Acht Tipps für einen schönen Pfingstsonntag in Chemnitz und Umgebung

Es ist Zeit für einen schönen Ausflug in Chemnitz und Umgebung, zum Beispiel zum Plauener Vogelschießen, der Grünaer Bärenmesse oder auf Burg Mildenstein.

Von Victoria Winkel

An Pfingsten kann man den Sonntag ganz entspannt genießen, denn man muss am Montag ja nicht zeitig raus und auf Arbeit gehen. Also ist genug Zeit da für einen schönen Ausflug, zum Beispiel zum Plauener Vogelschießen, dem größten Rummel im Vogtland, zur Grünaer Bärenmesse oder zum Puppentheater auf Burg Mildenstein. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Pfingstfest in der Miniwelt

Lichtenstein - Auch in der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) wird Pfingsten gefeiert. Im Miniaturpark könnt Ihr die schönsten Sehenswürdigkeiten der Welt an einem Tag besuchen. Es gibt unter anderem den Eiffelturm, das Opernhaus von Sydney und die Freiheitsstatue zu sehen. Lasst Euch überraschen, was sonst noch so los ist. Die Miniwelt ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, ermäßigt 10 Euro.

In der Miniwelt Lichtenstein könnt Ihr Wahrzeichen wie die New Yorker Freiheitsstatue besichtigen. © Uwe Meinhold

15. Grünaer Bärenmesse

Chemnitz - Große und kleine Bärenliebhaber kommen am Pfingstsonntag im Folklorehof Grüna (Pleißaer Straße 18) auf Ihre Kosten, bei der 15. Grünaer Bärenmesse. Im Taubenschlag präsentieren Aussteller aus ganz Deutschland Hunderte in liebevoller Handarbeit gefertigte Bären. Im Innenhof findet ein Kinderfest statt und auch der 1. Chemnitzer Oldtimerclub ist nachmittags mit dabei. Die Bärenmesse findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Im Folklorehof Grüna findet eine Bärenmesse statt. © sarahjanet/123 RF

Mit dem Boot über den Schlossteich

Chemnitz - An der Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich (Promenadenstraße 5z) warten auf Euch Schwäne, Flamingos, Tretboote oder ganz klassisch Ruderboote, um den Teich mitten in der Chemnitzer Innenstadt zu erkunden. Die Gondelstation ist ab 12 Uhr geöffnet. Für 30 Minuten Tretboot-Spaß zahlt Ihr 11 Euro. Ein Ruderboot kostet für eine halbe Stunde 6 Euro (Preise jeweils für zwei Personen). Geöffnet ist ab 10 Uhr.

Wer mal wieder Tretboot fahren möchte, ist an der Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich richtig. © Maik Börner

Puppentheater auf Burg Mildenstein

Leisnig - Tri-Tra-Trullala, der Kasperle ist wieder da ... Und der Kasper ist nicht allein auf Burg Mildenstein (Burglehn 6). Er hat Seppel, die Hexe, Klapperzahn, Rabe Rudi und Prinzessin Tausendschön dabei. Das Puppentheater Luna ist zu Gast und führt um 11, 13, 14, 15 und 16.30 Uhr das traditionelle Kasperltheater mit den altbekannten Handpuppen auf. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder (6-16 Jahre) zahlen 5 Euro.

Das Puppentheater Luna ist am Pfingstsonntag auf Burg Leisnig zu Gast. © PR/ Roger Günther

Sommerrodelbahn

Seiffen - Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn macht jedem Spaß, egal welche Altersklasse. In Seiffen könnt Ihr auf der über 900 Meter langen Strecke durch 15 Kurven sausen, davon 9 Steilkurven, mehrere kleinere Schikanen passieren und auf einem Riesenjump sogar etwas abheben. Die Sommerrodelbahn ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Rodler ab 15 Jahre zahlen 3,50 Euro für eine Einzelfahrt, Kinder (5-7 Jahre) 1 Euro, Schulkinder (8-14 Jahre) 2,50 Euro.

In Seiffen könnt Ihr auf der Sommerrodelbahn über 15 Kurven den Berg hinab sausen. © Uwe Meinhold

Plauener Vogelschießen

Plauen - Es ist wieder Zeit fürs Plauener Vogelschießen auf dem Festplatz an der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4). Der größte Rummel im Vogtland hat ab 14 Uhr geöffnet und bietet einen bunten Mix aus Fahr- und Erlebnisgeschäften, Los- und Schießbuden. In diesem Jahr sind unter anderem der Schaukelspaß "Air Force", das Illusions-Kino "U3000" und das Extrem-Fahrgeschäft "Project X" dabei.

Beim Plauener Vogelschießen gibt es einen bunten Mix an Fahrgeschäften. © 123rf/ halfpoint

Chemnitztalbahn

Claußnitz - An Pfingsten ist die Chemnitztalbahn wieder ins Schweizerthal unterwegs. Der Chemnitztalexpress startet um 13 Uhr am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura (Hauptstraße 100) in Claußnitz. Die Züge fahren jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Unterwegs ist ein Zustieg an den Stationen Alte Mühle, Amselgrund Neuschweizerthal oder der Endstation Schweizerthal-Diethensdorf möglich. Die einfache Fahrt kostet 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Mit der Chemnitztalbahn könnt Ihr von Markersdorf-Taura ins Schweizerthal fahren. © Uwe Meinhold

Club 30

Zwickau - Im Nachtwerk Zwickau (Olzmannstraße 51) steigt an diesem Abend die größte Ü30-Party der Stadt. Die Party findet auf drei Floors statt und Ihr könnt Euch auf Evergreens, Partyschlager, BlackMusic, LatinSounds und HipHop Classics freuen. Los geht's um 22 Uhr. Tickets gibts für 10 Euro.