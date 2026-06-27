27.06.2026 07:36 Neun Ausflugsziele die trotz Hitze in Chemnitz und Umgebung möglich sind

Die Temperaturen erreichen auch in Chemnitz und Umgebung an diesem Wochenende Rekordwerte. Doch nicht alle Events sind abgesagt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Temperaturen erreichen auch in Chemnitz und Umgebung an diesem Wochenende Rekordwerte. Die Schwimmbäder sind überfüllt und in der Wohnung gibt es kein kühles Plätzchen mehr? Wir haben neun Ausflugsideen, die Ihr trotz Hitze genießen könnt. Nichtsdestotrotz: Trinkt genug und achtet auf Euch und Eure Mitmenschen.

Tüftler, Künstler und Entwickler

Chemnitz - Kreativ geht es am Samstag in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) bei der "makers united" zu. Auf dem Mitmach-Festival für Kreativität, Technik, Handwerk, Kunst und Wissenschaft präsentieren Tüftler, Künstler und Entwickler ihre Ideen, Technologien und Erfindungen. Ihr dürft dort experimentieren und entdecken. Der Eintritt ist frei. Das Festival geht von 10 bis 18 Uhr.

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In der klimatisierten Stadthalle kann getüfftelt werden. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Das Dschungelbuch

Chemnitz - Im Programm des Sommertheaters im Küchwald steht dieses Jahr auch "Das Dschungelbuch". Das Dschungelabenteuer nach Rudyard Kipling ist eine Liebeserklärung an den indischen Dschungel und zugleich eine Geschichte über Familien – die, in die man geboren wird, und die, die man sich aussucht. Tickets gibt es ab 18 Euro. Achtung! Aufgrund der Hitze wurde die Vorstellung auf 19 Uhr verschoben.

Begebt Euch auf die Reise von Mogli. © Theater Chemnitz / Nasser Hashemi

Mit der Krimi-Bahn zum Stadtfest

Aue/Chemnitz - Natürlich gibt es im Laufe des Tages mehrere Verbindungen zwischen Chemnitz und Aue, doch die um 14.23 Uhr (Abfahrt: Chemnitzer Hauptbahnhof) ist eine besondere. In dem Sonderzug fährt auch Krimi-Autorin Anett Steiner mit und liest während der etwa einstündigen Fahrt aus ihrem Erzgebirgskrimi "Moorgold". Es gelten auch bei der Sonderfahrt die normalen Ticketpreise.

Krimi-Autorin Anett Steiner fährt mit Euch von Chemnitz nach Aue. © Uwe Meinhold

Bergbeben

Johanngeorgenstadt - Es wird in diesem Jahr beim "Bergbeben"-Festival nicht nur größer, lauter und intensiver, sondern auch heißer! Doch das wird der Stimmung nicht schaden - davon sind die Veranstalter überzeugt. Am Samstag könnt Ihr Euch auf drei Floors mit einer vollen Ladung an Musik freuen, bei der garantiert für jeden etwas dabei ist. Egal, ob Ihr auf harte Beats, Mitsingen oder Abriss steht – hier ist für jeden etwas dabei. Am Samstag ist der Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro - an der Abendkasse je nach Verfügbarkeit 21 Euro.

In Johannstadt wird gefeiert. Zudem wird auch ein Familienfest angeboten. © PR

TUCsommernacht

Chemnitz - Auch in diesem Jahr darf die beliebte "TUCsommernacht" im Eduard-Theodor-Böttcher-Bau der TU Chemnitz (Straße der Nationen 62) nicht fehlen. Los geht's um 18 Uhr. Dann verwandelt sich der Innenhof des historischen Böttcher-Baus für eine Nacht zum Festareal. Verschiedene Musik-, Tanz- und Unterhaltungsangebote sowie ausgewählte kulinarische Angebote sorgen bis Mitternacht für eine besondere Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

80ern, 90ern & 2000er Party

Chemnitz - Der Fuchsbau (Carolastraße 8) lässt es nochmal richtig krachen, bevor er sich in die Sommerpause verabschiedet. Dabei verspricht der Club eine große Party mit den größten Hits aus den 80er, 90ern und 2000ern. Freut Euch noch einmal auf eine Nacht voller Erinnerungen, Mitsing-Momente und ausgelassener Stimmung. Los geht's um 22 Uhr.

Im Fuchsbau kann vor der Sommerpause noch einmal durch die Nacht getanzt werden. (Symbolbild) © 123rf/ golubovystock

Kinder-Tobetage

Freiberg - Bei den Freiberger Sommernächten im Schlosshof Freudenstein (Schlossplatz 4) sind am Wochenende ab 10 Uhr Kindertobetage. Es locken Hüpfburgen und viele Attraktionen für Kinder bei freiem Eintritt. Beim Open-Air-Hüpf-, Rutsch- und Spielvergnügen kommt bestimmt keine Langeweile auf. Der Eintritt ist frei. Achtung! Aufgrund der Hitze wurden die Tobetage in das Schloss verlegt. Auch sonst bietet die Stadt Freiberg im Rahmen des Bergstadtfestes viele Möglichkeiten zum Abkühlen und Erfrischen. Die Anzahl der Sonnenschirme auf den Plätzen wird verdoppelt, 15 Erfrischungsstationen sind auf dem gesamten Festgelände verteilt und in der Weingasse sowie vor der Nikolaikirche werden "Wassersprüh-Blumen" aufgestellt.

Der Tobetag in Freiberg wurde in das Schloss verlegt. (Symbolbild) © 123/olesiabilkei

Magische Nacht

Niederwiesa - Schloss Lichtenwalde verwandelt sich am Samstag ab 18 Uhr in einen berauschenden Schauplatz der Sinne mit vielen verschiedenen Künsten. "Die magische Nacht der Sieben Künste" spannt einen weiten musikalischen Bogen. Es beginnt aller 30 Minuten eine neue Vorstellung und die Besucher können selbst entscheiden, wann sie sich wo aufhalten. Es gibt eine Tango-Lounge, Überraschungen, eine Boule-Arena und mehr. Der Eintritt kostet 30 Euro, ermäßigt 25 Euro.

Eine magische Nacht erwartet Euch am Schloss Lichtenwalde. © Mozart Gesellschaft Sachsen

Quer durch den Märchenwald