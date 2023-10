Besser geht's nicht: Acht Tipps für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

An diesem Samstag könnt Ihr zwischen der ersten Halloween-Party, Weltklasse-Sport und Herbst-Spielen wählen, denn es ist viel los in Chemnitz und Umgebung.

Von Victoria Winkel

Wochenende und Ihr wisst noch nicht, was Ihr anstellen sollt? Dann haben wir vielleicht genau das Richtige für Euch, denn Ihr könnt an diesem Samstag zwischen der ersten Halloween-Party, Weltklasse-Sport und Herbst-Spielen wählen. Was sonst noch los ist, erfahrt Ihr in unseren Tipps. Viel Spaß beim Stöbern.

Halloween im Freizeitpark

Lengenfeld - Saisonfinale im Freizeitpark Plohn (Rodewischer Straße 21) und das wird schaurig-schön. Bis 20 Uhr erwartet Euch ein gruseliges Programm voller Überraschungen. Der Park öffnet um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 38 Euro, Kinder zahlen 33 Euro und Senioren 31 Euro.

Im Freizeitpark Plohn wird Halloween gefeiert. © PR

Auf den Spuren von Karl Stülpner

Drebach - Karl Stülpen gilt als der Robin Hood des Erzgebirges. Wer mehr über sein Leben und seine Taten als Wildschütz, Schmuggler und Überlebenskünstler erfahren will, ist auf Burg Scharfenstein (Schlossberg 1) richtig. Im Burgmuseum könnt Ihr auf den Spuren des Volkshelden wandern und die knapp 800-jährige Burggeschichte entdecken. Die Burg Scharfenstein ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Auf Burg Scharfenstein könnt Ihr Euch auf die Spuren von Karl Stülpner begeben. © PR / LUTZ ZIMMERMANN

Sommer Grand Prix in der Vogtland Arena

Klingenthal - An diesem Wochenende steigt der FIS Sommer Grand Prix in der Sparkassen Vogtland Arena in Klingenthal (Floßgrabenweg 1). Ihr könnt die besten Skispringer der Welt aus nächster Nähe sehen, und zwar die Damen und die Herren. Um 11.30 Uhr startet der Probedurchgang der Damen, eine Stunde später startet der Einzelwettbewerb. Kurz nach 15 Uhr sind dann auch die Herren am Start, zunächst mit einem Probedurchgang, anschließend mit dem Einzelwettbewerb. Am Sonntag folgt um 15 Uhr noch ein Mixed-Teamwettbewerb. Den kompletten Zeitplan findet Ihr online. Tickets gibt es für 18,75 Euro, ermäßigt 14,25 Euro.

Blick von der Schanze in Klingenthal. Hier findet an diesem Wochenende der Sommer Grand Prix der Skispringer statt. © Uwe Meinhold

Herbst-Spieltisch

Chemnitz - Der Herbst hat viel zu bieten und es gibt zahlreiche Spiele, die sich um die dritte Jahreszeit drehen. Beim Herbst-Spieltisch im Deutschen SPIELEmuseum in Chemnitz (Neefestraße 78a) könnt Ihr gemeinsam entdecken, welche Spiele sich um Tiere, Pflanzen, Wetter und typisches Essen aus dem Herbst drehen. Los geht es um 13 Uhr. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt ins Museum, Erwachsene zahlen 7 Euro und ermäßigt 5 Euro.

Im Chemnitzer Spielemuseum könnt Ihr herbstliche Spiele ausprobieren. © Kristin Schmidt

Silberklang und Berggeschrey

Freiberg - Die geschwätzige Haushälterin Anna Magdalena nimmt Euch mit auf eine Tour auf den Spuren von Orgelbaumeister Gottfried Silbermann durch Freiberg. Sie spricht über seine Geheimnisse, das Lebenswerk und den Lebenswandel des berühmten Handwerkers. Zusammen mit Anna Magdalena könnt Ihr die historische Altstadt von Freiberg erkunden. Die Führung startet um 13.30 Uhr an der Tourist-Information (Schlossplatz 6). Die Teilnahme kostet 10,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon: 03731/273664

In Freiberg nimmt Euch die "Haushälterin" von Gottfried Silbermann mit auf eine Stadtführung. © Uwe Meinhold

I'm a Barbie Girl

Stollberg - Im Event Center Stollberg (Auer Straße 11) könnt Ihr den Hype rund um Barbie erleben. Bei der Party erwartet Euch glamouröse Atmosphäre direkt aus Barbies Traumhaus. Es gibt eine Candy Bar, einen Barbie-Outfit-Contest und wer seinen Traumtyp findet, kann ihn mit Handschellen an sich ketten (gibts auf Wunsch am Eingang). Alle Girls und Boys, die in Pink zur Party kommen, erhalten außerdem ein Freigetränk bis 0 Uhr. Der Einlass startet um 21 Uhr. An der Abendkasse zahlt Ihr zehn Euro Eintritt.

Im Event Center Stollberg dreht sich die heutige Party rund um Barbie. (Symbolbild) © 123rf/zamuruev

No Diggity

Chemnitz - Im Satir Chemnitz (Hartmannstraße 11) steigt an diesem Samstag die Mega Ü30 Hip-Hop- und R'n'B-Party in Chemnitz. Die DJs, darunter DJ Pleasure und DJ Easy East, spielen das A und O aus den 90er- und 2000er-Jahren. Die Party startet um 22 Uhr. Tickets gibt es online für 10 Euro, an der Abendkasse für 12 Euro.

80er-/90er-Party

Zwickau - Im Zwickauer Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) geht es ab 22 Uhr zurück in die 80er- und 90er-Jahre zu Depeche Mode, Billy Idol, Michael Jackson, Madonna und Co. Auf dem 80er-Floor legt DJ T.O.M. auf, auf dem 90er-Floor DJ CAT und auf dem Raveland Floor Deren S. Tickets gibt es ab 8 Euro.

Im Club Seilerstraße geht es zurück in die 80er- und 90er-Jahre. (Symbolbild) © 123rf/cesareferrari667