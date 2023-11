Aufgepasst! Hier kommen unsere Tipps für Euren Feiertag

Tabaluga im Planetarium, Eislaufen im Schloss oder eine Führung durchs Stadion: Am Buß- und Bettag ist in Chemnitz und Umgebung eine Menge los.

Von Victoria Winkel

Der Buß- und Bettag ist in Sachsen Feiertag und sorgt für einen erholsamen Ruhetag mitten in der Woche. Wer allerdings nicht nur auf dem Sofa entspannen oder in eines der Nachbarbundesländer zum Einkaufen fahren will, kann auch in Chemnitz und Umgebung einiges unternehmen. Wir haben ein paar Ausflugstipps zusammengestellt und wünschen Euch einen schönen Feiertag.

Besuch im Fahrzeugmuseum

Chemnitz - In einer der ältesten Hochgaragen in Deutschland, den "Stern-Garagen" in Chemnitz, ist heute das Museum für Sächsische Fahrzeuge (Zwickauer Straße 77). In dem Museum könnt Ihr rund 200 Fahrzeuge, Motorräder und Co. von mehr als 70 Herstellern besichtigen. In Themenboxen gibt es zudem viele einmalige Zeugnisse der sächsischen Fahrzeugbaugeschichte vom späten 19. Jahrhundert bis heute. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.



Im Fahrzeugmuseum in Chemnitz sind mehr als 200 Modelle ausgestellt. © Uwe Meinhold

Eislaufen im Schloss

Freiberg - Im Schloss Freudenstein wartet eine 525 Quadratmeter große Eisfläche auf Euch und Eure Schlittschuhe. Ihr könnt ab 10 Uhr Eure Runden im Schlosshof drehen. Außerdem gibt es eine beheizbare Winterbar, Glühweinhütten und Schlittschuhverleih. Die Laufzeiten sind in vier Blöcke mit jeweils zwei Stunden eingeteilt. Dazwischen liegt immer eine halbe Stunde Pause. Pro Block kostet es für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Wer Schlittschuhe ausleihen will, muss dafür 4,50 Euro (zzgl. Pfand) einplanen.



Im Schloss Freudenstein könnt Ihr wieder Eislaufen. © Klaus Jedlicka

Modellbahn in der Schule

Plauen - In der Aula der Friedensschule (Eingang Schmidstraße) wird "75 Jahre 1. Modelleisenbahnclub Plauen 1948 e. V." gefeiert. Bei der Schau gibt es unter anderem die große Clubanlage mit Elsterbrücke, Länderbahn der Epoche 1, Bahnbetriebswerk sowie Anlagen der Spurweite N und TT. Geöffnet ist ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder zahlen 2 Euro.



Der "1. Modelleisenbahnclub Plauen 1948 e. V." feiert 75. Geburtstag. © 123rf / Whitestone

Sonderführung auf Schloss Rochsburg

Lunzenau - Zum Buß- und Bettag könnt Ihr auf Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) mehr über die "Adlige Bestattungskultur" erfahren. Vor dem Rundgang gibt es einen kurzen Vortrag mit Interessantem zu Bestattungen auf der Rochsburg und der Bestattungskultur im Allgemeinen. Außerdem wird die Schlosskapelle St. Anna und die Gruft besichtigt, die sonst verschlossen ist. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf über den Online-Shop.

Bei einer Sonderführung könnt Ihr auf Schloss Rochsburg die "Adlige Bestattungskultur" kennenlernen. © Kristin Schmidt

Tabaluga im Planetarium

Drebach - Der kleine Drache Tabaluga macht sich in seinem neuesten Abenteuer auf die Suche nach dem Wesen der Zeit. Denn als sein Wecker kaputtgeht, glaubt Tabaluga, die Zeit sei stehen geblieben. Auf seiner Suche begegnet er einem steinalten Felsen und einer Eintagsfliege, ­einem mysteriösen Fremden und anderen seltsamen Gestalten. Aber auch sein alter Erzfeind Arktos und seine große Liebe Lilli sind mit dabei. Die Familien-Show "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.



Der kleine Drache Tabaluga erlebt Abenteuer im Planetarium. © Andreas Kretschel

Stadiontour

Chemnitz - "Betreten erlaubt!", heißt es an diesem Feiertag im Stadion an der Gellertstraße. Ihr könnt die Heimspielstätte des Chemnitzer FC erleben und einen Blick hinter die Kulissen von Mannschaftskabinen, Auswechselbänken und Co. werfen. Die 75-minütige Tour beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Tickets können online gekauft werden.



Im Stadion an der Gellertstraße findet eine "Stadiontour" statt. © Harry Härtel/Haertelpress

Nachts im Museum

Freiberg - An diesem Abend könnt Ihr die Terra Mineralia (Schlossplatz 4) von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ausgestattet mit Kopflampe und UV-Taschenlampe könnt Ihr das Museum im Dunkeln erkunden. Die Minerale leuchten in den Vitrinen in den schönsten Farben. Die Familienführung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Das Ticket kostet 10 Euro, plus 5 Euro Aufschlag für die Führung. Kinder ab 7 Jahren zahlen 5 Euro (plus Aufschlag). Eine Anmeldung ist telefonisch unter 03731/394654 oder per E-Mail unter fuehrungen@terra-mineralia.de möglich.



Bei einer abendlichen Führung könnt Ihr die Terra Mineralia von einer anderen Seite kennenlernen. © Ralph Kunz

Konzert im Erzhammer

Annaberg-Buchholz - Um 19.30 Uhr findet im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz (Buchholzer Straße 2) ein Konzert des "Heart-Chors" statt. Damit feiert der Chor sein einjähriges Jubiläum. Euch erwarten Lieder aus drei Jahrhunderten als ein klanglich neues und schönes Erlebnis. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.



Der "Heart Chor" gibt ein Konzert im Erzhammer. © Uwe Meinhold