21.06.2023 18:26 Chemnitz: Fête de la Musique trotzt dem Regen

Am längsten Tag des Jahres stieg in Chemnitz wieder die "Fête de la Musique". Rund einhundert Künstler waren in diesem Jahr dabei.

Von Torsten Hilscher

Chemnitz - Zum längsten Tag die meiste Musik - das ist die "Fête de la Musique". Am Neumarkt spielte die Band "Next Generation" auf der Bühne der Städtischen Musikschule. © Kristin Schmidt Rund hundert Musikerinnen und Musiker hatten sich in Chemnitz angesagt, um am Mittwoch auf insgesamt vier Bühnen und fünf definierten Freiluftbereichen zu spielen. Bereits ab dem Nachmittag zog sich der Sound quer durch die City. Zwei Jahre lang hatten die Macher das Festival nur in Sonderformaten durchführen können. Umso mehr dankten es die aktiven Zuhörer und zufälligen Zaungäste, die Musik trotz des Regens genossen. Zum zweiten Mal ging die "Fête" auch ins Umland: Zwönitz, Mittweida, Bockendorf, Pockau-Lengefeld, Zschopau, Limbach-Oberfrohna, Lichtenstein, Burgstädt, Olbernhau sowie

Zwickau waren mit von der Partie. Am Nischel ging es bereits am Nachmittag richtig rund. Im Bild Skater Richard (25) beim angedockten "GO SKATEBOARDING DAY". © Kristin Schmidt Weitere Kommunen sind herzlich willkommen und können sich in der Chemnitzer Spinnerei beim Spinnerei e.V. melden.

Titelfoto: Kristin Schmidt