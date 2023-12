Acht Tipps für Heiligabend, damit Euch bis zur Bescherung nicht langweilig wird

Nur noch wenige Stunden, dann kommt der Weihnachtsmann. Was soll man bis dahin machen? Vielleicht entspannt eine Runde durch den Tierpark spazieren oder lieber eislaufen? Wir haben tolle Tipps für die Zeit vor und nach der Bescherung in und um Chemnitz .

Chemnitz - Süße Plätzchen, Stollen und leckerer Gänsebraten: Weihnachten ist nicht gerade eine Zeit, um Kalorien zu sparen. Wer sich ein bisschen sportlich betätigen will, kann ab 9 Uhr im Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2a) seine Runden auf dem Eis drehen. Für zwei Stunden Eislaufvergnügen zahlen Erwachsene 5,50 Euro, Kinder (bis 6 Jahre) und Ermäßigte 4,50 Euro. Schlittschuhe können natürlich auch ausgeliehen werden (gegen Kaution von 20 Euro oder Ausweis). Ab Größe 37 kostet das pro Veranstaltung 6,50 Euro. Gleitschuhe gibt es für 3,50 Euro.

Stützengrün - Ihr wollt vor den Feiertagen noch eine Extraportion Weihnachten? Dann ist das Weihnachtsland in Stützengrün genau die richtige Adresse für Euch. In der Erlebniswelt (Lichtenauer Str. 4) könnt Ihr in zauberhafte Weihnachtsszenen eintauchen, Frau Holle treffen und Väterchen Frost besuchen. Das Weihnachtsland ist von 10 bis 12 Uhr geöffnet.