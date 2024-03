30.03.2024 06:30 1.268 Acht Tipps für einen ereignisreichen Ostersamstag in Chemnitz und Umgebung

Der Samstag am Osterwochenende hat einiges zu bieten wie das Mittelalterfest in Chemnitz, Familien-Ostern in Plauen oder Eiersuche in der Westernstadt.

Von Victoria Winkel

Ostereiersuche in der Westernstadt oder lieber feiern wie im Mittelalter? Bei unseren Tipps ist für jeden was dabei. Einen schönen Samstag wünschen wir Euch! 23. Mittelalterfest Chemnitz - Ritter, Gaukler und Handwerker haben wieder ihr Lager an der Burg Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 149) zum "Ostern im Mittelalter" aufgeschlagen. Es gibt einen kleinen Markt mit Händlern, Schauvorführungen, Kinder können sich im Armbrustschießen und Kerzenziehen üben und Ostereier bemalen. Außerdem kreuzen die Ritter mehrfach am Tag die Schwerter. Das Mittelalterfest ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, Ermäßigte und Kostümierte zahlen 6 Euro. An der Burg Rabenstein wird das Mittelalter gefeiert. © Sylvio Hoffmann Führung Villa Esche Chemnitz - Die Villa Esche in Chemnitz (Parkstraße 58) wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Haus des Strumpffabrikanten Herbert Esche gebaut. Die Villa gilt als ein Meisterwerk der Moderne und Baudenkmal von europäischem Rang. Bei einem Rundgang könnt Ihr die Besonderheiten der Villa kennenlernen. Los geht es um 13.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Tickets können online gekauft werden. Der Museumseintritt (5 Euro, ermäßigt 3 Euro) ist in dem Ticket nicht enthalten und muss separat vor Ort gezahlt werden. Bei einer Führung könnt Ihr die Villa Esche kennenlernen. © Kristin Schmidt Osterfest mit den Schalmeienfreunden Falkenstein Hirschfeld - Ostern zwischen Wölfen, Alpakas und Co.: Der Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) lädt zum Familienosterfest ein. Ab 14 Uhr spielen die Schalmeienfreunde auf der Bühne an der Gaststätte, ein Kettensägenkünstler ist da, die Ponykutsche ist unterwegs und es gibt ein Karussell. Außerdem können im Blockhaus Kerzen gefertigt und gekauft werden. Der Tierpark ist bereits ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, Kinder (3 bis 17 Jahre) zahlen 3,50 Euro. Im Tierpark Hirschfeld wird auch Ostern gefeiert. © Maik Börner Familien-Ostern Plauen - Spiel und Spaß rund um die bunten Eier! Das verspricht das Familien-Ostern im Pfaffengut Plauen (Pfaffengutstraße 16). Von 14 bis 17 Uhr herrscht auf dem Hof fröhliches Ostertreiben mit dem Spiel-Spaß-Kindertreff Plauen. Außerdem können die Ausstellungen "Grüne Neune" und "Vogeleier und -nester" besucht werden. Der Eintritt kostet 1 Euro. Das Pfaffengut Plauen lädt zum Familien-Ostern ein. © famveldman/123RF Ostern in der Westernstadt Geyer - Auch in der Westernstadt "Old Miners Creek" (Badstraße in Geyer) wird Ostern gefeiert. Um 14 Uhr kommt der Osterhase vorbei und alle Kinder bis acht Jahre sind eingeladen, nach den Ostereiern zu suchen. Um 14 Uhr könnt Ihr in der Westernstadt "Old Miners Creek" Ostereier suchen. © lanasweet/123RF Wohnungsbesichtigung im smac Chemnitz - Bei einer Überblicksführung könnt Ihr die Sonderausstellung "Home Sweet Home" im smac - Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1) kennenlernen. Dabei lassen so manche Exponate sicher auch Erinnerungen hochkommen wie Tapeten aus DDR-Produktion oder Omas alter Küchenherd. Doch die Ausstellung reicht noch weiter zurück und zeigt auch, dass bereits die Jäger und Sammler ihre Schutzorte hatten. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, Ihr müsst nur den Eintritt zur Sonderausstellung (9 Euro, ermäßigt 5 Euro) zahlen.

Bei einer Führung bekommt Ihr Einblicke in die Ausstellung "Home Sweet Home" im smac. © Kristin Schmidt Ü-30-Party Frankenberg - Das Kulturzentrum Stadtpark Frankenberg (Hammertal 3) lädt zur großen Ü-30-Party ein. DJ Dirk Duske legt die heißesten Hits der vergangenen vier Jahrzehnte auf und natürlich werden auch aktuelle Charthits gespielt. Die Party startet um 21 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. DJ Dirk Duske legt an diesem Samstagabend im Stadtpark Frankenberg auf. © Uwe Meinhold Coming-Home-Party Zwickau - Nach Hause kommen und feiern! Das ist das Motto der Coming Home-Party in der Villa Mocc in Zwickau (Humboldtstraße 14). Euch erwartet das Beste aus den 90er- und 2000er-Jahren, All-Time-Partykracher und Hip-Hop. Für die gute Stimmung sorgen DJ Senhore Hemp Gewölbe und DJ Ron. Los geht's um 22 Uhr. An der Abendkasse zahlt Ihr 12 Euro.

Titelfoto: famveldman/123RF, Sylvio Hoffmann, Kristin Schmidt