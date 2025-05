Vom Marathon bis zum Museumstag: Das könnt Ihr heute alles in Chemnitz erleben

TAG24 hat wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch und Eure Liebsten in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Habt Ihr am Sonntag noch nichts vor? Wir haben wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch und Eure Liebsten in Chemnitz und Umgebung.

Kulturhauptstadt-Marathon

Chemnitz - Große Bewegung herrscht am Sonntag in der Chemnitzer Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr kann je nach Kondition über drei Distanzen gelaufen werden. Von Beethovens 9. Sinfonie bis hin zu Hip-Hop und Elektro kann man dabei an der Strecke "Laufend Kultur" entdecken, denn die Laufstrecke wird zur wohl längsten Bühne der Welt. Bei der Anreise bedenkt bitte die zahlreichen Straßensperrungen, die bereits ab dem Vormittag gelten.

Chemnitzer Promis trainierten fleißig für den anstehenden Kulturhauptstadt-Marathon. © Maik Börner

Internationaler Museumstag

Chemnitz - Auch die Chemnitzer Museen nehmen am Internationalen Museumstag teil. So findet am Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) die offizielle Eröffnungsveranstaltung statt. Zusätzlich gibt es unter anderem eine Familienführung, die Vorführung einer Seilablaufanlage und Draisinenfahrten. Auch das Industriemuseum bietet von 10 bis 17 Uhr Führungen und Mitmach-Angebote bei freiem Eintritt.

Die große Eröffnungsfeier zum Internationalen Museumstag findet auf dem Schauplatz Eisenbahn statt. © Kristin Schmidt

Liedfestival: Poesie Europas 2025

Chemnitz - Das KleinKunstTheater FATA MORGANA lädt ins Straßenbahnmuseum zum Liedfestival "POESIE EUROPAS 2025" und widmet den Abend dem griechischen Ausnahmekünstler Mikis Theodorakis, anlässlich seines 100. Geburtstages. "Seine Lieder sind Ausdrucksmittel für alle, die sich gegen Unrecht wehren, sich für Einigkeit, Recht und Freiheit einsetzen." Los geht's um 17 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 27 Euro.

Der griechische Ausnahmekünstler Mikis Theodorakis wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. © dpa-Bildfunk

Kloster- und Gartenfest

Leisnig - Im Kloster Buch bei Leisnig (Klosterbuch 1) wird von 10 bis 18 Uhr Kloster- und Gartenfest gefeiert. Im ehemaligen sächsischen Zisterzienserkloster präsentieren Aussteller ihre Produkte für Haus, Hof, Garten und moderne Lebensart, besonders im Pflanzenbereich. Auch kulinarische Köstlichkeiten sind im Angebot. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Im Kloster Buch findet das Kloster- und Gartenfest statt. (Archivbild) © PR/Kloster Buch

Rhododendronfest

Bad Elster - An diesem Wochenende steht Bad Elster ganz im Zeichen der Blüten beim 6. Rhododendronfest. Es gibt jede Menge Musik, Familientheater, Tanz und Führungen. Ein großer Garten- und Naturmarkt dreht sich um Rhododendren, Pflanzen, Stauden und Gartenkultur. Das Fest geht von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In Bad Elster dreht sich alles rund um den Rhododendron. (Archivbild) © PR / Jan Bräuer

Anfassen erlaubt?!

Rochlitz - Wie Museen heutzutage multimedial erlebbar gemacht werden, das verrät am Sonntag um 15 Uhr die Führung "Anfassen erlaubt?! Vom Altertumsmuseum zum modernen Schlossmuseum" im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1). Dabei erfahrt Ihr Interessantes über den Spagat, Altes zu erhalten und doch Neues zu wagen. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro, für Kinder bis 16 Jahren 6,50 Euro. Anmelden könnt Ihr Euch bereits im Vorfeld beim Schloss Rochlitz.

Märchenzeit

Limbach-Oberfrohna - Die Müllerstochter kann angeblich Stroh zu Gold spinnen und schon geht es nur noch ums Geld, und alle im Schloss wollen immer mehr haben. Aber da ist noch der griesgrämige Wicht, dessen Namen keiner weiß, der erkannt hat, worum es wirklich geht im Leben. Sein Wunsch wird der zukünftigen Prinzessin zum Verhängnis … Die Landesbühnen Sachsen spielen "Rumpelstilzchen" am Sonntag um 15 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2). Der Veranstalter empfiehlt das Mitbringen einer Sitzerhöhung für die Kinder. Der Eintritt kostet ab 17 Euro.

Die Landesbühnen Sachsen führen "Rumpelstilzchen" auf. © Landesbühnen Sachsen

Bluegrass