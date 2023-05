Chemnitz: Hunderte Skater rollen durch die City

Am Mittwochabend rollten Hunderte Skater im Rahmen des ersten Nachtskatens in Chemnitz durch die Innenstadt.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Am Mittwochabend fand in Chemnitz das erste Nachtskaten in diesem Jahr statt. Etwa 400 Menschen nahmen an diesem Ereignis teil.

Rollend durch die City: Am Mittwochabend fand das erste Nachtskaten des Jahres in Chemnitz statt. © Haertelpress Los ging es um 19 Uhr mit einem Warm-up im Rosenhof. Etwa 20 Uhr starteten die Skater dann in Richtung Zeisigwald, weiter über die Skaterhalle und zurück zum Rosenhof. Etwa 400 Menschen nahmen am ersten Nachtskaten in diesem Jahr teil - Kinder, Jugendliche Erwachsene, fast alle hatten einen Helm auf - vorbildlich! Begleitet wurde die Skate-Aktion von der Polizei. Angeführt wurde das rollende Event von einem Transporter von Radio Chemnitz, der mit heißen Beats für Stimmung sorgte. Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Schon wieder Sonntag! Mit unseren Tipps wird Euch bestimmt nicht langweilig Gegen 22 Uhr war das erste Nachtskaten in diesem Jahr beendet, alle Teilnehmer trafen wieder am Ausgangspunkt, dem Rosenhof, ein. Insgesamt legten die Skater eine Strecke von knapp 15 Kilometern zurück. An dem Lauf durfte jeder teilnehmen, von jung bis alt. Das Ganze ist zudem kostenfrei. Allerdings sollte jeder Teilnehmer über Grundkenntnisse des Skatens verfügen, um Unfälle zu vermeiden. Empfehlen wird zudem das Tragen einer Schutzausrüstung. Dazu gehört im Idealfall Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschoner und natürlich ein Helm. Wer das Nachtskaten am heutigen Mittwoch verpasst hat, hat in diesem Sommer noch öfter die Chance, mitzumachen. Für 2023 sind folgende Termine geplant: 14. Juni, 12. Juli, 16. August und am 10. September. Der Start ist jeweils 19.30 Uhr auf dem Rosenhof in Chemnitz.



Etwa 400 Menschen rollten durch die City. © Haertelpress

Letztes Nachtskaten findet ihm Rahmen der Sports United statt