen Après-Ski-Party. Geplant ist ein Winterabend voller Spaß mit einem großen Winterfeuer, dem beliebten Tannenbaum-Weitwurf, einer Tombola, Überraschungen und natürlich jeder Menge Après-Ski-Hits, die DJ H. Kay und Daniel Pavel zusammenstellen. Los geht's um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau steigt eine große Après-Ski-Party. (Symbolbild) © 123rf/paisan579

Tag der offenen Tür des Eltern-Kind-Zentrums am Klinikum

Das Eltern-Kind-Zentrum lädt am 23. Januar 2026 zum großen "Tag der offenen Tür" ein. (Symbolbild) © Bildmontage: embuh / stock.adobe.com; Pixfinity Studio / canva.com; Nataliia / stock.adobe.com