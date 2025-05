Langeweile am Feiertag? Wir haben acht Ausflugstipps für Euch

Chemnitz - Der Wonnemonat Mai beginnt mit Sonnenschein und einem Feiertag. Wir haben acht weitere Gründe in Chemnitz und Umgebung, etwas zu unternehmen.

Am neuen Küchwaldpavillon sorgt ein DJ für mitreißende Musik und für die perfekte Begleitung der beliebten Standardtänze wie Walzer, ChaChaCha, Foxtrott und viele weitere. Zusätzlich werden Tanzkurse angeboten.

Chemnitz - Von 15 bis 19 Uhr verwandelt sich der Küchwaldpark in einen lebendigen Tanzort. Alle tanzbegeisterten Menschen sind eingeladen, "das Tanzen im Freien zu feiern".

Chemnitz - Das Deutsche Spielemuseum (Neefestraße 78A) hat auch am "Tag der Arbeit" geöffnet. Passend zum Europamonat Mai findet Ihr eine große Auswahl an Spielen zum Thema in der Sonderausstellung "Europäische Kulturhauptstadt - nur eine schöne Fassade?".

Das Museum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viel Spaß beim Spielen!