Am Freitag startet Chemnitz in den Festival-Sommer

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz/Striegistal - Noch bevor das Kosmos-Festival die Stadt ab 13. Juni in einen Besuchermagneten verwandelt, zeigt Chemnitz schon am Pfingstwochenende, was es draufhat. Ab Freitag wird der Festival-Sommer offiziell eröffnet.

Schon seit einigen Jahren lockt das "Fuego a la isla" Festival-Besucher auf die Schlossteichinsel. © Ralph Kunz Den Anfang macht "Fuego a la isla" auf der Schlossteichinsel. Musik, Performances und Feuershows verwandeln den Schlossteich bis Samstagabend in ein Festival-Gelände. Los geht's am Freitag ab 16 Uhr. Tickets gibt es noch bis Donnerstagabend im Vorverkauf. An der Abendkasse sind Tages- und Wochenendtickets verfügbar. Eintritt: 35 bis 55 Euro, ermäßigt 25 bis 40 Euro. Die KuHa veranstaltet von Freitag bis Sonntag das "#3000Garagen-Festival" auf dem Garagenhof am Harthweg in Altendorf. Auf die Eröffnung um 18 Uhr folgen die Premiere des Musiktheaters "Songs of (In)Security" und eine Kassettendisco. Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Deutsche Meisterschaft des Tanzsports erstmals in Chemnitz zu Gast Am Samstag und Sonntag erwarten die Besucher Mitmach-Angebote, Bühnenprogramm und Konzerte. Das gesamte Wochenende über mit dabei: die Stadtwette "30 Kilo Senf für Chemnitz", die Besucher einlädt, selbst Senf herzustellen. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es (begrenzt) an der Waldenburger Straße. Besser noch: Anreise mit Bus oder Fahrrad. Alle Infos findet Ihr unter www.chemnitz2025.de/3000garagen-festival.

In Altendorf findet am Wochenende das Garagen-Festival der KuHa statt. © Uwe Meinhold

UWE-Festival in Striegistal