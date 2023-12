Acht Tipps, damit der letzte Tag des Jahres zum Erlebnis wird

Chemnitz - Der reiche Unternehmer will Antoine will heiraten. Doch zuvor möchte er seiner Zukünftigen Diane noch ein Schlösschen kaufen. Da meldet sich plötzlich seine Jugendliebe Maryse, weil sie sich scheiden lassen will. Antoine kramt in seinem Gedächtnis und erinnert sich, dass sie vor 25 Jahren in einem Ashram geheiratet haben. Nach französischem Recht steht Maryse nun die Hälfte des Vermögens zu. Kurzerhand schickt Antoine seine Haushälterin in den Urlaub und zieht in ihre Wohnung im Plattenbau. Ob der Plan aufgeht, erfahrt Ihr in "Jugendliebe" von Ivan Calbérac. Das Chemnitz Schauspielhaus im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) zeigt das Stück um 16 und 20.30 Uhr. Restkarten gibt es ab 26 Euro.