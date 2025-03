Autos, Jobs und vieles mehr: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben

Chemnitz - Während der CFC dieses Wochenende in Berlin spielt, wird das Stadion an der Gellertstraße am Samstag von 10 bis 16 Uhr in eine Jobmesse verwandelt.

Auf Euch warten namhafte Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen verschiedenster Branchen, um mit Euch ins Gespräch zu kommen. Auch ein breites Angebot an Ausbildungs- und Stellenangeboten ist dabei.

Der Eintritt ist frei.