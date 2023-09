Aufgepasst! Das sind unsere sieben Tipps für Chemnitz und Umgebung

Steherrennen, Tag des Geotops oder Kirmes: Am Sonntag kann man in Chemnitz und Umgebung viel erleben.

Von Victoria Winkel

Steherrennen, Tag des Geotops oder Kirmes? An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung eine Menge los. Wer noch keine Pläne für einen Ausflug hat, kann gern mal in unsere Tipps schauen. Wir wünschen einen schönen Sonntag.

Tag des Geotops

Rochlitz - Zum "Tag des Geotops" werden am Rochlitzer Berg geologische Schätze ins Rampenlicht gerückt. Ihr könnt den "Welterbe-Stein" Rochlitzer Porphyrtuff in den Steinbrüchen kennenlernen oder den Weitblick vom Aussichtsturm aus genießen. Um 10 Uhr wird der neue "Filzkunst-Pfad" eröffnet und um 11.30 Uhr gibt es die erste Führung mit Gästeführerin Carmen Petrus (Start ist am oberen Parkplatz). Um 14 Uhr folgt ein Vortrag über den Tierfotografen Rudolf Zimmermann. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Aussichtsturm auf dem Rochlitzer Berg. © Ralph Kunz

Simson- & MZ-Treffen

Chemnitz - Endlich wieder Simson & MZ-Treffen: Im Hof des Museums für sächsische Fahrzeuge Chemnitz (Zwickauer Straße 77) kommen ab 10 Uhr Liebhaber der historischen Zweiräder auf ihre Kosten. Vom perfekt restaurierten Oldtimer bis zum Umbauprojekt ist alles vor Ort.

In Chemnitz findet ein Simson- und MZ-Treffen statt. © Ralph Kunz

Modellsporttag im Freibad

Chemnitz - Die Freibadsaison ist offiziell beendet. Deshalb dürfen an diesem Sonntag fahrtüchtige Modelle ihre Runden im Freibad Gablenz (Am Gablenzer Bad 34a) drehen. Es gibt Boote, Segelboote und U-Boote zu bestaunen und auch an Land ist einiges los. Dort sind ebenfalls verschiedene Modelle unterwegs, unter anderem Bagger und Nutzfahrzeuge. Der Modellsporttag beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 1 Euro.

Im Freibad Gablenz findet ein Modellsporttag statt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Schnuppertag bei der Muldentalbahn

Wechselburg/Rochlitz - Die Muldentalbahn lädt zum Schnuppertag in ihrem Stellwerk in Wechselburg (Bahnhofstraße 27). Wer Interesse an der Arbeit des Vereins hat, kann sich ab 11 Uhr über Mitmach-Möglichkeiten informieren. Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel.: 037384/139958. Ab 10 Uhr sind auch die Schienentrabis von Rochlitz (Bahnhof Rochlitz, Bahnsteig 1) nach Göhren unterwegs. Die Hin- und Rückfahrt kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 8 Euro.

Bei der Muldentalbahn ist heute Schnuppertag und auch der Schienentrabi ist unterwegs. © Ralph Kunz

Steherrennen

Chemnitz - Im Chemnitzer Sportforum (Reichenhainer Straße 154) ist auf der Radrennbahn um 13.30 Uhr die Eröffnung der Deutschen Stehermeisterschaft 2023 zu erleben, im Anschluss findet das Kleine Finale statt und um 15 Uhr das Große Finale. Das Besondere an diesem Radrennen ist, dass die Radfahrer (die Steher) im Windschatten eines Schrittmachers fahren. Das Highlight des Tages werden die alten Meister hinter den historischen Maschinen sein, die nach der Deutschen Meisterschaft starten. Bereits ab 12 Uhr starten die Sprinter mit ihren Keirin-Wettbewerben. Einlass ist ab 11.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro.

Im Chemnitzer Sportforum ist Steherrennen. © Harry Härtel/ Härtelpress

Kirmesrummel

Geyer - Kirmesrummel in Geyer: An der Terrasse am Lotterhaft (Am Lotterhof 11) warten Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Händler auf große und kleine Besucher. Neben Kinderaktivitäten, Zauberei und Tanzgruppen gibt es auch ein buntes Bühnenprogramm. Außerdem könnt Ihr an Führungen im Lotterhof und im Turmmuseum teilnehmen. Los geht es ab 13 Uhr.

Anna Loos: Das Leben ist schön

Bad Elster - Schauspielerin und Sängerin Anna Loos ist im König Albert Theater in Bad Elster (Theaterplatz 1) zu Gast. Im Gepäck hat sie die Songs ihres neuesten Albums "Das Leben ist schön", was eine abenteuerliche Reise in ihr Innerstes ist, mit Ängsten, Schmerz, Enttäuschung, aber auch Mut, Vertrauen und viel Liebe. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es ab 39,60 Euro.

Anna Loos (52) tritt am Sonntagabend in Bad Elster auf. © Marcus Brandt/dpa